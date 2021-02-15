В Барнауле работает уникальная лаборатория патологии гемостаза

Ежегодно несколько сотен тысяч исследований крови проводят в своих стенах специалисты лаборатории патологии гемостаза краевой больницы. Мощности этого клинического подразделения позволяют выявлять даже очень редкие патологии системы крови и, тем самым, спасать человеческие жизни и помогать женщинам ощутить радость материнства.

Лаборатория патологии гемостаза существует у нас в регионе уже без малого 70 лет. Во все периоды она была, что называется, на передовой науки. Основал лабораторию ученый Зиновий Баркаган в далеком 1954 году. С тех пор она значительно изменилась, переехала в новое здание – на пятый этаж краевой клинической больницы, обросла мощностями, новым медицинским оборудованием. Неизменным остался объект исследований – кровь. Здесь изучают ее волшебные свойства – образовывать тромбы во время кровотечений и растворять их в тот период, когда они уже выполнили свою «строительную» задачу. В патологических состояниях работа этого естественного механизма нарушается. Задача медиков – понять, на каком этапе и чем вызван сбой.

Первые в Сибири

— Мы являемся первой специализированной лабораторией патологии гемостаза в Сибири. Выявляем нарушения свертываемости крови, – рассказывает заведующий лабораторией, доктор медицинских наук, врач-гематолог Андрей Мамаев.

В нескольких кабинетах – современная исследовательская техника. Одни аппараты напоминают центрифуги, другие представляют собой белые короба с опускающимся стеклом, третьи – похожи на огромные принтеры. У каждого из них – своя задача.

— Вот этот изучает систему гемостаза. На нем могут быть проведены десятки исследований. До последнего времени таких было только два в стране – у нас и в Москве, с гордостью рассказывает врач клинической диагностики, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Ирина Тараненко.

200 тысяч исследований в год проводят в лаборатории патологии гемостаза, половина из них – будущим мамам.

Выявление патологий – непростое дело.

— Мы работаем на этом аппарате с плазмой крови. Если объяснять немедицинскими терминами, то кровь содержит те факторы, которые ее сворачивают. Мы их убираем и смотрим, как кровь сворачивается в условиях организма человека. Проводим закладку реагентов. Некоторые компоненты добавляются в исследование ступенчато, а потом здесь, непосредственно внизу аппарата, проходит определенная реакция, – рассказывает Ирина Алексеевна.

Труд врача клинической диагностики автоматизирован. На мониторе компьютера – табличка, на которой видно, где, в каком количестве находятся необходимые реагенты и на какой объем исследований их хватит. Все в порядке – в каждой графе стоит зеленая галочка.

— Информация с каждого флакона считывается аппаратом по штрихкоду. Он хорошо воспроизводит факторы. Исследования стандартно проводим по девяти параметрам, таких до 100 в день, а бывают уникальные больные, которым доктор назначит какой-то другой, менее часто встречающийся фактор. И тогда изучаем редкие опции крови, – отмечает Ирина Тараненко.

Для здоровья мамы

Беременность и нарушения свертываемости крови – что тут общего? Неприметные нарушения гемостаза нередко стоят преградой к долгожданному материнству.

— Особое место среди направлений практической деятельности лаборатории патологии гемостаза занимает выявление нарушений гемостаза при планировании беременности, поскольку большинство случаев кровотечений, венозных тромбозов и эмболий во время беременности и родов обусловлены наследственными и приобретенными нарушениями свертывания крови, – рассказывает Андрей Мамаев.

На памяти у ученого уникальный случай, когда женщина, имеющая 11 эпизодов невынашивания беременности, после постановки правильного диагноза и устранения проблемы смогла стать мамой.

В лаборатории есть все необходимое для подобных исследований. Ирина Алексеевна показывает на еще одну белоснежную машину.

— Этот аппарат лучше выявляет волчаночный антикоагулянт патология чаще всего выстреливает у беременных женщин. Когда у девушки мы находим соответствующие патологические изменения, то знаем, что ей во избежание проблем нужно соблюдать меры профилактики: нельзя принимать оральные контрацептивы, париться в бане и сауне. Соблюдение этих мер будет способствовать ее благополучию, – поясняет эксперт.

Иногда возникает осложнение беременности, когда артериальное давление поднимается выше 140/90 – преэклампсия. Есть мнение, что проблема также кроется в нарушении свертываемости крови.

Для изучения этого вопроса в лаборатории есть новый аппарат – проточный цитофлуориметр. Он показывает теневые механизмы развития преэклампсии.

Если человек предупрежден, то он вооружен. Известно, что треть так называемых репродуктивных потерь связана с патологиями гемостаза. В Алтайском крае сейчас создают единую базу носителей генетических заболеваний свертываемости крови, по статистике подобные имеет каждый 20-й житель края.