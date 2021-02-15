«Лыжня России» в Барнауле собрала более двух тысяч участников

В воскресенье в Барнауле прошел главный региональный старт всероссийской гонки «Лыжня России». Специально подготовленная для нее лыжня в ленточном бору недалеко от базы отдыха «Славное» собрала более двух тысяч участников всех возрастов.

Самой юной лыжнице Авроре Поповой из Новоалтайска было три года, а самыми старшими спортсменами стали друзья-ветераны спорта: 80-летний Леонид Бурый и 91-летний Александр Кондаков.

Спортсменам предлагалось несколько дистанций в зависимости от возраста и спортивной подготовки: на дистанции 2 и 5 км вышли дети, спортивные семьи, спортсмены с ограниченными возможностями, а самую престижную, десятикилометровую, штурмовали профессиональные лыжники – действующие и ветераны. В итоге у мужчин первенствовал барнаульец с говорящей фамилией Иван Лыжин, у женщин – Ксения Сергиевич.

Каждый стартовавший получал в подарок лыжную шапочку с символикой соревнований, а после финиша – тарелку гречневой каши из военно-полевой кухни и горячий чай.