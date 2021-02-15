18 февраля транспортная полиция отмечает свой профессиональный праздник

Транспортная полиция – особая служба, сотрудники которой сопровождают нас практически в любом путешествии, будь то самолет, поезд, или теплоход. На каждом крупном железнодорожном вокзале, в аэропорту или речном порту ее сотрудники контролируют обстановку, защищая нас от хулиганов, террористов, похитителей багажа. Накануне праздника мы посмотрели, как работает эта служба в Международном аэропорту Барнаула имени Германа Титова.

«Рентген» для багажа

Первая линия охраны встречает нас еще на входе в здание аэровокзала. Каждый, кто хоть раз летал на самолете, помнит, что сумки пассажиров ставятся на движущуюся ленту и проходят через интроскоп.

Сейчас за аппаратом находятся две девушки – сотрудницы службы авиационной безопасности (САБ) и транспортной полиции. На мониторе перед ними сумки, внутри которых, будто скелет под рентгеном, видны контуры предметов, подсвеченных разными цветами.

— Мы проверяем содержимое багажа, ручной клади, а также обращаем внимание на пассажира, который поставил сумку, – говорит инспектор специализированного отделения по охране общественного порядка Олеся Трофимова. – Смотрим, нет ли запрещенных предметов, которые нельзя проносить, например, холодного оружия, боеприпасов. Если у нас возникают какие-то подозрения, просим показать содержимое. Предметы из разных материалов отличаются по цвету. Светлые – это органика, темные – металл, у него плотность выше, зеленые – стекло. Любой предмет, который находится внутри, можно определить.

— Несколько лет назад пассажир пытался провезти в багаже около десятка соколов-балобанов, – рассказывает начальник линейного отделения полиции в аэропорту города Барнаула АЛУ МВД России Андрей Спиридонов. Их укутали, опоили каким-то усыпляющим лекарством. Перевозили в ужасных условиях, два сокола в пути задохнулись. Птиц обнаружили с помощью интроскопа. Выяснилось, что пассажир хотел вывезти балобанов через Москву в Арабские Эмираты и продать богатым любителям соколиной охоты. В отношении него возбудили уголовное дело. Выживших балобанов выпустили в дикую природу.

А в целом у сотрудников огромный арсенал приборов: ручные металлоискатели, оборудование для определения горючих жидкостей, радиации. На входе в аэропорт каждый человек проходит через рамку металлодетектора под присмотром сотрудника транспортной полиции. А если и этого окажется недостаточно, то в дело вступят кинологи с двумя специально обученными собаками, которые обязательно проверяют весь багаж. Одна из них ищет оружие и взрывчатку, а другая – наркотики. Проникнуть внутрь самолета с опасными предметами нереально.

Курильщик на борту

На самом аэровокзале и на прилегающей территории никто, вроде бы, особо не смотрит на пассажиров. Но это обманчивое впечатление. На самом деле транспортные полицейские постоянно, 24 часа в сутки, наблюдают за всем, что происходит в залах ожидания и не только. Порой в ожидании отложенного рейса люди начинают конфликтовать, затевать драку. Но их конфликт точно не продлится долго. Пассажиры и глазом моргнуть не успеют, как, словно из-под земли, перед ними вырастут люди в форме и вежливо, но твердо разведут их в разные стороны.

В воздухе все сложнее. Конечно, в рейс охрану не отправишь, но о любом инциденте экипаж сообщит на землю, и в аэропорту дебошира уже будут ждать сотрудники транспортной полиции.

— Во время одного из недавних полетов пассажир решил покурить в туалете, – вспоминает Андрей Спиридонов. – Бортпроводники сделали ему замечание, но мужчина не послушался, дерзил персоналу. При подлете экипаж связался с наземными службами и сообщил о курильщике. Сразу после посадки транспортные полицейские вывели его из самолета, доставили в дежурную часть и составили административный материал. Он летел в отпуск, и самолет сел у нас только для дозаправки. Представитель авиакомпании решил снять дебошира с рейса. Пришлось любителю покурить остаться в Барнауле.

Не лезь через забор

Присмотр за территорией не ограничивается одним лишь зданием аэровокзала. Кому-то может показаться, что достаточно подойти к аэродрому с дальнего края, и можно спокойно перелезть через забор. На самом деле нарушитель уже попал в объективы видеокамер или тепловизорной установки, так что остаться незамеченным не получится. Автомобильный патруль тут же выезжает на место и задерживает нарушителей.

— Летом 2019 года двое молодых людей перелезли через забор и направились к тренировочному самолету Ту-154, – рассказывает Андрей Спиридонов. – Благодаря системе видеонаблюдения их сразу обнаружили, на место выехал экипаж. Увидев приближающуюся машину, ребята бросились бежать, снова перелезли через ограждение. Но на Павловском тракте их задержали наши сотрудники во взаимодействии со службой авиационной безопасности. Молодые люди пояснили, что просто хотели сделать селфи на фоне самолета. Им не пришло в голову, что бродить по летному полю опасно как для их жизни, так и для других пассажиров.

Покушение на айфоны

На летном поле только что приземлился самолет, и работники начинают разгрузку и погрузку багажа. Неподалеку стоит сотрудник транспортной полиции с видеокамерой, чтобы в случае повреждения груза сразу зафиксировать это на видео. В линейном управлении есть свой следственный отдел. В случае кражи груза, провоза оружия, наркотиков или другого преступления следователь, эксперт и оперативник начинают разбирательство.

— При расследовании дел о похищении грузов приходится выезжать в дальние командировки в другие регионы, – рассказывает Андрей Спиридонов. Например, несколько лет назад в Барнаул прибыл контейнер с товаром для торговой фирмы. В ходе комиссионной выдачи выяснилось, что в грузе не хватает дорогих айфонов на крупную сумму. Мы установили, где похищенные телефоны в последний раз выходили в эфир. Это было в аэропорту Шереметьево, через который прибыл груз. Дальше было делом техники установить, кто из работников дежурил в ту смену, когда пропали айфоны. Похитителями оказались грузчики аэропорта.