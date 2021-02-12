Совокупная плата барнаульцев за коммуналку снизится с 1 июля 2021 года

О том, что поспособстовало уменьшению будущих платежей для жителей краевой столицы, а также о величинах на каждую коммунальную услугу рассказал заместитель начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Олег Колосков в ходе пресс-конференции.

Без тарифных потрясений

Этот год начался с будоражащих сведений о том, что с 1 января выросли тарифы на коммунальные услуги по всему региону, причем будто соответствующее решение было принято «задним числом». В этом, дескать, и главная причина возросших платежей в январе за отопление. В единичных муниципалитетах действительно выросли тарифы на отопление с 1 января 2021 года в силу заключенных концессионных соглашений и начала работы новых теплоснабжающих организаций. Но это, скорее, формальное изменение.

— По закону, рост платы граждан не может произойти ни на одну копейку с 1 января, только с 1 июля, – объяснил Олег Колосков. – Поэтому в тех муниципалитетах, где это произошло из-за повышения тарифа, были введены дополнительные меры социальной поддержки, которые в 100% объеме компенсируют разницу между декабрьской платой и январской. Администрации районов отрабатывают в индивидуальном порядке каждого потребителя.

К Барнаулу эти обстоятельства не имеют никакого отношения. На прошлой неделе «Вечёрка» уже рассказывала горожанам об истинных факторах, которые вызвали рост начислений в краевой столице – высокое потребление по сравнению с другими зимними месяцами и чуть более продолжительный период оплаты, об увеличении тарифа не было и речи.

В интересах потребителей

Изменится цена на тепловую энергию лишь 1 июля 2021 года и, что важно для барнаульцев, в меньшую сторону. Тариф снизится по сравнению с действующим на 109 рублей для 92% потребителей, получающих тепло от основного поставщика – «Барнаульской генерации». Уменьшение цены за коммунальные услуги – явление само по себе редкое, а в столь значительном денежном выражении не встречалось уже много лет. По словам Олега Колоскова, связано оно с тем, что изменились макроэкономические прогнозы и снизилась цена угля – топлива, на котором работают барнаульские ТЭЦ. Комментируя эту тему, руководитель управления акцентировал внимание на том, что для принятия тарифа не требуется согласия ресурсоснабжающей организации, достаточно применить расчетную методику, предварительно проанализировав экономическое обоснование.

Компенсации предусмотрены

С 1 июля 2021 года рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги по Алтайскому краю повысится в среднем на 2,2% — это самый низкий показатель за последние десять лет.

— В трех муниципалитетах плата ощутимо понизится, в 271 муниципальном образовании повысится до 3,8%, в 384 территориях вырастет с 3,9% до 6,2%. И лишь в 79 муниципалитетах рост совокупной платы превысит предельные 6,2% – для таких случаев предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки в виде компенсационных выплат, – разъяснил Олег Колосков. – Например, в Барнауле работает теплоснабжающая компания ГУП ДХ АК «Северо-Западное дорожно-строительное управление», которая в качестве топлива использует природный газ. Соответственно, те индексы по ценам на уголь, которые предоставило Минэкономразвития на 2021 год, не сработали для этой организации. Предельная цена, которую мы рассчитываем на каждый год, с учетом графика перехода к индикативной стоимости (максимальная цена «альтернативной котельной», к которой мы переходим равномерно в течение 10 лет. – Прим. авт.), получилась со значением, которое приведет к росту платы граждан на 7%. Это касается небольшого числа потребителей и, скорее всего, в значительной мере не отразится на них.

Изменения в тарифах по остальным коммунальным услугам произошли в пределах индикативных показателей.