О развитии Новосиликатного в 2020 году

С каждым годом к Новосиликатному все ближе подступают новые жилые кварталы, совершенствуется транспортное сообщение с центром города, расширяется в микрорайоне и площадь территорий, благоустроенных с учетом пожеланий жителей.

Важные объекты

Большая часть изменений в микрорайоне связана с реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках выполнена реконструкция ул. Попова с полным комплексом благоустройства, а также с расширением проезжей части по ул. Трактовой. Общая протяженность отремонтированного участка составила свыше 3 км. Дорога расширена до 10,5 м., построена новая ливневая канализация длиной более 2,5 км, выполнена перекладка трамвайных путей, переустроены сети наружного освещения, отремонтированы два путепровода, обустроены пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, проведено благоустройство.

Проведен капитальный ремонт дороги по ул. Куета с установкой бордюрных камней, поребриков, с устройством тротуара. За счет средств городского бюджета выполнен текущий ремонт пешеходной дорожки по нечетной стороне ул. Новосибирской, установлены дорожные знаки по ул. Нахимова, ул. Целинной, а также обустроена искусственная дорожная неровность на ул. Целинной в районе школы № 118.

Реализуется на территории Новосиликатного и краевая программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. В 2020 году был выполнен капитальный ремонт кровли и фасада дома на ул. Куета, 57а, на сумму свыше 5,7 млн руб.

Для того чтобы подача тепла и горячей воды осуществлялась бесперебойно, здесь в летние месяцы была осуществлена перекладка магистрального участка сетей протяженностью 374 м от аллеи «25 лет Индустриальному району» до сквера Победы.

— Мы заменили трубы диаметром 500 мм на участке, влияющем на теплоснабжение и подачу горячей воды во всем микрорайоне Новосиликатный, – пояснил начальник Юго-Западного сетевого района ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» Дмитрий Малышев. – Помимо труб были установлены новые железобетонные конструкции – лотки, плиты перекрытия. По завершении ремонта мы восстановили территорию, произвели на ней все необходимые работы по благоустройству.

По инициативе жителей

Минувший год прошел под знаком юбилейных дат – 75-летия Победы, 290-летия Барнаула. Специально к празднованию дня рождения города в сквере Победы была оформлена клумба в виде триколора, обновлен стенд «Кинолента», отремонтированы и покрашены скамейки, установленные вдоль ул. Новосибирской. Кроме того, в юбилейный год были отремонтированы детские площадки, построены новые зоны для отдыха детей. Одна из них находится по проезду Инициативному 6-му.

— На этой площадке есть горки, турники, лестницы, песочницы и беседки для отдыха, – комментирует житель ТОС «Инициативный» Алексей Березовиков. – В будущем планируется установить здесь скамейки и современные безопасные качели для малышей. Возводили площадку сообща — кто-то занимался поиском игровых элементов, я помог на личном транспорте доставить инвентарь. Теперь наши дети могут играть недалеко от дома под присмотром.

В целом общественные организации, действующие в микрорайоне, являются партнерами органов местного самоуправления. Так, в 2020 году проект «Дружиною народной гордится город наш» ТОС микрорайона «Водник» получил грантовую поддержку в размере 36,3 тыс. руб. На эти средства для членов народной дружины звена Индустриального района был изготовлен 31 жилет с символикой добровольной народной дружины «Барнаульская».

— В состав нашего звена входит 23 человека, – делится командир звена микрорайона Новосиликатный отряда по Индустриальному району народной дружины «Барнаульская» Татьяна Федосова. – Несмотря на пандемию, мы активно поработали в 2020 году – совместно с сотрудниками полиции провели 96 рейдов. Большая их часть была направлена на профилактику соблюдения санитарных норм и правил.

Учеба и спорт

В рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула» в 2020 году на укрепление материально-технической базы школ микрорайона было израсходовано более 5 млн руб. На эти деньги в школе № 50 проведен капитальный ремонт крыльца и ограждения территории по красной линии, в школе № 118 заменены окна, отремонтирована кровля, а также приобретен комплект оборудования для занятий по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».

Призерами конкурсов разных уровней стали педагоги школ микрорайона. Так, учитель начальных классов школы № 50 Софья Абрамова приняла участие во всероссийском конкурсе «Урок РФ» и заняла I место в онлайн-конкурсе «Активный учитель».

Учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» признано дипломантом IХ Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Инновационная школа — 2020» с присвоением почетного звания «Инновационная образовательная организация — 2020».

Пандемия не стала препятствием для проведения спортивных мероприятий. Мотоклуб «Барс» провел свои традиционные междугородние соревнования по скийорингу «Весенняя капель», которые состоялись на территории предприятия «Алтайтара». Тренирующаяся на базе центра футбольная команда микрорайона под руководством Нугзара Самедова заняла I место в международном турнире по мини-футболу в республике Казахстан.

Также хороших результатов добились ребята недавно открытого в центре спортивного отделения бокса.