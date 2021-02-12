Культурные выходные: куда сходить в Барнауле 13-14 февраля

Куда сходить в Барнауле в эти выходные: обзор выставок и спектаклей.

Выставочный зал музея «Город»

(пр. Ленина, 111, тел. 61-18-49)

До 1 марта — выставка молодых художников «Современное искусство Барнаула» (6+). Художники расписали бетономешалки под героев «Ну, погоди!», под фрукты, трамвай в честь юбилея Победы, их рука есть внутри многих массовых заведений города: начиная от внутреннего оформления торговых центров, скейт-парка «Скилл спот», заканчивая ресторанами и кофейнями. Они расписывают одежду, начиная от кроссовок, заканчивая сумками. Граффити на улицах города – это тоже их работа.

Галерея Universum

(ул. Димитрова, 66, тел. 36-63-96)

До 26 февраля — фотовыставка «Лики старообрядчества» (6+), посвященная 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Фотовыставка включает 120 работ, авторами которых являются фотографы-профессионалы и любители. Это портреты, пейзажи, таинства и события из жизни старообрядческой церкви, жанровые зарисовки.

Краевая библиотека им. Шишкова

(ул. Молодёжная, 5, тел. 50-66-16)

До 28 февраля – выставка «Диалог культур» (6+) в рамках проекта «Год Германии в России». Его цель – показать различные стороны жизни в Германии и результаты многолетнего сотрудничества двух стран в сфере языка и науки, искусства и культуры, экологии, туризма и защиты окружающей среды.

Отдельное место в экспозиции заняли шедевры немецкой литературы и поэзии, изданные на языке оригинала.

Галерея «Республика ИЗО»

(пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-47-59)

До 14 марта – выставка «Слет» (12+). Это ежегодный крупный проект галереи «Республика ИЗО». На выставке в этом году принимают участие почти 100 авторов. Художники предоставили около 300 произведений. Выставка не ограничивает авторов в тематике, поэтому представлено большое разнообразие работ, но традиционно главная тема изобразительного искусства на Алтае — это пейзаж.

ГМИЛИКА

(ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)

До 28 февраля — выставка живописных и графических работ из фондов ГМИЛИКА «Перед вечной красотой Алтая» (6+). Представлены живописные и графические работы В. Октября, Л. Цесюлевича, И. Рудзите, Е. Демкиной, А. Варова, В. Шубина, С. Осиночкина, В. Куксы, С. Боженко и других.

Музей «Город»

(ул. Л. Толстого, 24, тел. 65-87-94)

До 24 февраля – выставка «Искусство шоколада» (6+). Удивительные шоколадные экспонаты и композиции, специальная 3D шоколадная фотозона, шоколадная игровая зона, шоколадные мастер-классы.

До 28 февраля — выставка «Ностальгия в кадре» (6+). Основу экспозиции составляют предметы фото- и видеотехники. Собрание фотоаппаратов дополняют предметы домашней «фотолаборатории», коллекция диапроекторов для просмотра мультипликационных фильмов. В интерактивной части выставки посетители могут представить себя в роли создателя фильма за столиком для монтажа кинопленки, детально рассмотреть устройство фотоаппарата марки «Фотокор», а также сделать селфи в образе жителей города начала XX века.

ГХМАК

(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)

До 28 февраля — выставка художников объединения ОХРА «Простые истины» (6+).

До 28 февраля — выставка «Ленинградский метроном» (6+). Представлен триптих «Память Ленинграда», созданный Анатолием Смирновым в 1975 году, из одноименной серии, посвященный дням блокады Ленинграда.

До 14 февраля – выставка графики «Павел Басманов. Художник и коллекционер» (6+), из фондов музея, посвященная 115-летию со дня рождения художника.

До конца года – выставка русских народных художественных промыслов из фондов музея «Сделано в России» (6+).

Планетарий

(пр. Сибирский, 38, тел. 61-10-65)

13 февраля, суббота

«Земля, Луна и Солнце» (6+) – 11.00. «Вода – чудо природы» (6+) – 13.00. «Созвездия» (12+) – 15.00.

14 февраля, воскресенье

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00. «Солнце. Наша живая звезда» (6+) – 13.00. «Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) – 15.00.

Театр драмы

(ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)

13 февраля, суббота

Е. Чижова. «Время женщин» (драма, 16+) – 17.30.

14 февраля, воскресенье

М. Булгаков. «Зойкина квартира» (сатирическая комедия, 18+) – 17.30.

Молодежный театр Алтая

(пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04)

13 февраля, суббота

«Цветик-семицветик» (сказка о том, как найти счастье, 6+) – 12.00.

А. Чехов. «Вишневый сад» (комедия, 16+) – 17.00.

14 февраля, воскресенье

«Емеля» (скоморошина, 6+) – 12.00.

М. Рощин. «Валентин и Валентина» (лирическая драма, 16+) – 17.00.

Театр кукол «Сказка»

(пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90)

13 февраля, суббота

«Серебряное копытце» (сказка, 5+) – 11.00.

«Не ёжик» (сказка, 3+) – 11.30, 16.00.

14 февраля, воскресенье

«Снежная почта» (сказка, 2+) – 10.30, 11.30.

«Волшебник Изумрудного города» (сказка, 5+) – 11.00, 13.00.