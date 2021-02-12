Как сельская школа дала своему выпускнику путевку в жизнь

Тракторист дорожно-эксплуатационного участка Центрального района Сергей Квашин не проработал и трех месяцев, а за ним, кроме трактора МТЗ, закрепили один из новых, поступивших недавно в подразделения МБУ «Автодорстрой» современных фронтальных погрузчиков. Хотя обычно новую технику дают лучшим, самым опытным механизаторам.

На самом деле, Сергея в ДЭУ знают давно. Механизатор здесь уже работал и вернулся вновь после пятилетнего перерыва. Родом Сергей Квашин из Баевского района. После армии дома, в деревне, работы не нашлось, и Сергей приехал покорять Барнаул. Пару месяцев работал в ДЭУ Ленинского района, потом перевели в Центральный район. Здесь работал до увольнения, за несколько лет оставив о себе такую добрую память, что когда в декабре прошлого года снова пришел с заявлением о приеме на работу, его не только вспомнили, но и доверили новую технику.

— Сергея знаю с 2015 года, – говорит руководитель участка Роман Дерешев. – Я тогда работал здесь мастером и сразу обратил на него внимание. Не помню случая, чтобы он не выехал из гаража на объект из-за поломки техники. У нас был МТЗ, прямо сам просился на металлолом. Я думаю, он по возрасту старше Сергея. Динозавр из прошлого века. Он его взял, уж не помню, сколько времени ремонтировал, но вы не поверите, этот трактор и сегодня работает.

В новом году парк дорожной техники МБУ «Автодорстрой» пополнился 21 единицей новой техники. 13 из них приобретены за счет средств администрации Алтайского края и 8 – за счет средств бюджета Барнаула. Из них 5 универсальных фронтальных мини-погрузчиков Ant-1000 предназначены для расчистки и уборки городских тротуаров и остановочных площадок.

Потом Сергей уволился. Жалко было такого механизатора терять, но у человека семья, а заработки в то время были не очень. Удержать специалиста было просто нечем. И вот, когда он в прошлом декабре вернулся, на предприятии обрадовались. А тут еще и новая техника дорожная поступила. Сразу решили закрепить погрузчик за Квашиным.

— Запишите еще такую деталь. В любом коллективе, будь то рабочие, учителя, механизаторы, не важно, кого обычно уважают? Человека знающего, опытного, а опыт приходит с годами, с возрастом. Сергею нет и 30, а наши мужики его уважают. Уважают вот как раз за то, что он не просто знает технику, он ее чувствует, – подчеркивает руководитель.

Профессиональная родословная

— Дед – механизатор, отец – шофер, – рассказывает свою профессиональную родословную Сергей. – Техника и тогда была надежная, но требовала постоянного ремонта и ухода. Отец почти каждый год на газике перебирал двигатель, а бывало, чуть ли не одна рама от машины оставалась. Это была обычная практика. Сейчас моторы выбегают и по 200, и по 500 тысяч километров. А тогдашняя машина, если сезон хорошо поработала, поршневую группу надо смотреть, кольца менять. И я после школы куда? К отцу, в мастерскую, гайки крутить. Поэтому когда в 10-11-х классах пошли уроки машиноведения, для меня было все легко и знакомо. Вместе с аттестатом об образовании получил и права тракториста.

— Сергей, получается, что школа, кроме знаний, буквально дала вам профессию и путевку в жизнь?

— Да, как-то так получилось. И в армии на тракторе работал.

Старый друг лучше новых двух

— Вот вы увольнялись из ДЭУ и через пять лет вновь вернулись сюда. Почему именно сюда, на прежнее место?

— Ну, что скрывать, зарплата по сравнению с теми годами стала заметно больше. Работа знакомая, коллектив почти не изменился, все знакомые. Район уже хорошо знаю.

— Сергей, ваш начальник мне рассказал, что вы в свое время отремонтировали трактор МТЗ, который был старше вас по возрасту, и он после вашего ремонта до сих пор работает.

— Да нет, это он шутит. Не старше. Трактор мой ровесник. 1992 года выпуска.

— Роман Сергеевич говорит, что вы раньше всех на работу приезжаете. Деревенская привычка – рано вставать?

— Скорее, городская необходимость. Я на своей машине езжу, пока улицы почти пустые. 10-15 минут, и я на работе. А если позже выезжать, 30-40 минут надо в потоке ехать. Я за это время своих кормильцев успею посмотреть.

— Трактора, что ли? Ну ладно, МТЗ у вас не новый и требует заботы. А погрузчик-то что смотреть? Новый. Как говорится, только что из целлофана распаковали.

— Вот его-то как раз и надо смотреть. Заводская затяжка гаек, болтов, все крепежи имеют тенденцию в первое время работы ослабевать.

Лучше для города нет

— Принципиально ничем эта машина не отличается. На ней стоит такой же двигатель, как на МТЗ, та же гидравлика, правда, лучше, – рассказывает механизатор. – Единственное, первое время пришлось привыкать к управлению. Привычного руля нет, рычага переключения передач нет, педали сцепления нет. И машина, и навесное оборудование управляется двумя джойстиками и кнопками на них. Как в детстве на компьютерах играли. Вообще, конечно, эта техника для города, для уборки тротуаров просто незаменима. «Беларус», конечно, тоже верткий, но все равно, у него радиус разворота больше четырех метров, а этот малыш на месте разворачивается. Кроме того, над многими тротуарами нависают ветки деревьев, и на МТЗ или не подъедешь, или ветки сломаешь, а эта машина чуть больше двух метров высотой, спокойно под ветками проезжает. Помимо ковша на погрузчик можно навесить щетки для прометания тротуаров и шнекоротор для очистки. Причем на смену навесного оборудования требуется не более 15 минут, то есть техника всесезонная.

— Сергей, а вне работы вы чем-то увлекаетесь?

— Конечно. Ремонтирую друзьям и знакомым автомобили, принимаю заказы на грузоперевозки – у меня грузовая «газель», – смеется тракторист. – Какие увлечения, когда мы, дорожники, в зимнее время с редкими выходными работаем? Нет, конечно, когда в школе учился, на лыжах бегал, биатлоном занимался. А сейчас как у всех нормальных мужиков: жена, ребенок, ипотека. Мечтаю построить дом – дочке, Ксюхе, уже пять лет – но пока тяну только однушку. Так что мое хобби – работа.