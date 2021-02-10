В Барнауле проверяют общественный транспорт

Сотрудники ГИБДД Барнаула провели профилактическое мероприятие «Безопасный автобус».
Со шпильками на колесе у этого автобуса — непорядок.Фото Стаса Сидоркина.
— Количество ДТП по вине водителей пассажироперевозящего транспорта в январе 2021 года возросло на 50 процентов по сравнению с январем прошлого года, – говорит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу Геннадий Кузнецов. – В связи с этим проводится профилактическое мероприятие «Безопасный автобус». Его цель – выявить нарушения правил дорожного движения пассажироперевозящим транспортом: автобусами, троллейбусами, маршрутными такси.
На улицы дополнительно вышли сотрудники отдела ГИБДД Барнаула, Управления ГИБДД по Алтайскому краю. На дорогах города организовали скрытые патрули. Сотрудники на автомобилях без специальной раскраски двигались по улицам и фиксировали нарушения водителей автобусов, в числе которых непропуск пешеходов на переходе, разговор по телефону во время движения, поворот налево из второго ряда и другие.
Серьезное внимание в ходе проверок уделили и техническому состоянию автобусов. Ведь нередко владельцы вносят в конструкцию изменения, недопустимые ГОСТом. Например, ради экономии заменяют выбитое автомобильное стекло на обычное. В случае аварии его осколки могут нанести травмы пассажирам.
На конечной остановке на площади Спартак-2 сотрудники выявили сразу несколько автобусов с техническими проблемами. У одного из них явно большие проблемы с колесами.
— Шпильки срезаны и разная резина стоит на колесах на задней оси, с разной маркой, рисунком протектора и моделью. При данных нарушениях запрещается эксплуатация транспортного средства, – поясняет государственный инспектор отделения технического надзора отдела ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу Алексей Еромасов. При таком раскладе колесо в дороге может просто отвалиться.
Водитель, он же по совместительству и владелец, сетует, что расходы очень большие, затраты на ГСМ и расходные материалы растут, вот и пришлось сэкономить, поставить на заднюю ось запасное колесо в связи со слабым материальным положением. А что шпильки срезаны, и сам увидел, как подъехал. Собирался возвращаться в гараж, да вот инспекторы подоспели раньше. Ну что ж, в гараж ему теперь в любом случае придется отправиться, поскольку его снимают с линии.
По словам Алексея Еромасова, за такое нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей в соответствии с ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ.
Еще один проверенный автобус, и снова проблемы. Осмотр показывает, что у него нет брызговика за одним из колес, и к тому же надорван ремень безопасности.
— Вы видите, зима какая снежная. Видимо, брызговик где-то в сугробе потерял. Будем исправляться, вечером все починим, – обещает водитель.
Будем надеяться, иначе из-под его колес вполне может прилететь камень или снежный ком в стекло другому автомобилю. А пока водителю выписывают штраф.
К счастью, большинство водителей гораздо более законопослушны.
— К нам особых претензий у ГИБДД не возникает, – говорит водитель автобуса Дмитрий. – Нарушений у нас немного. Сейчас такие жесткие штрафы за все. Поэтому стараемся придерживаться правил дорожного движения. У меня вот ни одного штрафа в этом году. Нас на КП часто тормозят и напоминают о масочном режиме, правилах, не дают нам расслабиться.
Всего за время профилактического мероприятия сотрудники проверили 86 автобусов, провели 31 профилактическую беседу. Составили 8 административных материалов за использование водителями телефонов во время движения, 8 – за управление транспортным средством при наличии неисправностей, 4 – за выпуск на линию транспортного средства с неисправностями, 4 – за невыполнение требования остановки перед стоп-линией и другие.
СПРАВКА «ВБ»
В январе было зарегистрировано 9 ДТП, произошедших по вине водителей пассажироперевозящего транспорта. В них пострадали 11 человек.
СПРАВКА «ВБ»
В январе было зарегистрировано 9 ДТП, произошедших по вине водителей пассажироперевозящего транспорта. В них пострадали 11 человек.