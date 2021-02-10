В Барнауле проверяют общественный транспорт

Сотрудники ГИБДД Барнаула провели профилактическое мероприятие «Безопасный автобус».

— Количество ДТП по вине водителей пассажироперевозящего транспорта в январе 2021 года возросло на 50 процентов по сравнению с январем прошлого года, – говорит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу Геннадий Кузнецов. – В связи с этим проводится профилактическое мероприятие «Безопасный автобус». Его цель – выявить нарушения правил дорожного движения пассажироперевозящим транспортом: автобусами, троллейбусами, маршрутными такси.

Технадзор

На улицы дополнительно вышли сотрудники отдела ГИБДД Барнаула, Управления ГИБДД по Алтайскому краю. На дорогах города организовали скрытые патрули. Сотрудники на автомобилях без специальной раскраски двигались по улицам и фиксировали нарушения водителей автобусов, в числе которых непропуск пешеходов на переходе, разговор по телефону во время движения, поворот налево из второго ряда и другие.

Серьезное внимание в ходе проверок уделили и техническому состоянию автобусов. Ведь нередко владельцы вносят в конструкцию изменения, недопустимые ГОСТом. Например, ради экономии заменяют выбитое автомобильное стекло на обычное. В случае аварии его осколки могут нанести травмы пассажирам.

Срезанные шпильки

На конечной остановке на площади Спартак-2 сотрудники выявили сразу несколько автобусов с техническими проблемами. У одного из них явно большие проблемы с колесами.

— Шпильки срезаны и разная резина стоит на колесах на задней оси, с разной маркой, рисунком протектора и моделью. При данных нарушениях запрещается эксплуатация транспортного средства, – поясняет государственный инспектор отделения технического надзора отдела ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу Алексей Еромасов. При таком раскладе колесо в дороге может просто отвалиться.

Водитель, он же по совместительству и владелец, сетует, что расходы очень большие, затраты на ГСМ и расходные материалы растут, вот и пришлось сэкономить, поставить на заднюю ось запасное колесо в связи со слабым материальным положением. А что шпильки срезаны, и сам увидел, как подъехал. Собирался возвращаться в гараж, да вот инспекторы подоспели раньше. Ну что ж, в гараж ему теперь в любом случае придется отправиться, поскольку его снимают с линии.

По словам Алексея Еромасова, за такое нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей в соответствии с ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Еще один проверенный автобус, и снова проблемы. Осмотр показывает, что у него нет брызговика за одним из колес, и к тому же надорван ремень безопасности.

— Вы видите, зима какая снежная. Видимо, брызговик где-то в сугробе потерял. Будем исправляться, вечером все починим, – обещает водитель.

Будем надеяться, иначе из-под его колес вполне может прилететь камень или снежный ком в стекло другому автомобилю. А пока водителю выписывают штраф.

Штраф для непонятливых

К счастью, большинство водителей гораздо более законопослушны.

— К нам особых претензий у ГИБДД не возникает, – говорит водитель автобуса Дмитрий. – Нарушений у нас немного. Сейчас такие жесткие штрафы за все. Поэтому стараемся придерживаться правил дорожного движения. У меня вот ни одного штрафа в этом году. Нас на КП часто тормозят и напоминают о масочном режиме, правилах, не дают нам расслабиться.

Всего за время профилактического мероприятия сотрудники проверили 86 автобусов, провели 31 профилактическую беседу. Составили 8 административных материалов за использование водителями телефонов во время движения, 8 – за управление транспортным средством при наличии неисправностей, 4 – за выпуск на линию транспортного средства с неисправностями, 4 – за невыполнение требования остановки перед стоп-линией и другие.