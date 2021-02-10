В Барнауле определили победителей IV Всероссийского турнира по самбо памяти Валерия Метелицы

Турнир памяти заслуженного тренера СССР и России по самбо Валерия Метелицы проходил в спорткомплексе училища олимпийского резерва и собрал 167 борцов старше 18 лет из 23 регионов России. Победители могли претендовать на получение звания мастеров спорта.
По общему мнению участников, с каждым годом уровень турнира становится выше.Фото Ярослава Махначёва.
Четвертый мемориальный турнир Метелицы, помимо памяти самого Валерия Андреевича, посвятили еще и пятилетию Алтайского центра самбо, до открытия которого легендарный тренер не дожил совсем немного. Именно создание центра способствовало тому, что взрослое самбо у нас понемногу выходит на новый уровень. До последнего времени тренеры сталкивались с банальной проблемой – если еще в студенчестве спортсменов можно было удержать в спорте, то потом они либо бросали его, начиная работать, либо по приглашению уезжали в другой регион.
— С появлением центра у старших спортсменов есть возможность совмещать спорт и работу, можно сказать, взрослое самбо потихоньку выходит на хороший уровень, – уверяет старший тренер сборной края по самбо Владимир Жданов.
Турнир памяти Метелицы как раз и призван показать мастерство взрослых спортсменов. Это единственные соревнования по самбо такого уровня в крае – да, есть еще чемпионат края, но всероссийских, да еще и мастерских, больше нет. К счастью, пандемия особо не повлияла ни на масштаб события, ни на уровень приехавших спортсменов – разве что болельщиков в зал не пустили, из-за чего было непривычно тихо.
Отчетный турнир проводился по довольно любопытной схеме – так называемой «шесть штрафных». Суть ее в том, что участник, проигрывая схватку, не выбывал из борьбы сразу, а получал четыре штрафных очка, при этом имея возможность реабилитироваться. И лишь второе поражение выбивало его из соревнований окончательно. При этом даже в случае победы самбист мог получить пару зачетных баллов, если, например, выигрывал с минимальным счетом. В общем, схема сложная, но интересная. А еще напряженная. В самых многочисленных весовых категориях спортсмены по дороге к финалу успевали провести по семь-восемь встреч, что, конечно, сказывалось на физическом состоянии. Какие уж тут зрелищные броски, тут бы на ногах устоять!
А еще порой в финалах встречались соперники, уже боровшиеся на ранних стадиях. Так получилось с воспитанником бийской школы самбо, нынешним барнаульцем Артёмом Щербининым, в весовой категории 98 кг. В финале он с минимальным преимуществом победил Матвея Пивоварова из Екатеринбурга – и теперь станет мастером спорта.
— Конечно, это важно, это то, к чему стремится любой спортсмен. Медалей может быть много, а мастерское звание – одно, – говорит Артём Щербинин. В Барнауле Артёма тренирует Владимир Жданов. Кстати, сам наставник тоже выходил на ковер в качестве спортсмена, провел несколько схваток, в итоге уступив дорогу в финал представителю Алтайского края. Как говорят спортсмены, такой наглядный пример со стороны тренера очень мотивирует.
Юрий Таскин тоже вышел побороться, чтобы простимулировать своих учеников. 30-летний спортсмен с активными выступлениями уже завязал, но на домашний турнир решил заявиться.
— У меня год не было соревнований, не хватает этого адреналина, эмоций. Правда, уже после первой схватки была мысль сниматься, неудачно воткнулся головой в ковер, шею заклинило, – рассказывает Юрий.
Но спортсмен смог продолжить турнирный путь и в итоге дошел до финала в весовой категории свыше 98 кг, где встретился с Иваном Шаволиным из Новокузнецка. Таскин уже мастер спорта, Шаволин до турнира был лишь камээсом, но дарить звание сопернику барнаулец не собирался. Их пути пересекались в первом поединке, тогда со счетом 2:0 победил Юрий. Увы, но в финале с тем же счетом сильнее оказался соперник, причем не за счет своих подвигов, а благодаря предупреждениям, которые судьи выносили Таскину.
— Не хватило физической подготовленности, – честно признался после финала Юрий.
Еще одну золотую медаль Алтайскому краю принес Даурен Мамыев (58 кг), а также Айрат Керексибесов в соревнованиях по боевому самбо. Стоит отметить награду высшей пробы и представителя Москвы Дмитрия Шилова – бывшего бийчанина, ныне студента Российского государственного университета физической культуры.
СПРАВКА «ВБ »
Валерий Метелица (1941−2015) — мастер спорта СССР по самбо, судья всероссийской, всесоюзной и международной категории экстра-класса, заслуженный тренер СССР и Российской Федерации. Создатель и первый директор школы самбо «Спарта». Почетный гражданин города Барнаула.
СПРАВКА «ВБ »
Валерий Метелица (1941−2015) — мастер спорта СССР по самбо, судья всероссийской, всесоюзной и международной категории экстра-класса, заслуженный тренер СССР и Российской Федерации. Создатель и первый директор школы самбо «Спарта». Почетный гражданин города Барнаула.