В Барнауле определили победителей IV Всероссийского турнира по самбо памяти Валерия Метелицы

Турнир памяти заслуженного тренера СССР и России по самбо Валерия Метелицы проходил в спорткомплексе училища олимпийского резерва и собрал 167 борцов старше 18 лет из 23 регионов России. Победители могли претендовать на получение звания мастеров спорта.

На новый уровень

Четвертый мемориальный турнир Метелицы, помимо памяти самого Валерия Андреевича, посвятили еще и пятилетию Алтайского центра самбо, до открытия которого легендарный тренер не дожил совсем немного. Именно создание центра способствовало тому, что взрослое самбо у нас понемногу выходит на новый уровень. До последнего времени тренеры сталкивались с банальной проблемой – если еще в студенчестве спортсменов можно было удержать в спорте, то потом они либо бросали его, начиная работать, либо по приглашению уезжали в другой регион.

— С появлением центра у старших спортсменов есть возможность совмещать спорт и работу, можно сказать, взрослое самбо потихоньку выходит на хороший уровень, – уверяет старший тренер сборной края по самбо Владимир Жданов.

Турнир памяти Метелицы как раз и призван показать мастерство взрослых спортсменов. Это единственные соревнования по самбо такого уровня в крае – да, есть еще чемпионат края, но всероссийских, да еще и мастерских, больше нет. К счастью, пандемия особо не повлияла ни на масштаб события, ни на уровень приехавших спортсменов – разве что болельщиков в зал не пустили, из-за чего было непривычно тихо.

Сложно, но интересно

Отчетный турнир проводился по довольно любопытной схеме – так называемой «шесть штрафных». Суть ее в том, что участник, проигрывая схватку, не выбывал из борьбы сразу, а получал четыре штрафных очка, при этом имея возможность реабилитироваться. И лишь второе поражение выбивало его из соревнований окончательно. При этом даже в случае победы самбист мог получить пару зачетных баллов, если, например, выигрывал с минимальным счетом. В общем, схема сложная, но интересная. А еще напряженная. В самых многочисленных весовых категориях спортсмены по дороге к финалу успевали провести по семь-восемь встреч, что, конечно, сказывалось на физическом состоянии. Какие уж тут зрелищные броски, тут бы на ногах устоять!

А еще порой в финалах встречались соперники, уже боровшиеся на ранних стадиях. Так получилось с воспитанником бийской школы самбо, нынешним барнаульцем Артёмом Щербининым, в весовой категории 98 кг. В финале он с минимальным преимуществом победил Матвея Пивоварова из Екатеринбурга – и теперь станет мастером спорта.

— Конечно, это важно, это то, к чему стремится любой спортсмен. Медалей может быть много, а мастерское звание – одно, – говорит Артём Щербинин. В Барнауле Артёма тренирует Владимир Жданов. Кстати, сам наставник тоже выходил на ковер в качестве спортсмена, провел несколько схваток, в итоге уступив дорогу в финал представителю Алтайского края. Как говорят спортсмены, такой наглядный пример со стороны тренера очень мотивирует.

Пример учеников

Юрий Таскин тоже вышел побороться, чтобы простимулировать своих учеников. 30-летний спортсмен с активными выступлениями уже завязал, но на домашний турнир решил заявиться.

— У меня год не было соревнований, не хватает этого адреналина, эмоций. Правда, уже после первой схватки была мысль сниматься, неудачно воткнулся головой в ковер, шею заклинило, – рассказывает Юрий.

Но спортсмен смог продолжить турнирный путь и в итоге дошел до финала в весовой категории свыше 98 кг, где встретился с Иваном Шаволиным из Новокузнецка. Таскин уже мастер спорта, Шаволин до турнира был лишь камээсом, но дарить звание сопернику барнаулец не собирался. Их пути пересекались в первом поединке, тогда со счетом 2:0 победил Юрий. Увы, но в финале с тем же счетом сильнее оказался соперник, причем не за счет своих подвигов, а благодаря предупреждениям, которые судьи выносили Таскину.

— Не хватило физической подготовленности, – честно признался после финала Юрий.

Еще одну золотую медаль Алтайскому краю принес Даурен Мамыев (58 кг), а также Айрат Керексибесов в соревнованиях по боевому самбо. Стоит отметить награду высшей пробы и представителя Москвы Дмитрия Шилова – бывшего бийчанина, ныне студента Российского государственного университета физической культуры.