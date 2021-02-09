В Барнауле продолжается акция «Снежный штурм»

Студенты средних профессиональных образовательных учреждений откликаются на заявки от барнаульских пенсионеров и руководства социальных учреждений.

«Снежный штурм» – акция городская, в отличие от «Снежного десанта», охватывающего весь край. Стартовали они в этом году разом, участники обеих акций пока сконцентрировались на барнаульских объектах.

Студенты местных ссузов в первые же дни акции привели в порядок территории своих учебных заведений, дворы детских садов, детские площадки на общественных территориях города. Кроме того, волонтеры «Снежного штурма» принимают заявки от пенсионеров, которые проживают в частном секторе и в силу возраста не могут сами очистить снег во дворе, с крыши домов и хозпостроек. Так, ребята из Барнаульского педагогического колледжа в это воскресенье помогли избавиться от сугробов во дворе Марине Ивановне Лосевой – ветерану труда, много лет работавшей в сфере образования. Кстати, будущие педагоги регулярно помогают своим старшим коллегам: волонтерские отряды педколледжа не первый год опекают пенсионеров – бывших работников образования и с удовольствием отзываются на их просьбы.

Городская акция «Снежный штурм» на территории Барнаула проходит уже пятый год.

Студенты кооперативного техникума взялись за заявку от руководства детского сада № 63. Территория здесь большая и ухоженная, дворники работают хорошо, но на днях с крыши одного из корпусов сошел пласт снега и завалил проход к пожарной лестнице. Сугроб на крыше хозяйственного корпуса тоже выглядит ненадежно. Поэтому на помощь к штатным сотрудникам пришло молодежное подкрепление.

— Ребят объединили в волонтерский отряд «Мир един», – рассказывает куратор студентов, Анастасия Барцайкина, преподаватель правовых дисциплин Барнаульского кооперативного техникума. – Заявок пока было не так много, потому что мы молодой отряд. Это наша вторая заявка. На прошлых выходных мы чистили детскую площадку между «Сити-Центром» и «Гулливер Парком».

Вообще в отряде более 60 человек, но сейчас многие на занятиях, да и не нужна на выезде настолько большая группа, поэтому десяток студентов с легкостью выполняют поручение. Девчонки, как самые легкие в команде, берутся за работу на крыше. Дарина Дублей, студентка второго курса, говорит:

— Я занималась волонтерством, когда училась в школе, в 9-м классе мы дважды ездили в детский дом: общались с детьми, устраивали разные мероприятия, я проводила квесты. Здесь тоже справлюсь. С физической подготовкой у меня все хорошо, частенько помогаю чистить снег у бабушки в деревне.

Всего в рамках социальной акции «Снежный штурм» 6-7 февраля волонтеры выезжали в 40 детских садов Барнаула. В акции приняли участие 200 студентов, которые убрали территории, прилегающие к детским садам, очистили от снега и наледи кровли зданий.