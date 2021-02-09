Премьера спектакля «Рассказ собаки» запланирована на май и пройдет на новой сцене «Сказки»

В краевом Театре кукол состоялось заседание худсовета, посвященное работе над новым спектаклем «Рассказ собаки» по небольшому душераздирающему произведению Марка Твена. Это будет первая премьера на сцене нового здания «Сказки», которое планируется открыть уже в конце марта.

Важно, когда больно

Подробно о том, какой будет новая постановка, рассказал режиссер Алексей Смирнов (Санкт-Петербург), который вместе с художницей Елизаветой Ольшвангер прибыл в Барнаул, чтобы познакомиться с труппой и представить эскизы к спектаклю.

— Эту историю Марк Твен написал от лица собаки, которая верно служила хозяевам и сделала для них все возможное, – поделился Алексей Владимирович. – Однако человек проделал с животным то, что у него в голове не укладывается. И вроде бы собака готова оправдать хозяина, да не получается. В итоге она начинает вспоминать свою жизнь и отыскивать в ней события, которые могли привести к такому исходу. Поэтому мы с художником решили, что лучше рассказать эту историю с помощью театра теней. Тени – как воспоминания прошлого, попытка его проанализировать.

Как признался режиссер, он предпочитает заниматься двумя видами театра: театром адского веселья и театром детской скорби. То есть если со сцены смеяться так смеяться, грустить так грустить. Но когда два этих полярных направления присутствуют в репертуаре, театр становится важен для зрителей.

— По мне лучше, когда зритель в зале испытывает не грусть, а боль, – уточняет Алексей Смирнов. – Потому что эта эмоция более сильная, она заставляет посмотреть на ситуацию со стороны, задуматься. И, как мне кажется, это смятение чувств обязательно должно во что-то вылиться. И если театр не просто развлекает, а заставляет включать мозги, то, значит, мы не зря работаем.

Главная идея спектакля, родившаяся в голове режиссера, – справедливость. Алексей Смирнов предлагает зрителям поразмышлять – существует ли она и одинаково ли мы ее понимаем.

Вместо Оруэлла

Кстати, переговоры с этим режиссером о постановке длились четыре года. Как признается директор «Сказки» Надежда Васильева, Алексей Смирнов – первый режиссер, с творчеством которого она познакомилась в начальную пору своего руководства Театром кукол.

— Тогда я только начала интересоваться процессами, происходящими в российских театрах кукол, случайно попала на сказку «Добренький Рул», поставленную Алексеем Смирновым в Омске, – делится Надежда Геннадьевна. – Она меня потрясла своим тонким юмором, пластами неявных смыслов. И я начала наводить справки, искать контакты режиссера, способного разглядеть в материале то, что скрыто от глаз.

Что интересно, когда договоренность о постановке была достигнута, режиссер предложил на выбор театру около полусотни наименований, среди которых были и «1984» Оруэлла, и «Крошка Цахес» Гофмана, и «Трехгрошевая опера» Брехта, и гоголевская «Шинель», и «Синяя птица» Метерлинка.

— Поначалу мы остановились на Оруэлле, но потом решили переиграть, ведь и «Рассказ собаки» согласуется с нашим форматом думающего, обстоятельного, адресного театра, – продолжила директор театра. – К тому же в этом материале поднято немало важных тем, в том числе и тема бережного отношения к близким. Ценно и то, что режиссер настоял на том, чтобы на начальном этапе работы приехать в театр и познакомиться с труппой. Несмотря на то, что в период пандемии допускается общение с постановочной группой в онлайн-формате.

В стиле стимпанка

В репертуаре «Сказки» это будет первый теневой спектакль. И для этого на сцене театра будет сооружена целая Вселенная. Вся сценография спектакля включает в себя семь экранов, развешенных на разной высоте, во время действия они могут опускаться, подниматься, высвечиваться. По совместной задумке режиссера и художника предусмотрен живой план – актриса, исполняющая роль собаки, есть собака – планшетная кукла и много персонажей-теней. Причем люди, как правило, изображены в стиле стимпанка – то есть все они немного механизмы. К примеру, у хозяина дома – мистера Грея в моменты озарения даже включается лампочка в голове, тем самым словно подчеркивается его бездушность.

— Предстоит сделать немало кукол, ведь некоторые персонажи будут существовать на сцене в разных масштабах, – объясняет труппе свой замысел режиссер. – У каждой главной куклы будет примерно по 2-3 дубля. И если учесть, что за одним персонажем планируется закрепить по 2-3 артиста, то для труппы эта работа из разряда «помоги товарищу».