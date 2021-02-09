До старта II этапа Кубка мира по гребле в Барнауле осталось 100 дней

Ровно 100 дней остается до начала II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в мае на барнаульском гребном канале. Об этом важнейшем спортивном событии сегодня барнаульцам напомнил талисман соревнований – бобер Сибиряк.

На Нулевом километре он раздавал прохожим календари и буклеты с информацией о предстоящем турнире, приглашал на гребной канал, а на пл. Октября и перед АлтГТУ жителям краевой столицы о турнире рассказывали волонтеры. Кстати, на Нулевом километре установлен специальный счетчик, отсчитывающий дни до начала Кубка мира, так что следить за приближением соревнований могут все барнаульцы.

Напомним, вчера в Барнаул из Португалии прибыла первая партия лодок для предстоящих соревнований, а на минувшей неделе заработал сайт, посвященный барнаульскому этапу кубка мира: по адресу http://ru.barnaulcanoe2021.com можно найти всю информацию о турнире.

Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле пройдет с 20 по 23 мая. Ожидается, что его посетят около 20 тысяч участников, гостей и зрителей из 50 стран. Трансляция будет организована на каналах «Матч ТВ» и «Евроспорт», а также на канале международной федерации гребли ICF. Спортсменам предстоит разыграть несколько лицензий на Олимпийские игры в Токио.