Барнаульские юннаты занимаются исследованием экологических проблем

На базе Барнаульской городской станции юных натуралистов дети изучают мир животных и растений, а с помощью опытов и экспериментов исследуют состояние экологии и влияние на нее человека.

Бельчонок Рома

Сегодня Барнаульская городская станция юных натуралистов может предложить около 40 программ по трем направлениям: естественнонаучному, художественному и социально-гуманитарному. Каждое из них тесно связано с природой.

— Даже когда дети приходят заниматься, скажем, тестопластикой, наши педагоги (всего в коллективе их у нас 13) предлагают сначала познакомиться с темой, а потом уже непосредственно приступить к творческому процессу, – рассказывает директор учреждения Любовь Струнина. – Допустим, тема урока – «Анютины глазки». Если сезон позволяет, педагог показывает живой цветок, вместе с детьми разбирает, из каких частей он состоит – от корня до соцветия. Если на дворе зима, то выручает гербарий. Только после этого ребята берутся за лепку – нам не интересны какие-то абстрактные цветы, в приоритете всегда достоверность.

Животных здесь тоже рисуют и вылепливают. Чтобы лучше усвоить привычки и особенности характера каждого, воспитанники отправляются в зооуголок, где представлено около 30 видов животных: от курочек и пауков, до хорьков и кроликов. Кстати, сюда наведываются не только юннаты – после окончания уроков не преминут заглянуть и ученики школы № 106, на базе которой располагается станция. Каждого из жителей этого зоологического городка они знают по именам.

В числе любимцев публики – бельчонок Рома, несколько своенравный, не всегда любящий внимание, но никогда не страдающий отсутствием аппетита. Позапрошлым летом он вместе со своими соседями выезжал в командировку в детский оздоровительный лагерь «Соснячок».

— Это был проект «Мы в ответе за тех, кого приручили», – поясняет Любовь Семёновна. – Его придумали, чтобы сократить число брошенных животных. Ребят каждый день знакомили с новым питомцем, рассказывали, что он любит, чего не переносит, сколько внимания требует. Как-то раз один мальчик сказал: «Я больше не хочу попугайчика: он рано просыпается и громко поет. Значит, будет будить меня и моего маленького брата, ему всего два месяца. Мне такое не подходит». На то и рассчитывали: дети должны понимать, на что идут, когда просят у родителей подобного друга.

Аналогичные встречи устраивали в лагерях летнего пребывания. Только не сами вывозили животных, а ждали гостей к себе. За сезон на таких беседах в среднем бывало по 600-800 ребятишек.

— Прошлый год внес коррективы и в наши планы, – продолжает Любовь Струнина. – Мы вышли из положения, решив выносить животных на улицу и приглашать жителей близлежащих домов. Даже взрослым эта практика пришлась по нраву, нередко к нам наведывались бабушки с дедушками.

О качестве воды

Спектр программ, которые реализуют педагоги станции, постоянно расширяется. Это касается как групповых занятий, так и индивидуальных. Кстати, некоторые их них появляются благодаря самим детям. Так, однажды пришел мальчик по имени Артём, который хотел провести исследовательскую работу на основе колонии муравьев. Он изучал изменения в их поведении при смене интенсивности освещения, стиля и громкости музыки. Так случилось, что за фермой не уследили, питомцы разбежались, и опыты пришлось оставить. Тогда парень переключился на воду.

— Вместе со специалистами Росводоканала он делает заборы воды в пяти точках города, – детализирует руководитель. – Буквально в прошлую среду у них был второй выезд, впереди еще два – весной и летом. Полученные результаты он будет сравнивать с данными за 2010 год и защищать результаты эксперимента на окружном этапе региональной конференции «Дети Алтая исследуют окружающую среду». Его мы проводим на средства краевого гранта, как и окружной этап краевой естественнонаучной олимпиады.

В течение всего года воспитанники станции могут проявлять себя в различных конкурсах. Например, «Я и мой питомец» проводится уже больше 20 лет. В нем участвуют дошколята и школьники, присылая рисунки и фотографии своих любимцев с небольшим описанием. В последние годы число желающих проявить себя в нем перевалило за 1000. Или «Каждой пичужке сделаем кормушку». Если раньше конкурс был очным, то теперь перекочевал в соцсети – участники мастерят домики для птиц, устанавливают их и присылают фото.