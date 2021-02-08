Первая партия лодок для II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ доставлена в Барнаул

В понедельник, 8 февраля, первая партия спортивного инвентаря для II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ доставлена в Барнаул. В краевую столицу из португальского города Вила-ду-Конди 72 лодок привезла фура длинной 13,5 метров. В пути водитель провел около 2 недель, преодолев расстояние более 8 тысяч километров.

Решение о предоставление лодок всем участкам соревнований было принято еще в 2020 году. Поскольку I этап Кубка мира 12-16 мая состоится в венгерском городе Сегед, а II этап 20-23 мая в Барнауле, транспортировать индивидуальный инвентарь гребцов в сжатые сроки невозможно.

Лодки требуют очень бережного хранения. Это связано с особым напылением, которое помогает спортсменам быстро скользить по воде. Век покрытия недолог – около 3 лет. Трение воды, контакт с пылью и другими предметами делают его менее гладким. Со временем может меняться и форма лодок. Показывать высокие результаты на таких лодках нельзя, но использовать для тренировок вполне возможно еще в течение еще 10 лет.

Лодки Nelo одни из самых быстрых в мире и включены ICF в список инвентаря, разрешенного к использованию на крупных соревнованиях. Их конструкция состоит из углеволоконной ткани, покрытой карбоном. Слои склеены полиэфирными смолами. Всего в Барнаул будет доставлено 300 лодок. Средства на приобретение спортивного инвентаря направил «Фонд поддержки олимпийцев России». С «Фондом поддержки олимпийцев России» заключен контракт на поставку 300 лодок.