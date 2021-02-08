Очистка крыш от снега и наледи была приоритетом работы управляющих компаний на минувшей неделе и останется на будущей

Глава города Вячеслав Франк поручил руководителям районных администраций усилить контроль за работой обслуживающих организаций по содержанию кровель жилых домов. Главам районов направлено соответствующее поручение, оно взято на особый контроль.

Своевременная уборка снега позволит свести к минимуму риск несчастных случаев в период оттепели.

Найти многоэтажку, с крыши которой работники управляющей компании убирали бы снег, оказалось не так-то просто: большинство обслуживающих организаций еще на прошлой неделе, когда началось потепление, активизировали сброс снега с крыш. И наш объезд показал, что кровли львиной доли многоэтажек в центре города свободны от наледи и снежных шапок. А значит, и горожане могут не беспокоиться за свою безопасность, проходя рядом с фасадами зданий. Поэтому корреспондентам «Вечернего Барнаула» пришлось удалиться от центра в поисках домов, на которых ведется уборка.

На крыше пятиэтажного дома по Змеиногорскому тракту, 108а, огороженному сигнальной лентой, работают четверо мужчин. С высоты более 20 метров они сбрасывают огромные пласты спрессованного снега, которые не разбиваются, даже падая на землю. Работники УК «Центральная» используют для очистки крыши ручные снегоуборщики – с ними и быстрее, и удобнее, и легче. Спустя час работы крыша в идеальном порядке – ни единой сосульки, ни одной снежинки. Зато возле дома образовались метровые сугробы. Дворники сразу же приступают к расчистке территории, чтобы обеспечить жителям беспрепятственный подход к дому.

Рядом с этой пятиэтажкой мы замечаем еще два дома – стареньких, деревянных, двухэтажных, но жилых. Один из домов оброс сосульками чуть ли не с метр длиной. На соседнюю двухэтажку помимо мощных сосулек буквально «надета» снежная шапка, свисающая над карнизом. Очевидно, что на крыши этих домов за эту зиму еще ни разу не поднимались рабочие с лопатами. Для компании, управляющей этими домами, и других УК, не исполняющих обязанности по содержанию домов, напомним, что за несвоевременную очистку кровель от снега и наледи предусмотрено административное наказание в виде крупных штрафов. Но стоит отметить, что таких фактов в этом году гораздо меньше. А к зимнему содержанию домов к управляющим компаниям присоединились и предприниматели, которые очищают кровли пристроек и тротуары, и технику для производства высотных работ оплачивают.

При этом барнаульцам все же не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности. Прежде всего, выходя из зданий, нужно обращать внимание на наличие снежных масс, наледи и сосулек на крышах, и не игнорировать ограждения и предупреждающие об опасности схода снега с крыши аншлаги. В комитете ЖКХ города напоминают: если на крыше многоквартирного дома скопились снег, наледь и сосульки, жильцы могут самостоятельно обратиться в свою управляющую организацию с просьбой провести уборку. В случае бездействия обслуживающей компании можно позвонить в диспетчерские службы районных администраций либо городского комитета ЖКХ.