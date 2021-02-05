За океан: барнаульский боец MMA Шараф Давлатмуродов готовится покорить Америку

20 февраля Шараф Давлатмуродов проведет бой с бразильцем Джонасом Боено в Самаре. Для барнаульца это будет первый поединок после более чем полугодового перерыва, а после него спортсмен намерен уехать в США – сейчас он готовиться к подписанию контракта с одной из самых престижных лиг мира Bellator и занимается оформлением рабочей визы.

Подготовка дома

— Шараф, 26 декабря не состоялся твой запланированный бой с бразильцем Куэмуэлем Оттони. Ты на самом деле узнал об отмене за несколько часов до поединка, как писали в СМИ?

— Нет, еще за неделю стало известно, что Оттони заболел коронавирусом, он предоставил справки. Попытались найти замену, но сильных соперников не подобрали, а против слабых выходить неинтересно.

— Получается, ты в прошлом году провел лишь один бой. Тяжело столько времени без соревновательной практики?

— Тяжело, но все в таких условиях, из-за пандемии у всех бойцов один-два боя. В этом тоже можно найти плюсы, отдохнул от переездов, весогонок.

— Сейчас, после отмены декабрьского боя, снова надо выходить на пик формы?

— На самом деле это не так сложно, большого отката нет. Как уже сказал, бой отменили за неделю до нужной даты, поэтому я не успел выйти на максимальную форму н и к нужному весу так и не подошел. Сейчас готовлюсь в Барнауле, сюда прилетели несколько топовых российских бойцов, которые и мне помогают готовиться, и сами тренируются. На базе нашего клуба «Один на один» хотим создать своего рода сибирский центр MMA, где можно проводить сборы.

— Но вы готовитесь без тренера?

— К нам приехал очень авторитетный тренер по тайскому боксу, подскажет по ударной технике. Но у нас самих по 700 любительских боев, несколько десятков профессиональных, можем подготовиться и сами. Вообще, мой тренер по-прежнему Тарас Кияшко, но у еще одного его спортсмена Александра Волкова бой в Америке, они туда полетят.

На мировой уровень

— Джонас Боено – что за боец?

— Очень опытный, начал карьеру еще в 2007 году, провел 52 поединка. Победил в 34-х, причем чаще в стойке. Два предыдущих боя он проиграл, так что с мотивацией проблем не будет. У меня есть определенные заготовки против него, надо показать свой класс.

— У тебя это уже будет четвертый или пятый соперник из Бразилии.

— Да, уже шутят, что мне надо выдавать пурпурный пояс, раз стольких черных поясов прошел. У меня нет никаких предпочтений по соперникам, просто сейчас три ведущие школы – в США, Бразилии и России. Американцы в основном дерутся в ведущих лигах в США, а бразильцы, как и выходцы из бывших стран СНГ, катаются по миру, потому что дома за бои так не платят.

— Летом ты говорил о переговорах с Bellator, но бой с Боено проводишь в новом промоушене OFC. Почему?

— OFC я воспринимаю не как постоянный дом, а как трамплин, и сейчас главное успешно выйти из простоя и провести хороший бой. С Bellator все решено на 90 процентов, все упирается в рабочую визу, которую начали делать. Из-за пандемии там тоже появились некоторые сложности.

— Как организовался контракт с Bellator?

— Это заслуга менеджеров и других членов нашей команды Strela. Конечно, у лиги есть требования к бойцам, и я им соответствую – вхожу в топ-50 бойцов мира по своему весу, провожу зрелищные и драматические бои. И сейчас, по сути, все уже зависит только от нас, как сработаем с оформлением документов.

— Жить будешь в США?

— Думаю, что основная подготовка будет проходить в России, а там уже завершающий этап за пару месяцев до боев, чтобы адаптироваться и акклиматизироваться. В общем, как и раньше – 300 дней в году на сборах, 65 в Барнауле.

— Английский знаешь?

— Говорю неплохо, все-таки в Таиланде, где до пандемии проходило большинство наших сборов, большинство тренеров американцы. Может, в грамматике не все совершенно, но объясниться, пройти собеседование смогу.

— В деньгах, как понимаю, ты тоже выигрываешь. Для тебя это важно?

— Конечно, важно. В Bellator за один бой получаешь столько, сколько за 12 в моей прежней лиге ACA. Но если бы думал только о деньгах, то не уходил бы из нее и не ждал бы полгода боев. Финансовый вопрос, конечно, в числе приоритетных, но самое главное – охота попробовать себя за рубежом, показать, как парень из небольшого года вышел на мировой уровень.

— Ты помнишь свои первые деньги, заработанные боями?

— За первый профессиональный поединок получило 200 или 300 долларов, хотя в подготовку вложил около тысячи. А в любителях, если не считать телевизоры или другую технику, которую вручали на турнирах по рукопашному бою, впервые получил 25 тысяч рублей на чемпионате Сибири по MMA. Тогда доллар еще был в районе 40 рублей, так что сумма для пацана, которые еще звезд с неба не хватал, была неплохой.

— Как расстался с ACA?

— Хорошо, друг другу благодарны. В лиге я провел хорошие бои. Были поражения, но это тоже опыт. Где-то подводили эмоции, где-то психология. ACA хорошая лига, по некоторым рейтингам даже обходит Bellator, но выступления за океаном – это нечто особенное.

Шараф Давлатмуровдов:

— Официально на боях я представляю Россию, у меня российский паспорт, и когда объявляют, звучит: «Барнаул, Российская Федерация». Но выхожу под флагом Таджикистана, чтобы отдать дань уважения своим корням и землякам, которые прилетают на все турниры. Хочу, чтобы за меня болели и сибиряки, и поклонники из Таджикистана.

«Один на один»

— В марте ты проводил бой в Барнауле. Какие впечатления?

— Это был мой второй поединок в Барнауле, но первый состоялся уже очень давно. Дома выступать – кайф, хотя ответственности больше. Поэтому я не рисковал, не шел в размен ударами, чтобы не пропустить.

— Некоторые болельщики посчитали, что твой соперник приехал проигрывать.

— Не думаю, так бы я в первом раунде уже все закончил. Парень был крепкий, опытный, тоже нанес мне определенный урок.

— Вообще в твоей карьере среди соперников были откровенные мешки, которые непонятно зачем вышли в октагон?

— Нет. В ACA вообще каждый бой был как триллер. А вообще, поверь, хотел бы выйти, забрать гонорар и уехать домой целым, но пока так не получалось.

— Есть сейчас бойцы, с которыми интересно встретиться?

— Определенных нет, просто хочется войти в том Bellator. Все достигаемо, я знаю свой уровень. Я провел больше 20 профессиональных боев в России, уже не мальчик, понимаю, что остается не так много, поэтому хочется сделать красивые поединки и в США.

— В мире MMA нередки конфликты между бойцами. Это шоу или они реально так друг друга ненавидят?

— Все есть, и хайп, и на самом деле личные мотивы. Я не сторонник такого, переходить на личности для меня неприемлемо, а все вопросы надо решать в октагоне. Нет бойцов, которые бы достали меня так, что хотелось бы с ними разобраться вне ринга. Я не конфликтный, не делю спортсменов по национальным или расовым признакам. Посмотри сам, в нашем барнаульском клубе «Один на один» тренируются представители разных национальностей.

— Ты в один «Один на один» выступаешь в роли кого?

— Это наш совместный проект с Денисом Канаковым (президент краевой федерации MMA – прим.авт.), мы и учредители, и руководители, и тренеры. Для меня это отдушина, возможность дома потренироваться самому и поработать с молодежью. Это точно не коммерческий проект, из которого гребем деньги лопатой. Пока в основном их закапываем.

— Несколько молодых ребят из клуба уже тоже на профессиональных контрактах. По твоей протекции?

— Да, пытаюсь учить их на своих ошибках, чтобы на мои грабли не наступали.

Коллекция дипломов

— Пару лет назад ты рассказывал, что учишься в аспирантуре. Защитил диссертацию?

— Заканчиваю, осенью защита. Тема диссертации – «Концепция личности военнослужащего в современной российской армии: психологический анализ».

— Если не ошибаюсь, у тебя три высших образования.

— Уже больше. Юридическое, техническое, военное, педагогическое, и вот сейчас будет философское.

— Куда столько?

— Да сам не знаю. Техническое было первым, педагогическое нужно для работы тренером. Юридическое получил по просьбе мамы, которая считает, что юристы всегда будут нужны. Военное потребовалось, когда проходил службу, а философское – личный выбор.

— Есть еще бойцы с таким количеством дипломов?

— Нет, наверное. Но тот же Александр Волков очень образованный человек, окончил Бауманку. У Александра Шлеменко серьезное образование, Джеф Монсон имеет докторскую степень. Спортсмены люди неглупые. Ленивые порой и времени нет на учебу – это да.