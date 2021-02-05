Все, что нужно знать: заработал официальный сайт барнаульского этапа Кубка мира по гребле

Адрес официального сайта предстоящего барнаульского этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ: http://ru.barnaulcanoe2021.com. Веб-представительство соревнований содержит разделы для болельщиков, волонтеров, журналистов.

На главной странице сайта установлен таймер, отсчитывающий время до старта исторического события. Значительная часть информации, например, составы команд и представление участников (заявочная кампания на барнаульский этап Кубка мира завершится только 11 мая) появится позднее. Но уже сейчас можно ознакомиться с предварительным расписанием соревнований. Также здесь будут появляться самые свежие новости о ходе подготовки к Кубку мира и затем, во время самих соревнований, о ходе спортивной борьбы на барнаульском гребном канале.

Сайт запускается в двух версиях – на русском и английском языках. Эти два варианта различаются и по структуре, так как организаторы в общении с разными аудиториями решают разные задачи. Одна из важнейших целей русскоязычной версии – просветительская, чтобы познакомить болельщиков с этим видом спорта.

Предполагается, что англоязычная публика (спортсмены, официальные лица команд и федераций, болельщики) и так разбираются в гребле, поэтому их в первую очередь познакомят с Барнаулом, Алтайским краем и Сибирью в целом.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт с 20 по 23 мая 2021 года на барнаульском гребном канале (первый этап состоится за неделю до этого – в венгерском городе Сегед). Ожидается участие более чем 400 спортсменов самого высокого уровня. На соревнованиях в Барнауле будут разыграны шесть олимпийских лицензий на Игры в Токио и 38 комплектов медалей собственно Кубка мира. Прямую телетрансляцию будут вести каналы «Матч ТВ» и EuroSport.