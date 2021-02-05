Пособия выросли: кто станет получать больше

Ежегодно с 1 февраля увеличивается ряд пособий на детей, доплаты пенсионерам и другим льготным категориям. Кто станет получать больше?

В прошлом году социальные выплаты проиндексировали на 3%, в этом году их увеличат на 4,9%, что соответствует уровню инфляции за 2020 год. Именно на столько выросли потребительские цены, посчитали в Росстате.

35 тысяч получателей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, будут получать ежемесячные, ежегодные, единовременные компенсации и пособия в новых размерах.

Выросло единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности. Данное пособие выплачивается вместе с пособием по беременности и родам. Право на его получение имеют молодые матери, которые встали на учет в женской консультации на сроке беременности до 12 недель. С 1 февраля размер выплаты увеличился до 708,23 руб., ранее он составлял 675,15 руб.

Размер единовременного пособия при рождении ребенка повысился до 18 886,32 руб. без учета районного коэффициента. Оформить его может уже не только мать, но и отец. Для этого необходимо представить работодателю справку с места работы другого родителя о том, что ему это пособие не назначалось. В случае рождения двойни или тройни единовременное пособие выплачивается на каждого малыша. Если в регионе, где родился ребенок, установлен повышающий коэффициент к заработной плате, то единовременное пособие при рождении будет увеличено на его размер. Так, с учетом районного коэффициента 15% пособие при рождении ребенка в Барнауле составит 21 719,27 руб.

Выросла и ежемесячная выплата на детей до 1,5 лет. Для не подлежащих обязательному социальному страхованию минимальном размере выплата составляет 8145,28 руб. Для тех, кто уже начал получать данное пособие до 1 февраля, его размер также будет проиндексирован.

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком (женщинам, уволенным в период отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей), с учетом РК 15% – 16 290,56 руб.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с учетом РК 15% – 34 394,73 руб., а ежемесячное пособие на ребенка в данном случае – 14 740,60.

На размер инфляции ежегодно индексируется ежемесячная денежная выплата, которую получают 234 290 жителей Алтайского края, пользующихся правом на федеральные льготы. Это инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников. Также увеличивают и входящий в состав этой выплаты набор социальных услуг. Стоимость его полного денежного эквивалента вырастет до 1211,66 руб. в месяц.

После индексации деньги будут распределяться следующим образом: предоставление лекарств, медизделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (933,25 руб. в месяц); предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (144,37 руб. в месяц); бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте или междугороднем транспорте к месту лечения и обратно (134,04 руб. в месяц).

С февраля также увеличили пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера. Размер выплаты с февраля составит 6424 руб. 98 коп. В районах Алтайского края, где применяется районный коэффициент 15%, он составит 7388 руб. 72 коп. Так, где действует районный коэффициент 20%, размер пособия увеличится до 7709 руб. 97 коп., сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.