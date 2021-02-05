Культурные выходные: афиша Барнаула

Куда сходить в Барнауле в эти выходные: обзор выставок и спектаклей.

Галерея «Республика ИЗО»

(пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-47-59)

До 6 февраля — четвертая персональная выставка ычмухристов (6+). Ычмухризм — ироничное название направления в современном искусстве Барнаула. Костяк объединения составляют студенты Института искусств и дизайна и колледжа АлтГУ. За 18 лет своего существования ычмухризм оброс собственной мифологией. У лягушонка Ычмухрю есть друзья и соперники, любимая еда и занятия, а главное — свое видение искусства. У ычмухристов много иронии и стеба над всем вокруг. Ближе всего подобное творчество к сибирскому ироническому концептуализму.

До 14 марта – выставка «Слет» (12+). Это ежегодный крупный проект галереи «Республика ИЗО». На выставке в этом году принимают участие почти 100 авторов. Художники предоставили около 300 произведений. Выставка не ограничивает авторов в тематике, поэтому представлено большое разнообразие работ, но традиционно главная тема изобразительного искусства на Алтае — это пейзаж.

Галерея Universum

(ул. Димитрова, 66, тел. 36-63-96)

С 10 по 26 февраля — фотовыставка «Лики старообрядчества» (6+), посвященная 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Автор идеи и руководитель проекта – Александр Холмогоров, фотохудожник, поэт, автор и исполнитель духовных стихов, предприниматель. Фотовыставка включает 120 работ, авторами которых являются фотографы-профессионалы и любители. Это портреты, пейзажи, таинства и события из жизни старообрядческой церкви, жанровые зарисовки.

Павильон современного искусства «Открытое небо»

(ул. Чернышевского, 55, тел. 36-92-51)

До 7 февраля – выставка живописи Бориса Трухина «Души исполненный полет» (6+). Борис Трухин — человек разносторонних дарований, он заявил о себе не только как ученый, но и как художник, наставник для многих ценителей прекрасного. Борис Николаевич воспитал целую плеяду последователей. Создав на базе Барнаульского педагогического института клуб «Художник», он более 30 лет являлся его председателем и руководителем. Борис Трухин щедро делился своим мастерством и видением прекрасного с желающими постичь азы изобразительного искусства.

В экспозиции представлены картины из коллекции семьи Бориса Трухина. Это раннее творчество художника и работы, написанные в последние годы жизни.

ГХМАК

(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)

До 7 февраля — персональная выставка Н.Г. Акимовой «Мгновения души моей» (6+), посвященная 55-летию со дня рождения художницы.

До 28 февраля — выставка «Ленинградский метроном» (6+). Представлен триптих «Память Ленинграда», созданный Анатолием Смирновым в 1975 году, из одноименной серии, посвященный дням блокады Ленинграда.

До 7 февраля — выставка миниатюрных винтажных елочных игрушек из частной коллекции «Рождества волшебные мгновения» (0+).

До 14 февраля – выставка графики «Павел Басманов. Художник и коллекционер» (6+), из фондов музея, посвященная 115-летию со дня рождения художника.

Краеведческий музей

(ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58)

До 7 февраля – выставка «Зимние полотна» (0+). Красота зимней природы Алтая раскрыта в работах алтайских художников разных поколений — Валерия Васина, Екатерины Демкиной, Сергея Краснова, Владимира Максименко, Ольги Поповой, Анатолия и Ирина Щетининых, Юрия Юрасова и других.

Музей «Город»

(ул. Л. Толстого, 24, тел. 65-87-94)

До 24 февраля – выставка «Искусство шоколада» (6+). Ее концепция – смотри, трогай, играй, фотографируйся, ощущай запах и пробуй на вкус — означает полное погружение в мир шоколада. Удивительные шоколадные экспонаты и композиции, специальная 3D шоколадная фотозона, шоколадная игровая зона, шоколадные мастер-классы. Здесь фигуры большого размера, выполненные из шоколада, например, белый рояль в натуральную величину, на котором можно поиграть, корона Российской империи, животные, спортивные атрибуты, предметы обихода и даже инструменты.

Планетарий

(пр. Сибирский, 38, тел. 61-10-65)

6 февраля, суббота

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00. «Астрономия» (полнокупольная, 12+) – 13.00. «Удивительное путешествие по Солнечной системе» (полнокупольная, 12+) – 15.00.

7 февраля, воскресенье

«Гришка-космонавт» (6+) – 11.00. «Новогодние космические приключения» (полнокупольная, 6+) – 13.00. «Астралис. Жизнь звезд» (12) – 15.00.

Театр драмы

(ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)

5 февраля, пятница

А. Пушкин. «Барышня-крестьянка» (повесть, 12+) – 18.30.

6 февраля, суббота

М. Старицкий. «За двумя зайцами» (комедия, 12+) – 17.30.

7 февраля, воскресенье

У. Шекспир. «Укрощение строптивой» (комедия, 16+) – 17.30.

Музыкальный театр

(пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85)

5 февраля, пятница

«Черевички, или Ночь перед Рождеством» (театрализованное представление-ревю, 18+) – 18.30.

6 февраля, суббота

«Соб@ки» (рок-мюзикл, 12+) – 17.00.

7 февраля, воскресенье

«Аладдин» (музыкальная сказка, 0+) – 11.00.

«Любовь и голуби» (музыкальная комедия, 12+) – 17.00.

Молодежный театр Алтая

(пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04)

5 января, пятница

WONDER BOY (глитч, 12+) – 18.30.

6 января, суббота

«Собаки тоже плачут» (драма, 12+) – 12.00.

В. Сигарев. «Алексей Каренин» (драма, 16+) – 17.00.

7 января, воскресенье

«Всем на свете нужен дом» (сказка, 6+) – 12.00.

М. МакДонах. «Сиротливый Запад» (ирландская комедия, 16+) – 17.00.

Театр кукол «Сказка»

(пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90)

6 февраля, суббота

«Черная курица» (сказка, 6+) – 11.00.

«Колобок» (театр на подушках, 2+) – 11.30, 12.30, 16.00.

7 февраля, воскресенье

«Снежная почта» (сказка, 2+) – 10.30, 11.30.

«Приключение Буратино» (сказка, 5+) – 11.00, 13.00.