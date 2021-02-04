В Барнауле вакцинируют от коронавируса в мобильных медицинских комплексах

Теперь не нужно далеко ходить для того, чтобы поставить прививку от коронавирусной инфекции. В двух точках краевой столицы – у торговых центров Galaxy и «Пионер» – работают выездные медицинские бригады по иммунизации.

На парковке возле торгового центра Galaxy пешеходов и водителей удивляет необычное транспортное средство – мобильный медицинский комплекс. Через несколько минут в нем будет проходить иммунизация населения. Осведомленные происходящим барнаульцы и гости города уже собираются в небольшую очередь.

— Очень удобно, что вакцинация теперь ближе к нам. Мы сегодня ехали мимо по проспекту Строителей и по радио услышали новость, что здесь будут прививать. Сразу же развернулись сюда. Единственный минус – прохладно ждать своей очереди на улице. Но она быстро движется, – делится впечатлениями барнаулец Иван Васильевич. А его супруга Валентина Михайловна добавляет: – Думаю, можно не бояться побочных эффектов. Ставить и быть уверенным, что все будет хорошо.

Антонина Колюжина приехала из Ребрихи.

— Свою поездку специально спланировала так, чтобы и дочь навестить, и привиться. Давно хотела это сделать. В своем селе тоже записалась, но там пока нет вакцины. Как только появилась возможность поставить прививку, сразу же ей воспользовалась, – рассказывает женщина.

Все желающие поставить прививку должны быть без симптомов ОРВИ, без обострения хронических заболеваний, иметь при себе маску и перчатки.

На 1 февраля в Алтайском крае против новой коронавирусной инфекции COVID-19 привито порядка 12,6 тыс. человек, из них более 11 тыс. получили первую прививку, 1511 прошли полный курс вакцинации. В общем на 1 февраля в регион поступило свыше 21 тыс. доз вакцины. На этой неделе ожидается поставка еще 15 тысяч доз вакцины.

Прививку от коронавируса имеет право бесплатно поставить любой житель или гость краевой столицы старше 18 лет. Для этого необходимо прийти в мобильный медицинский комплекс, предъявить полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.