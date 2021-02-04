Начата реконструкция моста через Барнаулку на ул. Челюскинцев

1 февраля подрядная компания «ДСУ № 4» приступила к подготовительным работам на мосту по ул. Челюскинцев. Дорожники вырубают сухостой вокруг, демонтируют перильные ограждения и готовятся к постройке временного моста для пешеходов по нечетной стороне.

Мост через Барнаулку на ул. Челюскинцев был построен в 1970 году и свой технический ресурс уже, конечно, выработал. Еще шесть лет назад эксперты дали заключение об аварийности этого сооружения. Именно по этой причине, когда в рамках нацпроекта выделили средства на реконструкцию, было принято решение о полном разборе существующего моста и строительстве нового на его месте.

— Можно ли было разобрать половину моста и оставить движение по одной полосе, чтобы не провоцировать заторы? Нет, невозможно, состояние моста не позволяло этого сделать. Объездные пути для транспорта организованы по улицам Гоголя, Никитина, проспекту Красноармейскому, – отметил Антон Шеломенцев, председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту. – Мы понимаем, что проблемы будут, так как по ул. Челюскинцев проходит много транспорта, в том числе транзитного. Поэтому ставится задача реконструировать объект в максимально сжатые сроки несмотря на то, что графиком предусмотрено проведение работ до 1 ноября.

Комплекс работ предстоит большой: переустройство инженерных сетей, полный демонтаж существующего моста, установка новых опор, монтаж балок пролетных строений, укладка асфальтобетонного покрытия, обустройство тротуаров и освещения. Поэтому администрация города совместно с подрядной компанией сейчас формирует такой график, чтобы работы на объекте можно было вести и в дневное, и в ночное время.

87,8 млн руб. – стоимость реконструкции моста через Барнаулку на ул. Челюскинцев.

Принципиально важным для жителей этого микрорайона было сохранение пешего движения на этом участке. Дорожники уже приступили к строительству временного моста и обещают к 15 февраля сделать его доступным для горожан. А до его обустройства, в течение двух ближайших недель, пешеходы могут ходить по существующему.

Из-за перекрытия движения на мосту изменится и движение автобусного маршрута № 65. В прямом направлении (ул. Солнечная Поляна – мкр. Восточный) оно будет организовано по ул. Загородной – ул. Челюскинцев – ул. Гоголя – пр. Красноармейскому, разворот на ул. Ползунова и далее по маршруту. В обратном направлении (мкр. Восточный – ул. Солнечная Поляна): по пр. Красноармейскому – ул. Ползунова – пер. Радищева – ул. Гоголя – ул. Челюскинцев – ул. Загородной и далее по маршруту.