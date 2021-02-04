Минтруд с начала года в три раза сократил список неженских профессий

Отныне дамам позволено трудиться водителями самосвалов, большегрузов и фур, водолазами, машинистами поездов. Как нововведение отразится на рынке труда и есть ли в Барнауле неженские профессии, выясняла корреспондент «ВБ».

Список запретных для женщин профессий появился в СССР в 50-х годах и касался в основном добывающей промышленности. Затем в 1970-х его значительно расширили, и до нынешних времен практически не трогали. Со стороны может показаться странным, что такой список появился в стране, где женщины трудились наравне с мужчинами на стройках, заводах, полях. Однако, когда на повестке дня оказался вопрос демографии, государство взяло курс на заботу о репродуктивном здоровье женщин, запретив надрываться на работе.

Времена меняются, технологии развиваются, и многие находящиеся в списке специальности элементарно устарели. А часть и вовсе ушла в историю. Например, корчеватель пней. В результате к 2021 году список запрещенных производств, работ и должностей, недоступных для трудоустройства женщин, сократился – с 456 до 100 позиций. В нем остались наиболее опасные сферы труда, разделенные на 21 блок. Среди них – химическое и текстильное производство, горные, подземные и строительные работы, добыча нефти и газа, металлообработка. Зато дамам разрешается теперь работать дальнобойщиками, машинистами электропоездов, трактористами, автослесарями и пр. В строительстве снят запрет на многие виды работ: монтаж, разборку, слом и демонтаж конструкций, арматурные работы с участием женщин. И не потому что, представительниц прекрасного пола теперь не жалко. Развитие технологий позволили существенно облегчить условия труда во многих профессиях.

Из проводницы в машинистки

На сегодняшний день в Алтайском РЖД нет ни одной женщины среди машинистов поездов. Единственной россиянкой, которая имеет права на управление электропоездом, является москвичка Елена Лысенко-Салтыкова. С 2018 года она работала помощником машиниста и лишь 12 января, благодаря поправкам Минтруда, смогла выйти в первый рейс в качестве машинистки пригородного электропоезда.

По словам заместителя директора по учебно-производственной работе Барнаульского лицея железнодорожного транспорта Ларисы Фоминой, в учреждении образования среди будущих машинистов представительниц прекрасного пола нет. Девушки в основном учатся на проводников железнодорожного транспорта.

— Проводники тоже изучают конструкцию локомотивов, весь подвижной состав, его механическую составляющую, пусть и не в таком объеме, как машинисты, – поясняет Лариса Георгиевна. – Преподаватели отмечают, что девушки последних двух наборов экзамены по этому предмету сдают лучше парней, обучающихся на слесарей. Это говорит о том, что если человек склонен к техническим профессиям, то он ее освоит, независимо от пола. У нас есть преподаватель, долгое время работавший инструктором на железной дороге, он давно предлагает перевести кого-нибудь из проводниц в машинисты. И я мониторила этот вопрос среди первокурсниц, большого желания никто не проявил, но заинтересовались многие. А так, мне кажется, женщина легко бы справилась с работой машиниста – у нее такой же ум, здоровье, как у мужчины. Водят же они трамваи, троллейбусы, автобусы.

Женщина за рулем автобуса – не редкое для Барнаула явление. И «Вечёрка» не раз рассказывала об этих отважных представительницах прекрасного пола. Что говорит большинство из них о гендерном различии в профессии?

— Нет различий между мужским и женским вождением, – уверена водитель автобуса маршрутов № 55 и 60 Ольга Калинина. – Надо быть профессионалом в любой области, вот и все. Я со своей работой, на мой взгляд, справляюсь хорошо. А колесо поменять – для этого есть специалисты, я тяжелое не поднимаю.

Под запретом для прекрасного пола по-прежнему останутся работы, при которых нужно перемещать грузы, — по закону женщина не должна поднимать вес больше 10 кг.

Роман Арапов, гендиректор ООО «Евробус», где на маршрутах работают три водителя прекрасного пола, также считает, что отличий между мужским и женским вождением нет.

— При приеме на работу к водителям предъявляются определенные требования, они для всех одинаковы, – говорит Роман. – В нормативных документах, по которым происходит отбор, нет данных, что женщин надо как-то по-особому оценивать. Условия для всех одинаковые.

Но есть и такие сферы, считающиеся тяжелыми, где исторически сложилось деление профессий на мужские и женские. Да и сами женщины туда не рвутся.

— Многие виды работ требуют физических способностей, и по силам будут не каждому мужчине, – поясняет главный инженер компании «Селф» Александр Жокин. – Но бывают исключения. В моей практике были женщины среди бригадиров и каменщиков. В основном же представительницы прекрасного пола на стройке работают штукатурами, малярами, изолировщицами, крановщиками. Все-таки женщина-бетонщик – это скорее, исключение из правил. Но если кто-то захочет устроиться на данную работу, противиться не станем.

Ты же девочка

Каждый человек вправе выбрать сферу деятельности и профессию по душе, но женщинам почему-то приходится это делать с оглядкой на свою гендерную принадлежность.

— Ты же девочка – тебе бы петь, танцевать, быть бухгалтером, юристом, социологом, да кем угодно, только не инженером, – внушали учителя Юлии Шониной, когда она озвучила свое желание учиться на котло- и реакторостроение. – «И куда ты пойдешь? Уголь кидать?» – любимый вопрос педагогов. Уголь я, конечно же, не кидаю. Сижу в теплом офисе, занимаюсь расчетами технико-экономических показателей работы станции и вполне себя отлично чувствую на, как говорили, «неженской профессии».

Юлия с детства наблюдала за тем, как работал дедушка, у него была компания по производству котельного и вспомогательного оборудования. Без проблем поступила в Алтайский политех на считающийся преимущественно мальчиковым факультет энергетического машиностроения. И была не единственной девушкой. Закончила бакалавриат в 2019 году с красным дипломом, сразу устроилась на работу в Барнаульскую ТЭЦ-3.

— На рынке труда как такового деления профессий на женские и мужские нет, – пояснил Илья Бень, заместитель руководителя Центра занятости Барнаула. – За исключением тех случаев, когда речь идет о профессиях из перечня запрещенных для женщин работ. Это единственное законное основание, когда работодатель может отказать женщине в трудоустройстве. И он будет наказан, если сделает обратное. По всем остальным профессиям работодатель не имеет права отказать в трудоустройстве, ссылаясь на гендерные предпочтения.

Несмотря на декларируемое в стране равноправие полов, еще можно встретить случаи, когда работодатель ищет, к примеру, руководителя отдела «преимущественно, мужчину», или наоборот, секретаря выбирает исключительно из соискателей-женщин.

— Мы не имеем права размещать такую вакансию на базе «Работа России», – отмечает Илья Бень. – Более того, в подобных случаях работодателю грозит административная ответственность за распространение информации о свободных рабочих местах, содержащих ограничения дискриминационного характера.