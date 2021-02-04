Ледовое шоу «Чемпионы» (6+)

Когда: 19 февраля.

Где: Титов-Арена (Дворец спорта).

Во сколько: 19.00.

Цена билетов: 1500 — 3500 рублей.

Лучшие фигуристы мира возвращаются в Барнаул в новом шоу «Чемпионы», который стартует в феврале. В прошлом году продюсерская компания «Илья Авербух» отпраздновала юбилей – 15 лет. Автор и создатель лучших ледовых шоу продолжает покорять сердца публики в России и за рубежом. В ледовых спектаклях Авербуха принимают участие звёзды мирового фигурного катания — олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Это уникальная возможность для жителей России увидеть вживую лучшие номера и любимых спортсменов в своём родном городе, а также получить незабываемые эмоции. Номера затейливо структурированы в единое театральное действие, весёлое и романтичное, меланхоличное и ироничное. В гастрольном туре примут участие: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и другие.

Убедительная просьба зрителей прийти заранее, чтобы избежать скопления людей при входе и задержки начала шоу. Запуск публики начнется в 17.30.