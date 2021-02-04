6 февраля барнаульцев приглашают на первую ярмарку в 2021 году

В этом году продовольственные ярмарки выходного дня в краевой столице возобновились на две недели раньше обычного.

В связи с ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции минувшей весной администрация Барнаула была вынуждена приостановить проведение продовольственных ярмарок. Осенью к ярмарочной торговле вернулись – и горожане с энтузиазмом откликнулись на эту инициативу, ведь это возможность приобрести овощи и другие товары местных производителей по ценам ниже рыночных. Однако в связи с морозами не удалось провести предновогоднюю ярмарку 26 декабря.

— Вместо запланированных 22 ярмарок провели 15, – рассказала заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Наталья Чмерева. – Товарооборот ярмарок примерно на уровне прошлых лет, мы понимаем востребованность подобных торговых площадок как для горожан, так и для производителей.

Не секрет, что цены на ряд продуктов потребительской корзины выросли. А на ярмарке продукцию можно купить на 20-34% дешевле, в сравнении с торговыми сетями. Связано это прежде всего с минимальной наценкой товаропроизводителей.

— Наша задача – не только организовать ярмарку, предоставить место для товаропроизводителей, но и обеспечить наиболее комфортные цены, – отметила Наталья Чмерева.

Принимая во внимание сложную ситуацию, в которой оказались барнаульские предприниматели, а также многочисленные просьбы жителей, администрацией города принято решение о досрочном возобновлении ярмарочной деятельности в нынешнем году. Ближайшая продовольственная ярмарка выходного дня пройдет 6 февраля на шести площадках во всех районах города.

Адреса ярмарок: Железнодорожный район – пр. Ленина, 71; Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а; Ленинский район – пл. Народная; Октябрьский район – пр. Космонавтов, 6в; Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21. Жителей Барнаула приглашают посетить ярмарочные площадки с 10.00 до 14.00.

Несмотря на то, что ярмарка проводится на улице, торговля будет организована с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Как сообщили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула, предприятиям, которые будут представлять свою продукцию на ярмарках, указано на необходимость обеспечить максимальную безопасность как персоналу, так и покупателям в связи с распространением коронавирусной инфекции. Продавцы должны быть в масках, перчатках, использовать антисептик, а продукция должна быть защищена от контакта с потребителем специальными экранами или пищевой пленкой.

Обязательным условием для покупателей является наличие защитной маски, нарушители масочного режима обслуживаться не будут.

На входе на территорию ярмарочной площадки для покупателей будут организованы места для обработки рук кожными антисептиками, а также обеспечено наличие одноразовых масок. В случае отсутствия средств защиты можно будет обратиться к организатору ярмарки.