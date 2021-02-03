В Барнауле тестируют онлайн-приложение для распознавания тактильного алфавита

Теперь, чтобы прочесть тексты, написанные для незрячих и слабовидящих людей рельефно-точечным шрифтом, не придется вручную заниматься декодировкой. Гораздо быстрее это сделает новый онлайн-сервис.

Новый электронный ресурс по распознаванию азбуки Брайля в первую очередь предназначен для людей, которые в силу своей профессии или в связи с жизненными обстоятельствами взаимодействуют с гражданами с нарушением зрения. Как сообщает региональное Министерство социальной защиты, это могут быть в том числе сотрудники государственных органов, медицинских и образовательных учреждений, организаций, предоставляющих услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты.

Работать с сервисом легко: нужно пройти простую процедуру регистрации, загрузить снимок страницы с текстом в брайлевском варианте и дождаться его перевода. Ресурс позволяет распознавать двусторонний текст (русский, английский и математический языки), выводить распознанный текст поверх изображения или отдельно.

Автором проекта стал многодетный отец из Московской области Илья Оводов, он работал над ним около года. Его дочка Ангелина никогда не видела мир — родилась слепой. Не случайно именно этим именем и назван ресурс. По словам Ильи, проделанный им труд существенно облегчил работу педагога Ангелины, сделал образование более доступным для девочки и многих людей, имеющих проблемы со зрением.

В Алтайской краевой специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих сервис начали тестировать на этой неделе и уже успели отметить целый ряд его достоинств.

— Он действительно облегчит нашу работу, – говорит сотрудник библиотеки. – Мы хоть и взаимодействуем со слепыми и слабовидящими людьми, но не владеем брайлем. А иметь дело с текстом в таком виде приходится. Например, когда поступают новые брайлевские книги: название и автор только на некоторых написаны кириллицей, и аннотацию приходится переводить вручную, чтобы понять, что за жанр перед нами и что за сюжет внутри. Обычно мы берем алфавит и всматриваемся в каждую буковку. Иногда можем обратиться к коллегам – в нашем коллективе один специалист понимает, а другой сам является незрячим и умеет читать такой текст.

Постоянно тревожить сотрудников не всегда удобно – у каждого хватает работы.

— Теперь просто сфотографировал и читай, – поясняют в библиотеке. – Родителям сервис тоже будет полезен. Они смогут ориентироваться, насколько правильно ребенок читает, понимает смыслы, выполняет задания. Да и педагогам он пригодится – не все, кто обучает деток с нарушением зрения, владеет брайлем. Особенно сегодня, с распространением инклюзивного образования, когда слабовидящие и слепые дети могут получать знания в обычной школе.

Сервис доступен по ссылке: http://angelina-reader.ru/. Пользоваться им можно абсолютно бесплатно.

Полное впечатление о проекте у сотрудников библиотеки пока не сложилось – будут продолжать тестирование. Среди нюансов отметили, что фото, которые загружаются на портал, должны быть сделаны при хорошем освещении, иначе текст расшифровывается некорректно. В принципе, для зрячего человека это не станет большой проблемой, поскольку он способен оценить качество текста и уловить смыслы. Как именно сделать снимок, показано на видео, размещенном на этом же портале-декодировщике.

Пока с сервисом можно работать только в браузере на любом электронном устройстве – компьютере, смартфоне, планшете, но в библиотеке надеются, что в будущем он вырастет в приложение, станет доступным для скачивания и всегда будет под рукой.