В Барнауле почтили память участников Сталинградской битвы

По традиции 2 февраля в краевой столице возложили цветы к Мемориалу Славы. В этом году исполняется 78 лет со дня победы над фашистскими войсками под Сталинградом.

В мероприятии принял участие глава администрации Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, начальник УМВД полковник полиции Александр Майдоров, заместители главы администрации краевой столицы Юрий Еремеев и Александр Артемов, а также представители общественных, ветеранских организаций, курсанты военно-патриотических объединений, главы районов и другие официальные лица города.

Все присутствующие на торжественном мероприятии под бравурную музыку возложили цветы к главному мемориалу на площади Победы, к Вечному огню и к плите, под которой хранится священная земля Сталинграда. Также гвоздики заалели у памятного знака на бульваре Защитников Сталинграда, заложенном в 2000 году.

Сейчас в Алтайском крае живут восемь участников Сталинградской битвы, два из них – в Барнауле.

Историки считают битву переломной, склонившей чашу весов на сторону Советского Союза. В знаменитом сражении, которое длилось более полугода, принимали участие и жители Алтая, которых насчитывалось порядка 40 тысяч. Две дивизии и две бригады были сформированы в нашем крае. Одна из улиц Барнаула – 42-й Краснознаменной бригады – названа в честь военного объединения под командованием сибирского генерала Матвея Батракова. Войско было практически разбито, защищая Сталинград. Бригаде в 1943 году присудили орден Красного Знамени за мужество и отвагу. Алтайские соединения внесли значительный вклад в ход знаменитой битвы, и, следовательно, в исход всей войны.

— Это знаменательная дата для нашей страны, для нашего города и для меня лично. Мой родной дядя Василий Иванович Косинов служил в пехоте и был ранен в той битве под Сталинградом. Выжил и вернулся с войны. Правда, рано его не стало. Мы сейчас советом ветеранов собираемся редко, но традицию свою не предаем – стараемся по возможности присутствовать на таких мероприятиях, – делится со слезами на глазах Людмила Фролова, председатель Совета ветеранов поселка Южного.

Отец главы администрации Железнодорожного района Михаила Звягинцева был участником Великой Отечественной войны, правда, воевал на других фронтах.

— День Сталинградской битвы – особый день для всех. В связи с этим мы отдали честь памяти погибшим на поле битвы и вернувшимся с него. Сегодня в очередной раз можно с гордостью вспомнить не только тех, кто освобождал Сталинград, но и тех, кто внес общий вклад в Великую Победу. Каждую памятную дату я вспоминаю отца. Битвы были страшные, я восхищен теми людьми, которые не щадя своей жизни защищали Родину. Они понимали, что от них зависит спасение страны. Вечная память и благодарность за их подвиг! То, что мы сейчас живем под мирным небом, – их заслуга.