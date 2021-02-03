Проект новых Правил благоустройства одобрен в первом чтении большинством голосов депутатов Барнаульской городской Думы

На заседании Барнаульской городской Думы было рассмотрено десять вопросов. Основное внимание было уделено обсуждению проекта новых Правил благоустройства.

О подготовке нового документа депутатам городской Думы доложил Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. По его словам, необходимость разработки обновленного документа связана с изменениями федерального и регионального законодательства. Ввиду того, что положения Правил были переработаны на 75% по сравнению с действующими, было принято решение о создании нового документа. Общественные обсуждения по проекту проводились с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021-го, рассматривались на заседаниях членами Общественной палаты города и комитетов БГД. По инициативе местного отделения партии «Единая Россия» проводился круглый стол с участием экспертов. В ходе всех обсуждений от 15 заинтересованных лиц и организаций поступили предложения и замечания, которые проходят юридическую оценку.

Изменения коснулись различных направлений благоустройства и формирования городской среды. В частности, оборудования площадок для выгула собак, обустройства детских и спортивных зон, содержания придомовых и прилегающих территорий. В новом документе вопросы содержания и благоустройства фасадов регулируются отдельной главой, состоящей из 19 статей, в ныне действующей редакции этому сегменту посвящено лишь девять норм. Более подробно и развернуто изложены требования к сбору твердых коммунальных отходов, контейнерам и бункерам настолько, насколько это было допустимо действующим законодательством.

Свое мнение по проекту новых Правил высказали депутаты Евгений Носенко, Юрий Ряполов и Дмитрий Ворсин. По их общему мнению, для удобства изучения и работы с документом, который включает 102 статьи почти 80 страниц текста, нужно сделать отдельные выписки о том, какие нормы будут заменены на новые, какие уйдут совсем, а какие являются принципиально новыми. Александр Гросс, председатель комитета по городскому хозяйству, рекомендовал своим коллегам принять в первом чтении новые Правила благоустройства.

— Проект масштабный и фундаментальный. В новых Правилах еще остаются острые углы, которые, уверен, к следующему заседанию Думы будут скорректированы, – отметил Александр Гросс.

Проект Правил благоустройства будет рассматриваться в двух чтениях, что позволит его более детально проработать и широко представить общественности города для обсуждения. Именно такой подход председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич считает оптимальным при рассмотрении базового документа.

— Документ требует еще более тщательной проработки, и не с точки зрения депутатского изучения, а широкого привлечения к его обсуждению общественности, – высказалась Галина Александровна. – Мы действительно заинтересованы в принятии Правил, которые будут рабочими, понятными тем, кто их должен исполнять, и которые позволят нам формировать комфортную городскую среду в Барнауле. Считаем необходимым в период между первым и вторым чтениями организовать еще ряд встреч с руководителями организаций, управляющих компаний и ТСЖ, которые обратят внимание и выскажутся по важнейшим аспектам нового документа. Предложения будут приниматься до 15 февраля. В марте депутаты рассмотрят документ во втором чтении. В соответствии с законодательством новые Правила должны вступить в действие 1 сентября 2021 года.

По итогам голосования, за принятие в первом чтении новых Правил благоустройства проголосовали 32 депутата из 37 присутствовавших на заседании.