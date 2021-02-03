Премьера спектакля «Мария I Стюарт» пройдет 5 и 6 марта на сцене МТА

В Молодежном театре Алтая началась работа над спектаклем по трагедии Фридриха Шиллера «Мария Стюарт». Режиссер постановки — питерский режиссер Максим Соколов, известный барнаульской публике по таким спектаклям МТА как Wonder boy и «Бойцовский клуб». По его словам, пьеса Шиллера, основанная на историческом материале, по своим масштабам сравнима с античной трагедией. Передать этот размах режиссер решил, определяя спектакль как синтез музыки, сценического действия и слова.

На котурнах

— Максим, чем вас заинтересовал этот материал, основанный на реальных событиях?

— Мне нравится работать с документом, подлинностью. Во время подготовки к спектаклю я прочитал много писем обеих королев, исследования, свидетельства. У Шиллера действие пьесы происходит за три дня до казни Марии Стюарт – трижды королевы, которая вскоре потеряет жизнь. Эту трагедию Фридрих Шиллер написал в 1800 году, разочаровавшись в идеях абсолютизма, «успешных личностях», лицемерах во власти. Сегодня мы тоже задаемся вопросом: чем чревата неограниченная монархия? Кроме того, в этом материале психологически тонко разработаны характеры – читаешь пьесу, словно сценарий сериала «Корона» от Netflix: в нем взаимоотношения людей – клубок личных выгод и государственных интересов. Вместе с тем для меня важно, что мы ставим пьесу немецкого философа, гуманиста, поэта, известного своей деятельною любовью к человеку. Для него все симпатии были, конечно же, на стороне Марии – героини, которая не говорит возвышенных монологов об общественном благе в отличие от Елизаветы, прикрывающей личную месть заботой о народе. Наш спектакль называется «Мария I Стюарт». Тем самым мы хотим подчеркнуть, что говорим об исторической личности, королеве. Такое название – это и дань уважения ее последним годам жизни и трагической смерти.

— Говоря о жанре спектакля, вы определили его как опера. Почему?

— Я еще размышляю по поводу этого жанра и, возможно, уточню его. Это не означает, что артисты будут петь оперными голосами, у нас будет sound-звучание. В постановке будет задействовано около тридцати артистов (а это значительная часть труппы), девятнадцать из которых будут представлять собой современный аналог античного хора. Работа у них сложная. И не только потому, что они будут иметь дело с партитурой, но и потому, что существовать в спектакле они будут на котурнах – обуви высотой 40 см, в которой выступали в античном театре. Саунд-дизайном занимается Владимир Бочаров (Новосибирск), придумавший ряд экспериментальных решений для звука. Что касается пространства спектакля, то оно напоминает собой галерею современного искусства — огромный золотой павильон с арт-объектами. С художником Анастасией Юдиной мы начали работу еще в августе в пустом Эрмитаже, в который из-за пандемии пускали ограниченными группами.

Перезапуская мифы

— В 2016 году ваш спектакль «Пираньи. Дневник 12-летнего» был показан в рамках II Всероссийского молодежного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина. Затем на барнаульской сцене вы поставили Wonder boy, после чего о вас заговорили как о режиссере, способном общаться на одном языке с подростками.

— Действительно, мне всегда было интересно это поколение. В нем меня привлекает протестность, критичный взгляд на предыдущий опыт, способность смотреть по-новому на привычные вещи. Причем, ставя спектакли для этой категории зрителей, я вовсе не пытался решить свои подростковые проблемы, скорее, меня интересовала проблема диалога с более старшим поколением, с которым у нас тоже имеется немало расхождений во взглядах. Анализируя подростковые протесты, я словно сам убеждался, что не со всем согласен. И для меня это было важно. Но потом понял – и подростки бывают разные. К примеру, в Екатеринбурге столкнулся с группой ребят, которые считают, что Сталин – это хорошо. После этого я перестал их идеализировать.

Сценическая композиция Максима Соколова Wonder boy была включена экспертным советом «Золотой маски» в список 110 самых заметных спектаклей творческого сезона 2018-2019 годов. В марте 2020 года МТА представил спектакль в Москве в рамках внеконкурсной программы «Детский Weekend» фестиваля «Золотая маска».

— Ваши спектакли – частые участники как конкурсных, так и внеконкурсных программ «Золотой маски». В этом году в фестивальной афише – снова ваша постановка, вербатим под названием «СКТВКР». Что это за работа?

— В прошлом году меня пригласили в Сыктывкар, где открылся новый Молодежный театр. Мне предложили поставить один из первых спектаклей в его истории. И я решил сделать спектакль-вербатим о городе с непростым названием, которое я решил еще больше фонетически усложнить, убрав из него гласные. Тем самым я захотел перезапустить городской миф, представление горожан о себе самих. В основу этой постановки легли документальные рассказы, интервью обычных людей. И это был бесценный опыт, ведь мне удалось выслушать множество свидетельств, поездить по окрестностям Сыктывкара и вообще Республики Коми, стать первооткрывателем этих мест для себя, своих знакомых а теперь и для москвичей.

— Создать что-то подобное в других городах не планировали? «БРНЛ» – тоже интересное название.

— Да, меня многие просят повторить эту идею. Но похожее явно создать не получится. Там я понял, что Республика Коми не раскрыта, что все мы имеем лишь приблизительные представления об этом регионе. Что мы знаем о Сыктывкаре, о Воркуте, куда мало кто стремится? А там – Север, там – хорошо.