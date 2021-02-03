Первое ремесленное: они учились и трудились по-взрослому, без скидки на юный возраст

Принимая эвакуированные предприятия, переводя имеющиеся гражданские производства на выпуск продукции для нужд фронта, Барнаул должен был решить серьезную проблему обеспечения их хорошо подготовленными кадрами.

Проблема подготовки высокопрофессиональных кадров в Алтайском крае и Барнауле существовала и в довоенное время. Но с началом Великой Отечественной, когда многие рабочие ушли на фронт, а число предприятий росло, вопрос встал с особой остротой. Да, с эвакуированными предприятиями прибывали и некоторые рабочие, но они не могли утолить кадровый голод полностью. И потому пришлось в срочном порядке создавать новые школы ФЗО, ремесленные и железнодорожные училища системы трудовых резервов, которые и стали важным источником обеспечения предприятий хорошо подготовленными кадрами. Сделано это было в короткие сроки, и как показало время, дало нужные результаты. Герои многих очерков «Вечёрки», труженики оборонной промышленности Барнаула, оказывались на производстве именно после прохождения обучения в системе трудовых резервов.

Уже в первый военный год на улицах города появились молодые люди, вчерашние дети, в форме воспитанников ремесленного училища. Пройдет несколько месяцев, и эти ребята займут свои рабочие места, чтобы приближать Великую Победу.

Как это было

Пример тому – Барнаульское ремесленное училище № 1. Оно было открыто в августе 1941 года. А уже в феврале следующего готовилось сделать свой первый выпуск квалифицированных слесарей, токарей, кузнецов, жестянщиков, столяров и принять новый набор.

В номере за 1 февраля 1942 года краевая газета разместила материал «Первое ремесленное», из которого можно понять, какими напряженными и непростыми были будни училища. Создавалось оно буквально на пустом месте. Это сегодня учащиеся приходят и становятся за уже действующие современные станки, а их сверстникам из Барнаула военной поры, прежде чем начать учебу, пришлось под руководством мастеров монтировать оборудование производственных мастерских. Как пишет автор публикации Александров, «в течение недели они оборудовали слесарные верстаки, затем приступили к монтажу токарного цеха, жестяночной мастерской и кузницы. 2 августа производственные помещения были еще пусты, а 10-го уже началось обучение первых групп слесарей».

С первых же дней учащиеся не только постигали азы знаний, но и успешно выполняли производственные задания. Этому способствовало то, что в училище трудились серьезные мастера-преподаватели, имеющие за своими плечами не только опыт педагогической работы, но и производственный стаж: П.Д. Арестов и В.С. Горшков, они вместе с директором Г.М. Бакалдиным помогли и молодым мастерам овладеть педагогическими навыками и завоевать авторитет у учащихся. Так что в первом ремесленном сразу стали складываться хорошие отношения между ребятами и учителями. «Сознательная дисциплина, доверие к мастерам-воспитателям, уважение к товарищам-отличникам и стремление им подражать, – пишет корреспондент, – вот эти традиции, которые завоеваны в короткий срок и которыми вправе гордиться училище».

Если в 1940 г. на Алтае имелось всего два ремесленных училища и одна фабрично-заводская школа, где обучались 1050 человек, то в 1944 г. профессиональные кадры готовили 17 училищ и 12 школ. За военный период они подготовили более 28 тысяч человек для промышленности и транспорта.

Первый набор

Однако не надо полагать, что все с самого начала шло гладко и предсказуемо. Первый состав учащихся набрали, как говорится, из того, что было, вернее, из тех, кто был в резерве – школьники, воспитанники детских домов, подростки, в том числе и безнадзорные ребята. Всю эту ватагу, разношерстную и разнохарактерную, надо было объединить, приучить к распорядку, наконец научить любить свою будущую профессию. Можно представить, какого труда это стоило! Конечно, не сразу, но решались и эти проблемы. Например, были такие ребята, как Николай Аверин, который поначалу и учился плохо, и дисциплину нарушал, игнорировал правила порядка. В общем, многие считали его безнадежным. Такому – только за порог! Но когда его перевели в другую группу, где Николая окружили дружеским вниманием, отнеслись по-товарищески, он изменился. Парень оказался смышленым, стал одним из лучших по всем учебным показателям, и вскоре сделанный им мерительный и слесарный инструмент уже был представлен на выставке в училище.

В публикации рассказывается и об учащихся первого набора Божкове и Зайцеве, которые пользовались особым авторитетом у своих сверстников. Ребята были воспитанниками 6-й гвардейской дивизии, играли в полковом оркестре. А когда дивизия была направлена на фронт, парней «отослали в Барнаул, и они поступили на учебу. Эти ребята горят желанием оказаться достойными вырастивших их героев и работать в тылу так, как на фронте сражаются гвардейцы. Сейчас группа, в которой они обучаются, получила Красное знамя, и в этом немалая их заслуга».

Отмечались успехи в учебе воспитанницы детдома Еламоновой, будущего токаря-стахановца, жестянщиков Черепанова, Осипова, Белоусова, Березина, токаря Митрофановой, слесаря Петровой, составляющих актив и гордость училища.

В 1942 г. из Ленинграда в Алтайский край прибыли 1200 учащихся РУ и школ ФЗО. Местные организации приняли все меры, чтобы организовать лечение и отдых ослабленных блокадой подростков. Учащихся разместили на лечение и обучение в Алейске и Барнауле. После лечения и отдыха значительную часть из них (413 человек) в октябре 1942 г. направили работать на авиазавод в Челябинской области.

Учеба и труд

Занятия проходили в три смены. Помимо изучения производственных дисциплин, учащиеся осваивали и азы военной науки под руководством военрука Кижватова. И отличались особой выправкой. Позже эти навыки пригодятся тем из них, кто будет призван в армию.

За свою работу во время производственной учебы учащиеся ремесленных училищ получали часть заработанных денег на руки. К февралю эти заработки составляли нередко 100-120 рублей. Это было хорошим подспорьем для семейного бюджета, кроме того, они участвуют в акциях по сбору средств для обороны страны.

Так было и в других училищах и школах ФЗА. Учащиеся и работники трудрезервов в Барнауле, как и во всей Сибири, были активными участниками подписки на военные займы, средства от которых шли на расширение военного производства, участвовали в сборе теплых вещей и посылок для воинов. В учебных заведениях был организован пошив теплого белья, рукавиц, кисетов и т. д. Ребята оказывали большую помощь семьям фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной войны, проявляли заботу о раненых воинах, находившихся на излечении в госпиталях; дежурили в палатах; читали газеты, журналы, книги; писали письма; давали концерты.