Фристайлер. Алексей Чурсин с баскетбольным мячом танцует и выполняет цирковые трюки

Баскетбольный фристайл это даже не спорт и не искусство, а настоящее движение, система мышления – в этом уверен Алексей Чурсин, самый крутой фристайлер в Сибири.

Кручу-верчу

Вращение двух мячей на одном пальце, перекат с руки на руку, нижний брейк с мячом – и это не шоу в матче всех звезд НБА, это выступление барнаульца Алексея Чурсина. Уже десять лет он занимается баскетбольным фристайлом, то есть выполнением всевозможных трюков с мячом.

— Во фристайле процентов 40 от танца и около 30 от баскетбола, все остальное – почти цирковое искусство. А вообще все от направления зависит, — рассказывает Алексей. – У меня много элементов брейк-дэнса, мне нравится с этим все миксовать. Кто-то делает акцент именно на ведении мяча, кто-то жонглирует ими.

Все началось с игры в баскетбол в школе. В какой-то момент Алексей заметил, что техника у него лучше, чем у одноклассников – пока они осваивали ведение мяча одной рукой, он уже без проблем работал двумя, выполнял другие элементы. Стал думать, как повысить мастерство, и наткнулся на ролик, на котором парень делает невероятные трюки. Попытался за ним повторять – и затянуло.

— Окончил девятый класс, поступил в колледж. Однажды там было что-то вроде конкурса талантов. Думаю, дай выступлю. Честно, мне казалось, что в том, что я делаю нет ничего особенного, а выступление получило настоящий фурор. Понял, что надо развиваться дальше, — вспоминает Алексей.

В тот период Чурсин тренировался по восемь часов в день. Проснулся, мяч в руки – и давай его крутить-вертеть-гонять. Учился хорошо, так что даже пользовался этим – скажет преподавателям, что ему к выступлению готовиться надо, и на тренировку. А потом неожиданно познакомился с единомышленниками.

— Фристайл дисциплина молодая, в России появилась лет десять назад. Я думал, что в Барнауле я один этим увлекаюсь, и тут мне сказали, что еще два парня есть. Познакомились, через какое-то время встретились. Они начали тренироваться раньше меня, но я смог догнать их в мастерстве, — рассказывает Алексей.

Три фристайлеров решили не просто тренироваться, а попробовать выступать – их стали звать на дни рождения, корпоративы. Со временем один из ребят ушел в бизнес, другой увлекся качалкой – в итоге сейчас Алексей опять остался один, но от выступлений не отказался.

— Я на самом деле не думал, что будут куда-то приглашать. Но зовут на свадьбы, дни рождения, однажды в День города на площадке выступал, — рассказывает Алексей. – В прошлом году одна девушка пригласила на юбилей к отцу, который баскетболом увлекается.

А в конце января Чурсина даже позвали в Москву выступить в шоу-программе, посвященной автосоревнованиям. Неужели в столице своих фристайлеров нет?

— Есть, и много. Видимо, организаторам понравилось то, что именно я делаю, раз пригласили, — радуется барнаулец.

Для выступлений у Чурсина два мяча. Один самый обычный, купил в спортивном магазине. Другой заказал в Японии, он специально для фристайла. Отличается необычной арбузной расцветкой, а также покрытием, которое красиво сверкает в свете прожекторов и лучше скользит.

Баскетбол Алексею по-прежнему нравится, иногда он берет мяч не чтобы на пальце покрутить, а для прямого назначения, покидать в кольцо. Кстати, Чурсин говорит, что не все баскетболисты лояльно относятся к фристайлерам – мол, что это за дело, мячик по рукам катать.

С работы на тренировку

В Москве Алексей хочет встретиться с Кириллом Куприенко – вице-чемпионом мира по фристайлу. Сам Чурсин в соревнованиях пока не участвовал, российские в большинстве своем проводятся в Санкт-Петербурге и в Москве, поездка туда удовольствие дорогое. Кстати, именно по методике Куприенко Алексей тренируется в последнее время.

— Он включает музыку, под нее начинает что-то выполнять, записывает на видео, потом смотрит, оставляет какие-то элементы, связки, если получилось что-то удачно, — рассказывает он. – Я тоже стал так работать. Постоянно надо придумывать что-то новое, копирование элементов программ друг друга у нас не приветствуется.

Во фристайле есть несколько базовых элементов, из которых составляются программы. При этом дисциплина постоянно развивается – то, что пару лет назад было эксклюзивной фишкой кого-то из фристайлеров, сейчас уже базовый элемент для всех. Отработал один элемент, второй – потом делаешь из них связку, подбираешь музыку. Если она звучит не фоном, если фристайлер попадает в бит – это вообще высший пилотаж.

Фристайл для Алексей не основной вид деятельности – он работает мастером на Барнаульском меланжевом комбинате. Сменный график работы позволяет все удачно совмещать. А с недавних пор Чурсин стал еще и тренировать детей в «Рельефе».

— Искал помещение для своих занятий, спросил, могут ли мне дать зал, в ответ предложили вести занятия. Почему нет, интересно же кого-то подготовить, — говорит фристайлер.