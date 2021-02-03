Барнаул и Брест выпустили совместный сборник

В прошлом году в свет вышел новый международный альманах «Брест — Барнаул». Его презентация состоялась 26 января в формате телемоста. В павильоне современного искусства «Открытое небо» собрались барнаульские литераторы и по видеосвязи провели встречу со своими белорусскими коллегами.

Это уже второй такой сборник, первый вышел в 2019 году. Началось все с того, что в редакцию журнала «Фантастическая среда», выпуском которого занимается наше местное литературное агентство «Нео-Лит», свою рукопись прислал белорусский писатель Сергей Белаяр. Ее опубликовали и отправили авторские экземпляры в Брест, где издание довольно высоко оценили. Общение поддерживалось, и в ходе него возникла мысль: а почему бы не выпустить совместный альманах?

Задачу сделать подборку произведений, с одной стороны, взяла на себя Татьяна Демидович, руководитель Союза писателей Беларуси, а с другой – Анна Самойлова, на тот момент руководитель агентства «Нео-Лит» и студий литературного мастерства, участники которых и стали первыми авторами в проекте.

Дебютный выпуск получился резонансным, выставлялся даже на большой книжной ярмарке в Минске. Второй сборник вышел гораздо основательнее. Анна Самойлова сейчас занимает должность ответственного секретаря Алтайской краевой общественной писательской организации «Союз писателей России», поэтому вместе со студийцами были привлечены и члены союза.

— Когда мне написали из Брестской центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина, что хотят провести презентацию онлайн, я обрадовалась. Сборник вышел осенью, а презентацию мы так и не сделали. А он получился классный – и наши авторы представили сильные произведения, и белорусские, — делится Анна Самойлова.

Работа над вторым сборником выпала на период пандемии, и из-за этого некоторые этапы создания длились дольше, чем предыдущий раз. На обложке представлен коллаж из видов Бреста и Барнаула. Кстати, так получилось ,что альманахи стран внешне отличаются. Руководитель «Нео-Лита» предложила два макета, и авторы из двух государств выбрали разные обложки. В Брестском варианте добавлены гербы городов.

Внутри есть одна фишка. На одной странице – указатель, как на развилке, который показывает в две противоположные стороны. Если автор указан на левой странице, то он из белорусского города, а на правой – с Алтая.

В альманах вошли произведения уже проверенные временем, зарекомендовавшие себя среди читателей. Здесь фантастика и реализм, прошлое и будущее, поэзия и проза. Как отмечает Анна Александровна, обычно подобные разноплановые сборники сложно воспринимаются читателями. А в их случае собрание получилось удачным. Несмотря на то, что тематика не задавалась, определенные рамки все-таки накладывались. Авторы двух стран по большей части стремились рассказать коллегам о своей родине. Так барнаулец Борис Бондарев предложил для публикации серию стихотворений о природе края и о своем трепетном отношении к ней. «Я люблю алтайские просторы, золотистую волну полей…» – пишет поэт.

Барнаул представили девять писателей: Аржан Салбашев, Лариса Торощина, Яна Изотова, Елена Вознюк, Елизавета Селиванова, Анна Самойлова, Борис Бондарев, Ольга Такмакова, Наталья Гриневич.

Опытные писатели – на одних страницах вместе с теми, кто только делает первые шаги в литературный мир. Например, белорусский автор – известный музыкальный педагог и поэтесса Ирина Морих (среди ее воспитанников был Игорь Корнелюк). А самая юная участница из Барнаула – Елизавета Селиванова, ей 17 лет. Она еще учится в школе в выпускном классе, но уже занимает призовые места в крупных литературных конкурсах. Ее рассказ «Эльфинстоун» занял первое место в конкурсе фантастических произведений «Качели Отшельника», организованном Томской библиотекой имени А.С. Пушкина, и второе место в межрегиональном конкурсе маринистики имени Константина Бадигина в номинации «Дебют».

С самого детства Елизавета проявляла интерес к писательству, постоянно что-то сочиняла. Пробовала себя в поэзии, но быстро поняла, что это не ее. Елизавете больше нравится рассказывать истории, поэтому проза оказалась в приоритете. Юная писательница уж второй год занимается в студии литературного искусства у Анны Самойловой на курсе романа. Свою будущую профессию она также хочет связать с писательством – готовится к поступлению на сценарный факультет.

— У меня не так много публикаций, поэтому участие в таком проекте, как «Брест — Барнаул», – для меня большой шаг. Еще пару лет назад я писала какие-то заметки в стол, а сейчас меня читают даже в другой стране. На страницах альманаха мое произведение соседствует с творениями опытных литераторов, членов Союза писателей, – делится Елизавета Селиванова. – Читаю все, что попадется под руку, чтобы набраться опыта. Пишу обо всем подряд, но больше всего нравится работать в жанре фэнтези. При этом читать другие работы этого же направления мне не всегда интересно. Люблю создавать свои собственные миры и своих персонажей.

Сейчас в рамках курса девушка трудится над своим первым романом.