В Барнауле работает волонтерский штаб для работы на Кубке мира по гребле

В краевой столице открылся волонтерский штаб второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Сегодня штаб состоит из семи человек – это тимлидеры, которые будут курировать различные направления волонтерской работы и отбирать ребят в свои команды.

Вместе с открытием штаба началась регистрация волонтеров на портале dobro.ru. Через несколько часов после открытия набора уже насчитывалось 50 заявок. Среди них есть и барнаульцы, и волонтеры из других регионов, и жители муниципальных образований Алтайского края.

— Регистрация всероссийская, но для участников из регионов мы не оплачиваем проезд к нам и проживание на время соревнований, – уточняет Ксения Синяговская, руководитель волонтерского штаба.

С 1 февраля начались собеседования, и тимлидеры составляют графики. Они дежурят в штабе посменно, поэтому и беседовать с претендентами будут по очереди. Платформу для собеседования выбирает сам кандидат (WhatsApp, Zoom, Skype или Telegram), время назначают с учетом часовых поясов. Собеседования закончатся 25 апреля, и до 1 мая волонтерский штаб определится с тем, кто прошел в команду.

— Не обязательно иметь именно волонтерский опыт, достаточно участвовать, например, в организации мероприятий, – рассказывает Ксения Синяговская. – Мы принимаем не всех подавших заявки, будем выстраивать рейтинг по прохождению собеседования. Так как соревнования международные, то знание иностранного языка – немаловажный момент. Но есть функциональные направления, которые не требуют этого, например, работа со зрителями на трибунах.

Среди необходимых качеств для волонтера – находчивость, приветливость, коммуникабельность, стрессоустойчивость. Для некоторых направлений работы нужны специфические навыки – например, на медицинское обслуживание и помощь врачам при проверке на допинг берут ребят не младше четвертого курса медуниверситета. На сопровождение делегаций стран-участниц примут волонтеров, уверенно знающих: английский, немецкий, французский или испанский язык.

— Приветствуется опыт участия в каких-то волонтерских или университетских мероприятиях. И, конечно, желание. Будет желание – будет и результат, – считает одна из тимлидеров, Ольга Удовиченко, третьекурсница АлтГУ Института географии.

— Я думаю, еще нужна мобильность, потому что мы будем работать на большой территории, – добавляет ее коллега Людмила Михеенко. – Быстро бегать не надо – у нас будут рации, по которым мы будем общаться. Но нужно уметь ориентироваться в ситуации и думать наперед.

Людмила Михеенко, сотрудница Краевого дворца молодежи, успела поработать волонтером во всех службах, необходимых на массовых мероприятиях.

— Я в 2018 году уже работала на соревнованиях по гребле, в судейской. А также помогала своим коллегам на трибуне, – рассказывает Людмила. – В основном мне нужно было относить протоколы судей к комментатору, чтобы он их озвучивал. На трибунах приходилось координировать потоки людей, рассаживать их. В 2018 году трибуны были на той же стороне, где и судейская, а в этом году они будут на другой стороне. Я думаю, что это удобнее. Меньше толпы, зрители будут находиться отдельно и не будут мешать работе других служб.

— Мое направление – аккредитация, логистика и встреча гостей, – делится Ольга Удовиченко. – Наша задача обеспечить комфортный приезд гостей на объект: чтобы их пропустили, чтобы они нашли парковку и так далее. Этим будут заниматься около 70 человек.

Для сопровождения второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ планируется набрать около 400 волонтеров.

— Волонтеров ждут несколько этапов обучения, – делится планами Ксения Синяговская. – Будет подготовка по темам «Барнаул туристический», «Алтай туристический», потому что хотелось бы, чтобы, общаясь с гостями, волонтеры рассказали о нашем любимом городе, о нашем регионе. Второй блок подготовки – спортивный. Гребля – спорт достаточно специфичный, и некоторые тонкости волонтеры могут не знать. По иностранным языкам занятие проведут в формате межкультурной коммуникации. И четвертый блок занятий – это функциональный тренинг непосредственно на том объекте, где они будут работать: аэропорт, железнодорожный вокзал, Гребной канал.

Обучение пройдет с 1 по 15 мая в формате онлайн, с возможностью пересмотреть курсы. Собственно второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ состоится с 20 по 23 мая.