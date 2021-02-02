Министр спорта РФ Олег Матыцин убедился, что барнаульский гребной канал — один из лучших в мире

Министр спорта РФ Олег Матыцин в ходе рабочей поездки в Барнаул оценил спортивную инфраструктуру краевой столицы и готовность к проведению этапа Кубка мира по гребле

29 января в Барнауле с рабочим визитом находился министр спорта России Олег Матыцин. Руководитель федерального ведомства побывал на нескольких спортивных объектах, расположенных в Барнауле, подписал соглашение с Губернатором региона Виктором Томенко о сотрудничестве с Алтайским краем, встретился со студентами АлтГУ, а также наградил ряд представителей отрасли.

Начали с игры

Приезд любого федерального министра – событие далеко не рядовое, а визит министра спорта России в Барнаул был важен особенно. До Олега Матыцина руководители Министерства спорта РФ в Барнаул не приезжали ни разу.

Первым объектом, который посетил Олег Матыцин, стал спорткомплекс «Победа», где в этот день проходил чемпионат СФО по настольному теннису. Символично, что Олег Васильевич – мастер спорта СССР по настольному теннису, как и его региональный коллега Алексей Перфильев. До начала встречи со спортсменами оставалась пара минут, поэтому министры взяли в руки ракетки и под овации трибун провели что-то вроде небольшого мастер-класса. Потом пожали друг другу руки и отправились отвечать на вопросы любителей спорта.

Накануне визита Матыцина было подписано соглашение о создании в Барнауле специализированного центра настольного тенниса. Своего помещения у теннисного дома еще нет, его строительство по федеральной программе запланировано на 2024 год. И вполне логично, что местные теннисисты спросили своего министра-коллегу, нельзя ли ускорить этот процесс. Однозначного «да» Матыцин не сказал, однако пообещал рассмотреть такую возможность.

Вопросов к министру спорта было много – интересовались и механизмом присвоения мастерских званий, и развитием инфраструктуры, и многим другим. На все вопросы Олег Матыцин дал обстоятельные ответы.

Радость и боль

Спорткомплекс «Лабиринт» значился вторым пунктом в программе рабочей поездки. С инфраструктурой стадиона министра спорта познакомил председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Пётр Кобзаренко.

— Это один из основных спортивных объектов Барнаула. Здесь футбольное поле с искусственным покрытием, — показал Кобзаренко на заснеженную поляну, по которой, не обращая внимания на неприятный ветер, носились юные футболисты. – Уложены легкоатлетические дорожки, здесь в том числе тренируется и Сергей Шубенков.

Олега Матыцина особенно заинтересовал скалодром, построенный в 2019 году на средства Фонда поддержки олимпийцев.

— Дети, здравствуйте, а что вы тут делаете? – поинтересовался Матыцин у ребятишек, собравшихся у подножия искусственной скалы.

— Лазаем.

— Кто самый смелый, рассказывайте.

Самой смелой оказалась Мария Пляскина, ведущая барнаульская скалолазка, победитель и призер всероссийских соревнований.

— Я скалолазанием занимаюсь больше десяти лет, – рассказала она. – Пока не было этого скалодрома, тренировались в манеже политехнического университета и спорткомплекса в Затоне. Теперь летом готовимся здесь, тут очень даже неплохо.

Тренер спортшколы № 7 Ксения Катунина рассказала, что в отделении скалолазания, которому всего два года, тренируется около 120 человек.

— Спасибо Фонду поддержки олимпийцев за помощь регионам в создании инфраструктуры, – заявил Олег Матыцин. – Мы видим, что там, где такие объекты появляются, возрастает интерес к спорту, у детей появляется желание завоевать медали.

Также Пётр Кобзаренко познакомил Олега Матыцина с проектом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «Лабиринта». Работы в рамках проекта «Спорт – норма жизни» должны начаться в этом году.

Хоккейный стадион на пр. Сибирском, 52, в план поездки не входил, но по дороге на гребной канал министру спорта РФ решили показать и этот объект.

— Это наша боль, — честно признался Алексей Перфильев, показывая на металлоконструкции замороженной стройки. – Но принято принципиальное решение о возобновлении работ, сейчас задача – определить подрядчика.

— Без проблем тоже не бывает, самое главное, решать их, – прокомментировал Олег Матыцин.

Важное наследие

Гребной канал стал ключевым пунктом рабочей поездки, ведь здесь через четыре месяца пройдет этап Кубка мира. На канале к совещанию присоединился Виктор Томенко, и в ожидании его президент краевой федерации гребли Юрий Шамков успел рассказать Матыцину о том, кто такой Константин Костенко и почему к его памятнику приходят спортсмены перед поездкой на соревнования.

Олег Матыцин оценил работы, проведенные в рамках подготовки ко второму этапу Кубка мира. Большинство из них уже завершено, остались последние штрихи.

— Сейчас мы находимся на площадке, где из быстровозводимых конструкций построят базовый лагерь, – рассказывает Юрий Шамков. – Здесь будут расположены эллинги для хранения лодок участников. Тут спортсмены будут разминаться, спускаться на воду и выходить из нее.

Внимание министра обратили на то, что одним Кубком мира жизнь канала не заканчивается – здесь планируется обустройство большой рекреационной зоны для жителей и гостей Барнаула. Это, по мнению Олега Матыцина, очень ценно, ведь для спортсменов и всех жителей страны важны не только спортивные события, но и их наследие.

После знакомства с инфраструктурой состоялось совещание по вопросам подготовки к турниру. Юрий Шамков сообщил о графике поставки спортивного инвентаря и поблагодарил председателя президиума Попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России Игоря Левитина за внимание к гребле и личный вклад в дело укрепления материальной базы спортивного комплекса и приобретение лодок. Также глава региональной федерации рассказал о состоянии и перспективах развития гребли на байдарках и каноэ в регионе, сообщил, что в Правительстве Алтайского края сформирован организационный комитет по проведению международных соревнований под руководством губернатора, и поблагодарил Виктора Томенко за комплексный подход в развитии вида спорта в регионе. В ходе рабочей встречи на гребном канале обсудили вопросы по визовой поддержке прибывающих иностранных участников соревнований, организации телевизионной трансляции и необходимость дополнительных коммуникаций оргкомитета по отдельным вопросам с участием Министерства спорта РФ.

Дорожная карта

Также 29 января состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Алтайского края. Документ коснулся сразу нескольких направлений, среди которых реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни», национального проекта «Демография», мер по оснащению спортивных объектов, спортивных мероприятий, развитие приоритетных видов спорта и так далее. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил Олега Матыцина за посещение региона и выразил надежду, что визит министра послужит установлению тесных отношений с Министерством спорта РФ.

— Это соглашение определяет основные направления нашего сотрудничества и обязательства сторон, – отметил Виктор Томенко. – Можно сказать, что этот документ станет дорожной картой для совместной работы на несколько лет.

Министр спорта РФ Олег Матыцин перед подписанием документа поблагодарил краевые власти за работу по развитию физической культуры и спорта, отметив, что с главой региона у него полное взаимопонимание, доверие и единый взгляд на перспективы развития спорта в Алтайском крае.

Сразу после подписания соглашения состоялось вручение государственных, ведомственных и краевых наград. Министр спорта Олег Матыцин вручил почетный знак «Заслуженный работник физической культуры РФ» директору барнаульской СШОР № 3 Барнаула Владимиру Шубенкову, Благодарность Президента Российской Федерации из рук министра получил президент Алтайской федерации волейбола Егор Тейхреб.