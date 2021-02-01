Удержать планку: вратарь «Рубина» Юрий Дюпин в нынешнем сезоне оказался в непривычной роли

Воспитанник барнаульского футбола, голкипер казанского «Рубина», дебютировав в Премьер-лиге три года назад в 30 лет, сразу же стал одним из самых надежных вратарей чемпионата. Однако нынешний сезон для него складывается гораздо сложнее предыдущего.
Автограф от Юрия Дюпина. Фото Ярослава Махначёва.
— Юрий, перед Новым годом «Рубин» порадовал болельщиков праздничным видео. Как проходили съемки?
— Они длились дней пять, каждый день снимали часа по два. На эпизод с моим участием ушло около часа плюс финальная сцена заняла еще в районе трех. В принципе, я уверенно себя чувствую перед камерой. Но дублей было много, чтобы у авторов была возможность выбрать, а так задачу режиссера с первого раза выполняли.
— Ты в этом видео корейцу Им Бому рассказываешь про оливье.
— По задумке режиссеров я должен был рассказывать о русских традициях на примере оливье. И делал это под одеялом, чтобы никто секрета салата не видел. Вообще изначально у нас была сцена в бане. Но команде пришлось экстренно уехать на сборы в Сочи, так как в Казани внезапно похолодало, а там уже с баней договориться не удалось.
— У тебя самого с новогодней кулинарией как?
— На праздничный стол я обычно ничего не готовлю, так как приезжаю уже к накрытому столу. А так я готовлю часто – супы, каши. У меня маленькая дочка, так что в процессе приготовления обедов регулярно участвую.
— Ваш главный тренер Леонид Слуцкий в ролике поет. Ты бы так смог?
— Нет, это не мое. Да и у него это не очень получилось (улыбается. – Прим. авт.).
— Слуцкий возглавил «Рубин» год назад. В двух словах – какой он?
— Хороший тренер и веселый человек.
— На одной из первых тренировок ваша пресс-служба на него надела микрофон, потом появилось веселое видео, как он ваши действия комментирует.
— Да на каждой тренировке бывают шутки. Я их редко запоминаю, потому что сосредотачиваюсь на работе. Но Слуцкий, на самом деле, открытый, и в его адрес тоже пошутить можно, с самоиронией у главного тренера все в порядке.
— Ты впервые за годы в Премьер-лиге в нынешнем сезоне оказался на скамейке запасных. Что случилось?
— В прошлом году вратарский цех «Рубина» задал высокую планку, но в этом сезоне были неудачные игры, после которых я потерял место в составе. Да, были хорошие игры с ЦСКА, «Краснодаром», но были и плохие. И в этом только моя вина, не показывал прежнего уровня.
— Что конкретно пошло не так?
— Сам не понимаю, видимой причины нет. Хорошо, что хватило сил переломить ситуацию. Стал больше тренироваться, работать над физической формой, чтобы хватало сил выдерживать ритм, поправил слабые стороны, вылезшие в этот период. После нескольких туров на скамейке запасных мне дали возможность сыграть, и сделал это надежнее, чем в предыдущих играх. Теперь задача – не допустить подобных провалов.
— Говорят, что удержать планку тяжелее, чем достичь ее.
— Ну так что отличает хорошего игрока? Стабильность на протяжении нескольких сезон. Выстрелить каждый может, а вот поддерживать уровень долгое время тяжелее. Будем идти к этому.
— После двух чемпионатов без замен скамейка запасных все же шоком не стала?
— Нет, я понимал, что сам сдал позиции, что это не прихоть тренерского штаба, лишь бы что-то поменять. Хотя эмоционально, конечно, было непросто. Понимал, что могу в запасе оказаться и надолго. Поэтому работал, пыхтел.
— Это самый тяжелый период в карьере?
— Было и похуже. В «Кубани», например, было четыре вратаря. Если ты неудачно сыграл, то следующую возможность сыграть получал, когда остальные тоже начинали ошибаться. Там я своего шанса ждал очень долго.
— Черчесов, комментируя свой выбор вратарей в сборную, сказал, что если голкипер уверенно играет в клубе-середняке, совсем не факт, что он сохранит уверенность в матчах другого уровня.
— Он прав, поэтому вызывает тех, кто стабилен несколько лет. А я в Премьер-лиге всего два сезона провел, не играл в еврокубках. Но сборная остается целью. Вратари могут играть дольше полевых игроков, надеюсь, мне еще сил и здоровья лет на пять хватит. А люди и в 35 в сборной дебютируют.
— Тебе 32 года, но ты – самый старший в заявке «Рубина». Неожиданно?
— Конечно, обычно в командах есть несколько человек за 30. Но у нас просто очень молодой состав, даже тех, кому к тридцати, всего пара человек, остальным лет по 20-25.
— Это накладывает какую-то ответственность?
— Конечно, у старших есть негласные обязанности. Я помогаю молодым вратарям, да и полевых без внимания не оставляю. Когда я выпал из основы, после тренировок оставался с молодежью. Они работали над ударами, я над их отражением, при этом подсказывал, что, с моей точки зрения, они делают не так. Ребята прислушиваются, благодарят, значит, не зря советую. Опытные люди в команде нужны. У нас был Дмитрий Тарасов, он практически не играл, но его заслуга в том, что собрал вокруг себя молодых пацанов, поддерживал, подсказывал. Они получали уверенность, прогрессировали быстрее.
— Сейчас молодежь не заставляют сетки с мячами таскать?
— У «Рубина» большой административный штаб, есть кому это делать. Бывает, что я и сам могу мячи принести, фишки собрать, не вижу в этом ничего зазорного. Среди администраторов есть люди в возрасте, понимаю, что им тяжело.
— Во время прошлых новогодних каникул в Барнауле ты обзавелся новой татуировкой. На этот раз не стал?
— Нет, пока остановился. Для этого нужно созреть.
— Откуда такая любовь к татуировкам?
— Не знаю. Я верю, что каждая татуировка несет смысл и меняет человека, поэтому все рисунки связываю с какими-то событиями или целями. Одна из них еще не достигнута, поэтому взял паузу.
— Чему посвящены твои татуировки?
— Можно, не буду рассказывать? Счастье любит тишину.
— Ты понимаешь людей, у кого все тело забито рисунками?
— Нет, это перебор. Я в хлам не буду забитый, максимум еще одну-две.
— Все рисунки наносишь у одного мастера?
— Да, у барнаульского, у Михаила Тау. У меня с Розенбаумом один татуировщик.
Справка «ВБ»
Юрий Дюпин родился 13 марта 1988 года. На любительском уровне играл за «ВРЗ», «Полимер» и бийское «Динамо». Перед дебютом в профессиональном футболе в 23 года в барнаульском «Динамо» успел отслужить в армии в ВВС, поработать грузчиком, отделочником и таксистом. После этого выступал за новокузнецкий «Металлург», «СКА-Энергию» (Хабаровск), «Кубань». 28 июля 2018 года дебютировал в Премьер-лиге за «Анжи», в 2019 году перешел в «Рубин». По итогам прошлого сезона разделил первое место в РПЛ по количеству сухих матчей (13) вместе с Игорем Акинфеевым (ЦСКА) и Александром Беленовым (Уфа).
Справка «ВБ»
Юрий Дюпин родился 13 марта 1988 года. На любительском уровне играл за «ВРЗ», «Полимер» и бийское «Динамо». Перед дебютом в профессиональном футболе в 23 года в барнаульском «Динамо» успел отслужить в армии в ВВС, поработать грузчиком, отделочником и таксистом. После этого выступал за новокузнецкий «Металлург», «СКА-Энергию» (Хабаровск), «Кубань». 28 июля 2018 года дебютировал в Премьер-лиге за «Анжи», в 2019 году перешел в «Рубин». По итогам прошлого сезона разделил первое место в РПЛ по количеству сухих матчей (13) вместе с Игорем Акинфеевым (ЦСКА) и Александром Беленовым (Уфа).