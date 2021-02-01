Удержать планку: вратарь «Рубина» Юрий Дюпин в нынешнем сезоне оказался в непривычной роли

Воспитанник барнаульского футбола, голкипер казанского «Рубина», дебютировав в Премьер-лиге три года назад в 30 лет, сразу же стал одним из самых надежных вратарей чемпионата. Однако нынешний сезон для него складывается гораздо сложнее предыдущего.

Секрет оливье

— Юрий, перед Новым годом «Рубин» порадовал болельщиков праздничным видео. Как проходили съемки?

— Они длились дней пять, каждый день снимали часа по два. На эпизод с моим участием ушло около часа плюс финальная сцена заняла еще в районе трех. В принципе, я уверенно себя чувствую перед камерой. Но дублей было много, чтобы у авторов была возможность выбрать, а так задачу режиссера с первого раза выполняли.

— Ты в этом видео корейцу Им Бому рассказываешь про оливье.

— По задумке режиссеров я должен был рассказывать о русских традициях на примере оливье. И делал это под одеялом, чтобы никто секрета салата не видел. Вообще изначально у нас была сцена в бане. Но команде пришлось экстренно уехать на сборы в Сочи, так как в Казани внезапно похолодало, а там уже с баней договориться не удалось.

— У тебя самого с новогодней кулинарией как?

— На праздничный стол я обычно ничего не готовлю, так как приезжаю уже к накрытому столу. А так я готовлю часто – супы, каши. У меня маленькая дочка, так что в процессе приготовления обедов регулярно участвую.

— Ваш главный тренер Леонид Слуцкий в ролике поет. Ты бы так смог?

— Нет, это не мое. Да и у него это не очень получилось (улыбается. – Прим. авт.).

— Слуцкий возглавил «Рубин» год назад. В двух словах – какой он?

— Хороший тренер и веселый человек.

— На одной из первых тренировок ваша пресс-служба на него надела микрофон, потом появилось веселое видео, как он ваши действия комментирует.

— Да на каждой тренировке бывают шутки. Я их редко запоминаю, потому что сосредотачиваюсь на работе. Но Слуцкий, на самом деле, открытый, и в его адрес тоже пошутить можно, с самоиронией у главного тренера все в порядке.

В запасе

— Ты впервые за годы в Премьер-лиге в нынешнем сезоне оказался на скамейке запасных. Что случилось?

— В прошлом году вратарский цех «Рубина» задал высокую планку, но в этом сезоне были неудачные игры, после которых я потерял место в составе. Да, были хорошие игры с ЦСКА, «Краснодаром», но были и плохие. И в этом только моя вина, не показывал прежнего уровня.

— Что конкретно пошло не так?

— Сам не понимаю, видимой причины нет. Хорошо, что хватило сил переломить ситуацию. Стал больше тренироваться, работать над физической формой, чтобы хватало сил выдерживать ритм, поправил слабые стороны, вылезшие в этот период. После нескольких туров на скамейке запасных мне дали возможность сыграть, и сделал это надежнее, чем в предыдущих играх. Теперь задача – не допустить подобных провалов.

— Говорят, что удержать планку тяжелее, чем достичь ее.

— Ну так что отличает хорошего игрока? Стабильность на протяжении нескольких сезон. Выстрелить каждый может, а вот поддерживать уровень долгое время тяжелее. Будем идти к этому.

— После двух чемпионатов без замен скамейка запасных все же шоком не стала?

— Нет, я понимал, что сам сдал позиции, что это не прихоть тренерского штаба, лишь бы что-то поменять. Хотя эмоционально, конечно, было непросто. Понимал, что могу в запасе оказаться и надолго. Поэтому работал, пыхтел.

— Это самый тяжелый период в карьере?

— Было и похуже. В «Кубани», например, было четыре вратаря. Если ты неудачно сыграл, то следующую возможность сыграть получал, когда остальные тоже начинали ошибаться. Там я своего шанса ждал очень долго.

— Черчесов, комментируя свой выбор вратарей в сборную, сказал, что если голкипер уверенно играет в клубе-середняке, совсем не факт, что он сохранит уверенность в матчах другого уровня.

— Он прав, поэтому вызывает тех, кто стабилен несколько лет. А я в Премьер-лиге всего два сезона провел, не играл в еврокубках. Но сборная остается целью. Вратари могут играть дольше полевых игроков, надеюсь, мне еще сил и здоровья лет на пять хватит. А люди и в 35 в сборной дебютируют.

Наставник

— Тебе 32 года, но ты – самый старший в заявке «Рубина». Неожиданно?

— Конечно, обычно в командах есть несколько человек за 30. Но у нас просто очень молодой состав, даже тех, кому к тридцати, всего пара человек, остальным лет по 20-25.

— Это накладывает какую-то ответственность?

— Конечно, у старших есть негласные обязанности. Я помогаю молодым вратарям, да и полевых без внимания не оставляю. Когда я выпал из основы, после тренировок оставался с молодежью. Они работали над ударами, я над их отражением, при этом подсказывал, что, с моей точки зрения, они делают не так. Ребята прислушиваются, благодарят, значит, не зря советую. Опытные люди в команде нужны. У нас был Дмитрий Тарасов, он практически не играл, но его заслуга в том, что собрал вокруг себя молодых пацанов, поддерживал, подсказывал. Они получали уверенность, прогрессировали быстрее.

— Сейчас молодежь не заставляют сетки с мячами таскать?

— У «Рубина» большой административный штаб, есть кому это делать. Бывает, что я и сам могу мячи принести, фишки собрать, не вижу в этом ничего зазорного. Среди администраторов есть люди в возрасте, понимаю, что им тяжело.

Рисунки на теле

— Во время прошлых новогодних каникул в Барнауле ты обзавелся новой татуировкой. На этот раз не стал?

— Нет, пока остановился. Для этого нужно созреть.

— Откуда такая любовь к татуировкам?

— Не знаю. Я верю, что каждая татуировка несет смысл и меняет человека, поэтому все рисунки связываю с какими-то событиями или целями. Одна из них еще не достигнута, поэтому взял паузу.

— Чему посвящены твои татуировки?

— Можно, не буду рассказывать? Счастье любит тишину.

— Ты понимаешь людей, у кого все тело забито рисунками?

— Нет, это перебор. Я в хлам не буду забитый, максимум еще одну-две.

— Все рисунки наносишь у одного мастера?

— Да, у барнаульского, у Михаила Тау. У меня с Розенбаумом один татуировщик.