В Барнауле в 2021 году планируется ввести 530 тыс. кв. м жилья

27 января состоялась пресс-конференция министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ивана Гилева. В ходе общения с журналистами он рассказал о свободных территориях для жилищной застройки в краевой столице и перспективе освоения приаэродромной зоны.

Перед Барнаулом в этом году поставлена цель ввести в эксплуатацию 530 тысяч квадратных метров жилья, включая многоквартирные и частные. Объем сравним с фактическим показателем 2020 года, поэтому никаких сомнений в том, что план будет выполнен, у министра нет.

— Ежегодные объемы ввода жилья – это, по сути, статистика, а действительно важно, чтобы в строительстве, которое длится до трех лет – от приобретения земли до ввода дома в эксплуатацию – был постоянный задел. В городе высокий спрос на жилье, и его нужно закрывать предложением, – объясняет Иван Васильевич. – Учитывая то, что Барнаул замкнут с двух сторон рекой, с третьей – лесом и с четвертой аэропортом, в перспективе возникнет вопрос о строительных площадках. Но на ближайшие пять, а то и десять лет краевая столица обеспечена ими в полной мере.

Речь идет о больших площадях южнее поселка Авиатор и территории за улицей Просторной. Чтобы начать там строительство, в первом случае требуется переоформить землю из федеральной собственности в краевую, а во втором – скорректировать санитарную зону Барнаульского аэропорта. Если в течение года удастся решить эти вопросы, то уже в ближайшее время может появиться проект застройки. Комплексное освоение уже застроенных территорий в центре города по-прежнему не теряет своей актуальности, как и возможный выход Барнаула за правый берег Оби.