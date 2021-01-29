В Барнауле открылся кадровый центр «Работа России»

Это первый модернизированный центр занятости в регионе. Изменения коснулись не только названия и внешнего вида, но и самого принципа работы — от простого предоставления услуг до решения жизненных и бизнес-ситуаций для соискателей и работодателей.

Новая миссия

Перезагрузка центров занятости по стране началась в 2019 году. Алтайский край вошел в число 20 регионов, где в 2020 году приступили к реформированию службы занятости в рамках реализации нацпроекта «Демография». Барнаульский центр занятости стал флагманом, на котором обкатываются нововведения. К 2024 году все остальные должны перейти на новый формат работ.

— Сегодня в эпоху цифровизации традиционная услуга подбора работы, по сути, не требует участия специалиста центра занятости, она может оказываться в электронном виде, – рассказал заместитель директора ЦЗН Барнаула Илья Бень. – Портал «Работа России» позволил сделать поиск вакансий для соискателей удобным, не надо становиться на учет. На передний план выходят услуги с развитием трудового потенциала граждан: содействие открытию собственного дела, получению новой профессии; планирование карьеры; тематические тренинги по обучению навыкам поиска работы, формированию активной жизненной позиции, умению грамотно составлять резюме, правильно вести себя на собеседованиях.

К услугам соискателей – карьерные консультанты, психологи, планируется привлечение тренеров среди партнеров. У барнаульского ЦЗН есть опыт работы с компанией, которая бесплатно проводит тренинги по ораторскому мастерству для безработных. Важно помочь человеку увереннее чувствовать себя при встрече с работодателем, быть конкурентоспособным. Рынок труда динамичный, ситуация меняется. Карьерные консультанты готовы помочь соискателям активно вернуться в обойму и определить новый виток роста.

Невозможно изменить подходы к работе, не перестроив при этом собственные кадры. Персонал ЦЗН прошел дополнительное профессиональное обучение. Вовлеченность консультанта в жизненную ситуацию соискателя будет интенсивной, он сможет помогать человеку решать и некоторые личные проблемы, если они возникают в результате трудоустройства.

— Мы теперь работаем не с конкретной проблемой поиска работы, а с комплексом жизненных обстоятельств, – отметил Илья Бень. – К примеру, если работодателю требуется сотрудник, важно оценить, какова ситуация на предприятии, есть ли заказы, ведется ли модернизация, не планируются ли сокращения? Важны обстоятельства, которые накладывают отпечаток на выбранную стратегию. Если говорим о соискателях, то также важен индивидуальный подход. Если, к примеру, работу ищет женщина из полной семьи, где еще доходы приносит муж, она может быть не такой активной. Если это мать-одиночка, то она активна в поиске работы, но у нее может быть масса требований к вакансии. Действия специалиста будут отличаться.

Услуги для бизнеса

Современные форматы работы служба занятости готова предложить не только соискателям, но и работодателям. Уже в этом году запущена услуга – ассесмент, что подразумевает комплексную оценку персонала при помощи методов деловых игр, тестов, кейсов. Результаты позволяют сделать вывод о компетенциях человека, его профессиональных качествах, о соответствии занимаемой должности или о потенциале для карьерного продвижения. По словам Марины Шамардиной, доцента кафедры общей психологии АлтГУ, преподавателя Центра по обучению персонала «Мегаполис», стоимость подобных услуг частных кадровых агентств – от 15 до 25 тысяч рублей. Зависит от того, на какую должность оценивается специалист. Служба занятости предлагает ее предприятиям совершенно бесплатно.

Услугами карьерных консультантов в течение 2021 года могут воспользоваться около 9 тыс. барнаульцев.

Первопроходцем ассесмента в Барнауле среди бизнеса стал участник нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» Завод механических прессов. В ближайшее время карьерные консультанты проведут многоступенчатый анализ кадрового потенциала предприятия.

— Постоянно заниматься набором – не панацея, – считает помощник генерального директора по кадрам и связям с общественностью ООО «Завод механических прессов» Александр Пугач. – Порой эффективнее оценить свои ресурсы, свой человеческий капитал. Сегодня на предприятии формируется четыре новых направления, по которым работаем в программе повышения производительности труда. Это подразумевает серьезное капиталовложение, расширение конструкторских бюро по каждому из направлений. Мы можем оценить потенциал своего конструкторского бюро, кого-то из имеющихся кадров использовать на новых направлениях. Ассесмент позволяет увидеть лидерские качества отдельных работников.

По словам начальника отдела управления карьерой, информирования и консультирования ЦЗН Елены Щербак, ассесминг широко востребован на современном рынке труда. Он позволяет получить объективную оценку потенциала собственных сотрудников. Интерес у участников бизнес-сообщества к услуге есть, но они пока присматриваются. Помимо БЗМП, отозвались «Алтайские колбасы».

Новое звучание получат и уже зарекомендовавшие себя услуги модернизированной службы занятости. Так, профориентационные экскурсии на предприятия будут дополнены так называемыми профпробами, когда у участника есть возможность не только увидеть своими глазами работу станка, но и сделать на нем что-то своими руками. По оценкам специалистов, эта не кабинетная, более качественная ступень профориентации, дает углубленное представление о рынке труда, позволяет сделать выбор будущей профессии более осознанным.

В здании кадрового центра «Работа России» города Барнаула завершается ремонт, оснащение рабочих мест. Скоро услуги карьерных консультантов будут доступны для барнаульцев в очном формате. Между тем в ЦЗН продолжают действовать временные правила постановки на учет. Подать заявление можно в электронном виде. Но если соискатель придет лично, ему не откажут в помощи.