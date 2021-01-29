Площадка для встреч коллекционеров появилась в Барнауле

В Барнауле открылся новый музей, в котором можно окунуться в советское прошлое и встретиться с предметами из собственного детства. Именно этот ностальгический эффект брался во внимание при формировании обширного собрания музея «Клуб коллекционеров», насчитывающего свыше 10 тысяч экспонатов.
Фото Натальи Катренко
Музей «Клуб коллекционеров» расположен по адресу: пр. Ленина, 107 (тел. 28-88-82).
Название «Клуб коллекционеров» является говорящим. И не только потому, что в этом музее собраны коллекции нескольких увлеченных барнаульцев. Еще в этом пространстве планируется проводить встречи с интересными людьми, лекции и тематические вечера. Благо, площадь в 150 кв. метров позволяет организовать здесь как музейные залы, так и выставочную площадку, а также зону для дискуссий.
— Наша основная задача: не только показать экспонаты, отсылающие к советской эпохе, но и познакомить барнаульцев с увлеченными людьми, которые умеют представить привычные всем вещи с самой неожиданной стороны, – пояснил руководитель музея Алексей Соколов. – И если раньше все это хранилось по гаражам, по офисам, по дачам (кстати, некоторые предметы из представленной коллекции когда-то украшали стены кафе-закусочной «Вобла»), то теперь знакомые всем вещи обретут другую жизнь.
Владелец и идейный вдохновитель этого музея – барнаульский коллекционер Константин Филатов. Это он решил организовать в Барнауле пространство, где посетители смогли бы не только сами окунуться в советский быт, но и познакомить с ним своих подрастающих детей и внуков. Не случайно одним из самых трогательных разделов выставки является как раз его коллекция, состоящая из детских игрушек. А это всевозможные пирамидки, машинки, куклы, самолеты, танки, пистолеты. Среди этого обилия ценных вещиц нет-нет, да и найдется та самая, некогда любимая, родом из детства. Как, скажем, игра «За рулем», благодаря которой многие советские дети обретали свой первый водительский опыт. Кстати, в музее эти мини-симуляторы вождения находятся в рабочем состоянии, поэтому при желании здесь можно вспомнить детство и погонять магнитную машинку по крутящейся дороге.
Вообще, в этом музее невозможно не восхититься разделом, где широко представлен детский транспорт – от самокатов и велосипедов до дорогостоящих педальных автомобилей. Автор этой коллекции – известный алтайский автогонщик Сергей Поспелов, участник ралли Пекин – Париж.
— Среди педальных машин есть модели «Москвича» или «Нивы», – рассказывает о музейных экспонатах Алексей Соколов. – Но можно встретить здесь и уникальные экземпляры – к примеру, машину без марки, созданную из цельного куска пластика с несущим металлическим корпусом. Есть в коллекции музея и предки современных квадроциклов, а точнее, их мини-версии под названием «Муравей», «Спорт». Представлены здесь и квадроциклы с ручным приводом, корпус которых сделан из дерева. Судя по отсутствию опознавательных знаков, можно предположить, что их смастерили своими руками. Выставлены и предки современных электромобилей – машин, работающих на аккумуляторе. Их когда-то выпускал Новосибирский завод электроагрегатов.
Обширная часть музея отведена под коллекцию Андрея Минкина – известного хранителя уникального собрания аудио-, радио- и видеотехники прошлого столетия начиная с 1928 года. В «Клубе коллекционеров» нашлось место почти сотне его экспонатов – различным магнитофонам, радиоприемникам и телевизорам, среди которых немало штучных экземпляров, как, например, телевизор из пробной партии, выпущенной в Бердске.
По словам Алексея Соколова, сегодня коллекции на советскую тематику можно встретить и в других барнаульских музеях, например в «Городе» или «Мире времени». Однако столь обширного и подробного среза времени там нет. Здесь же площади позволяют разместить даже громоздкую советскую мебель и начинить ее соответствующей посудой, книгами и статуэтками. Тем самым создатели музея словно хотят показать, что советский быт хоть и был стандартизирован (как это показано в фильме «Ирония судьбы»), все же он существенно различался в мелочах. И все эти настенные чеканки, сувениры из коровьих рогов, ночники на тему космоса, бюсты и слоники тоже многое могут рассказать о характере их владельцев.
— Конкуренции мы не боимся, считаем: чем больше будет музеев в нашем городе, тем лучше, – рассуждает руководитель «Клуба коллекционеров». – Скажем, организовывая тематические выставки, мы явно не повторимся. В будущем же наш музей намерен немного расширить свой формат – на его базе будет открыта антикварная лавка, планируется организовать здесь и что-то вроде клуба по интересам. Намерены мы более тщательно продумать и наполнение выставочного пространства.
Сегодня же выставочную часть зала занимает еще одна необычная коллекция, хоть и выпадающая из общей темы. Речь идет об эстампажах (или оттисках), посвященных алтайским петроглифам. Их автор – исследователь и краевед Елена Назаренко.
— Данная выставка посвящена наступившему Году Быка, – делится Елена Юрьевна. – Изображение этого животного часто встречается в наскальных рисунках, обнаруженных в Горном Алтае (в урочище Калбак-Таш, на территории Елангаша или Куюса). Причем бык является олицетворением лунного женского начала, поэтому его рога часто изображались загнутыми острыми окончаниями вниз.