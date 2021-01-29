Площадка для встреч коллекционеров появилась в Барнауле

В Барнауле открылся новый музей, в котором можно окунуться в советское прошлое и встретиться с предметами из собственного детства. Именно этот ностальгический эффект брался во внимание при формировании обширного собрания музея «Клуб коллекционеров», насчитывающего свыше 10 тысяч экспонатов.

Музей «Клуб коллекционеров» расположен по адресу: пр. Ленина, 107 (тел. 28-88-82).

Родом из детства

Название «Клуб коллекционеров» является говорящим. И не только потому, что в этом музее собраны коллекции нескольких увлеченных барнаульцев. Еще в этом пространстве планируется проводить встречи с интересными людьми, лекции и тематические вечера. Благо, площадь в 150 кв. метров позволяет организовать здесь как музейные залы, так и выставочную площадку, а также зону для дискуссий.

— Наша основная задача: не только показать экспонаты, отсылающие к советской эпохе, но и познакомить барнаульцев с увлеченными людьми, которые умеют представить привычные всем вещи с самой неожиданной стороны, – пояснил руководитель музея Алексей Соколов. – И если раньше все это хранилось по гаражам, по офисам, по дачам (кстати, некоторые предметы из представленной коллекции когда-то украшали стены кафе-закусочной «Вобла»), то теперь знакомые всем вещи обретут другую жизнь.

Владелец и идейный вдохновитель этого музея – барнаульский коллекционер Константин Филатов. Это он решил организовать в Барнауле пространство, где посетители смогли бы не только сами окунуться в советский быт, но и познакомить с ним своих подрастающих детей и внуков. Не случайно одним из самых трогательных разделов выставки является как раз его коллекция, состоящая из детских игрушек. А это всевозможные пирамидки, машинки, куклы, самолеты, танки, пистолеты. Среди этого обилия ценных вещиц нет-нет, да и найдется та самая, некогда любимая, родом из детства. Как, скажем, игра «За рулем», благодаря которой многие советские дети обретали свой первый водительский опыт. Кстати, в музее эти мини-симуляторы вождения находятся в рабочем состоянии, поэтому при желании здесь можно вспомнить детство и погонять магнитную машинку по крутящейся дороге.

Предки электрокаров

Вообще, в этом музее невозможно не восхититься разделом, где широко представлен детский транспорт – от самокатов и велосипедов до дорогостоящих педальных автомобилей. Автор этой коллекции – известный алтайский автогонщик Сергей Поспелов, участник ралли Пекин – Париж.

— Среди педальных машин есть модели «Москвича» или «Нивы», – рассказывает о музейных экспонатах Алексей Соколов. – Но можно встретить здесь и уникальные экземпляры – к примеру, машину без марки, созданную из цельного куска пластика с несущим металлическим корпусом. Есть в коллекции музея и предки современных квадроциклов, а точнее, их мини-версии под названием «Муравей», «Спорт». Представлены здесь и квадроциклы с ручным приводом, корпус которых сделан из дерева. Судя по отсутствию опознавательных знаков, можно предположить, что их смастерили своими руками. Выставлены и предки современных электромобилей – машин, работающих на аккумуляторе. Их когда-то выпускал Новосибирский завод электроагрегатов.

Обширная часть музея отведена под коллекцию Андрея Минкина – известного хранителя уникального собрания аудио-, радио- и видеотехники прошлого столетия начиная с 1928 года. В «Клубе коллекционеров» нашлось место почти сотне его экспонатов – различным магнитофонам, радиоприемникам и телевизорам, среди которых немало штучных экземпляров, как, например, телевизор из пробной партии, выпущенной в Бердске.

Срез времени

По словам Алексея Соколова, сегодня коллекции на советскую тематику можно встретить и в других барнаульских музеях, например в «Городе» или «Мире времени». Однако столь обширного и подробного среза времени там нет. Здесь же площади позволяют разместить даже громоздкую советскую мебель и начинить ее соответствующей посудой, книгами и статуэтками. Тем самым создатели музея словно хотят показать, что советский быт хоть и был стандартизирован (как это показано в фильме «Ирония судьбы»), все же он существенно различался в мелочах. И все эти настенные чеканки, сувениры из коровьих рогов, ночники на тему космоса, бюсты и слоники тоже многое могут рассказать о характере их владельцев.

— Конкуренции мы не боимся, считаем: чем больше будет музеев в нашем городе, тем лучше, – рассуждает руководитель «Клуба коллекционеров». – Скажем, организовывая тематические выставки, мы явно не повторимся. В будущем же наш музей намерен немного расширить свой формат – на его базе будет открыта антикварная лавка, планируется организовать здесь и что-то вроде клуба по интересам. Намерены мы более тщательно продумать и наполнение выставочного пространства.

Сегодня же выставочную часть зала занимает еще одна необычная коллекция, хоть и выпадающая из общей темы. Речь идет об эстампажах (или оттисках), посвященных алтайским петроглифам. Их автор – исследователь и краевед Елена Назаренко.

— Данная выставка посвящена наступившему Году Быка, – делится Елена Юрьевна. – Изображение этого животного часто встречается в наскальных рисунках, обнаруженных в Горном Алтае (в урочище Калбак-Таш, на территории Елангаша или Куюса). Причем бык является олицетворением лунного женского начала, поэтому его рога часто изображались загнутыми острыми окончаниями вниз.