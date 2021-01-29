Налоговые вычеты: какими они бывают и как их получить

У многих возможность получения налогового вычета ассоциируется лишь с приобретением недвижимости. На самом деле имеются и другие виды вычетов, связанных с затратами на обучение, лечение. В региональном УФНС рассказали, как вернуть часть подоходного налога.

В случае крупных расходов на покупку жилья, образование или лечение граждане России могут их частично компенсировать с помощью налогового вычета, при условии, что они платят налог с полученного дохода по ставке 13%, будь то заработная плата, сдача в аренду жилья или предпринимательская деятельность. Если же таковых доходов нет (например, вы временно не работаете либо находитесь в декретном отпуске, или вы ИП, применяющий специальные налоговые режимы), тогда и нет права на вычет.

Неработающие пенсионеры могут перенести остаток имущественного вычета на предшествующие годы, но не более трех лет.

Налоговым кодексом РФ предусмотрено семь групп вычетов. Самые распространенные из них – имущественные и социальные. Последние включают в себя несколько видов вычетов по расходам: на пожертвование, на обучение, на покупку лекарств, на медицинские услуги, оплату медицинского страхования, взносы в негосударственный ПФ, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, независимую оценку своей квалификации. В отличие от налогового вычета при покупке жилья, здесь суммы набегают не очень большие, но зато за социальным вычетом можно обращаться каждый год.

На лечение

Налоговое законодательство позволяет возместить часть расходов на покупку выписанных врачом лекарств, оплату медицинских услуг, в том числе стоматологических, за себя и своих близких. Однако нужно соблюсти ряд условий. Первое — полученная и оплаченная медуслуга должна находиться в специальном перечне. Список его довольно широк, в него входит даже санаторно-курортное лечение. Но следует знать, что при покупке путевки в санаторий вычет возможен не с полной ее стоимости, а только в части стоимости лечения (медуслуги). Второе – медицинская организация (или ИП), оказавшая услугу, должна иметь российскую лицензию на осуществление медицинской деятельности. Поэтому, например, включить в расходы затраты на услуги спа-салона, представив их в качестве «лечебных», не получится, так как такие салоны не относятся к медицинским организациям и не имеют соответствующей лицензии.

Вычет на лечение лимитирован суммой в 120 тыс. руб. (в совокупности с другими социальными вычетами, например, на образование), то есть возврат налога можно получить в размере не более 15,6 тыс. руб. в год.

Ограничение по сумме не распространяется на дорогостоящие виды лечения, перечень которых с 2021 года дополнен услугами по ортопедическому протезированию зубов, применению ЭКО при бесплодии, паллиативной помощью.

Для оформления вычета на лечение необходимо предоставить справку, в которой указано, кому оказана услуга, код услуги и сумма. По приобретению медикаментов – рецепт и кассовый товарный чек.

На образование

Если вы учитесь сами или оплачиваете образовательные услуги за своих детей, братьев или сестер в возрасте до 24 лет, то по итогам года также можно претендовать на возврат части НДФЛ. Получить вычет можно за обучение, как в государственных, так и в частных образовательных учреждениях (в частных детских садах, школах, кружках, спортивных школах, школах искусств, на курсах по вождению, обучению иностранному языку, вузах и т.д.). При этом учебное заведение должно иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

По расходам на собственное образование форма обучения не имеет значения, а вот на детей вычет предоставляется только если они учатся очно.

Если учитесь сами или платите за обучение брата или сестры, лимит затрат, с которых будет осуществлен возврат – 120 тыс. руб. А вот на ребенка – потолок в 50 тыс. руб., причем подать на вычет может лишь один из родителей.

120 тыс. руб. – лимит расходов, на которые можно оформить все виды социальных вычетов в совокупности, не считая обучения детей и дорогостоящего лечения.

За квартиру

Имущественный вычет – наиболее объемный, его можно получить после строительства или приобретения недвижимости, в том числе в ипотеку. В данном случае максимальный размер расходов, в отношении которых можно оформить возврат, 2 млн руб. – на покупку или строительство жилья, а также затраты по уплате процентов по ипотеке – 3 млн руб. по одному объекту. То есть, если покупка квартиры обошлась в 2 900 000 руб., фискальный орган примет к зачету расходы в пределах норматива 2 000 000 млн руб., и вернет налог с этой суммы в размере 13% 260 тыс. руб.

Также возврат с налогов можно оформить с расходов на достройку жилого дома и отделку квартиры, при условии, что в договорах указано приобретение объектов незавершенного строительства, либо без отделки. Не включаются в состав имущественного налогового вычета затраты, связанные с перепланировкой, реконструкцией помещения, с покупкой сантехники, электро- и газовой плиты и т.д.

В случае приобретения жилья за счет средств материнского капитала, субсидий или иных бюджетных средств, вычет можно получить только за собственные потраченные средства. К примеру, при покупке квартиры стоимостью 2 млн руб. – 1,547 млн руб. из своих средств или ипотеки, а 453 тыс. руб. – материнский капитал. При предоставлении вычета будут учитываться только расходы в сумме 1,547 млн руб., а не 2 млн руб.

Имущественный вычет не применяется, если сделка купли-продажи заключена с супругом, родителями, детьми, братьями и сестрами, опекунами (попечителями) и подопечными.

Рассмотрим случаи приобретения недвижимости по заниженной стоимости, в которых, на первый взгляд, новоиспеченный собственник вроде бы ничего не теряет. Так бывает, когда продавец желает уменьшить налогооблагаемую базу в результате продажи недвижимости. Однако при получении вычета у нового владельца такого имущества может возникнуть проблема – и вместо, к примеру, реально уплаченных 2,8 млн руб., возврат можно осуществить только с прописанных в договоре купли-продажи 1,5 млн руб. Покупатель уже получит вычет в 220 тыс. руб., вместо положенных 260 тыс.

— Но если кадастровая стоимость квартиры на 1 января года продажи была выше указанной в договоре, то доходы налогоплательщика по данной статье принимаются равными кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на коэффициент 0,7. Инспекция имеет право в бездекларационном порядке самостоятельно доначислить налог по таким сделкам, – отметили в УФНС.

Налоговый вычет можно оформить двумя способами – после окончания налогового периода при обращении в УФНС, либо непосредственно у работодателя. В первом случае фискальный орган вернет удержанный ранее налог на доходы в размере 13% от суммы покупки, но не более чем с 2 млн руб. Во втором – при подтверждении права на вычет в налоговом органе, у сотрудника с зарплаты не будут удерживать НДФЛ, пока сумма вычета не достигнет 13% от расходов на покупку недвижимости, но не более размера норматива.