Хобби – воровать. Бич розницы — мелкие кражи

Октябрьский районный суд вынес приговор жителю Барнаула, который совершил более десятка краж из торговых центров. К сожалению, он далеко не единственный серийный похититель продуктов и вещей из магазинов.

Преступление…

С развитием системы супермаркетов с самообслуживанием образовался особый тип воров, которые не вламываются ночью в магазины, не крадут из кассы десятки тысяч рублей, а потихоньку, по мелочи таскают с полок продукты, одежду и разную мелочевку. Поскольку сумма украденного за один раз невелика и не дотягивает до 2500 рублей, прописанных в статье 158 УК РФ, то таких похитителей нельзя с первого раза привлечь к уголовной ответственности. Чаще всего в случае поимки суд приговаривает их к обязательным работам или штрафу по ст. 7.27 КоАП РФ.

Статья 158.1 УК РФ предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 180 часов, до 1 года принудительных работ, лишение свободы на срок до 1 года.

22-летний барнаулец Константин Антипов пристрастился к магазинным кражам еще в 2016 году и с тех пор стал настоящей грозой супермаркетов, особенно колбасных отделов. Выбрав своей мишенью торговую сеть «Мария-Ра» и «Магнит», он туда регулярно наведывался. Камеры в нескольких супермаркетах зафиксировали, как Антон проходит в колбасный отдел, нервно зыркнув по сторонам, сгребает с полки «Краковскую» колбасу, и пока никто не заметил, заталкивает добычу под куртку. А затем с припрятанным добром спокойно выходит через кассу.

Как рассказала нам старший дознаватель отдела дознания отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу Анастасия Кичигина, проблемы с поведением у Константина начались еще в школе. На уроках мог запросто запустить телефоном в учителя или закурить. По окончании школы он нигде не работал и не проявлял к этому никакого желания, начал воровать, вместе с сообщниками совершил квартирную кражу, за что и получил судимость.

Затем он отправился в «одиночное плавание» и перешел на мелкие хищения из магазинов. Вскоре его «увлечение» превратилось в настоящую страсть, что-то наподобие спорта. Андрей стал регулярно наведываться в крупные супермаркеты. Он соорудил мешок, пришитый с внутренней стороны под курткой, и нагружал туда сыр, колбасу, бутылки рома, пепси-колы, кофе, сменные кассеты для бритья.

Впрочем, его интересовали не только продукты. Как-то раз он вынес из магазина одежды куртку и джинсы, натянув их под свою одежду и как-то сумев избавиться от всех противокражных этикеток. Однажды Антона даже поймали с поличным на краже, но тогда он отделался административным штрафом.

Одного Барнаула ему показалось мало, и вскоре он стал гастролировать по городам Алтайского края. Совершив кражу, он отправлялся в другой город, а в предыдущий возвращался, только когда все уляжется.

Не сказать, что эти кражи приносили Андрею сколько-нибудь серьезную прибыль. Он тратился на билеты для поездок из города в город, часть украденных продуктов просто проедал сам или отдавал знакомым, и часть продавал по небольшой цене. Вероятно, в нем просто просыпался какой-то странный азарт. Как сказал во время следствия сам Андрей: «Как ни зайду в магазин, не могу что-нибудь не украсть».

Интересно, что Андрей даже не думал прятаться от камер видеонаблюдения в магазинах, хотя прекрасно знал о них. Наоборот, на некоторых записях видно, что он смотрит в объектив, будто позируя, а потом спокойно начинает прятать продукты под куртку. Именно видео и помогло вывести его на чистую воду. Однажды в одной из торговых сетей при пересчете продавцы заметили нехватку товара. Когда вместе с охраной просмотрели запись с камер, то там четко запечатлелось лицо Андрея. Пострадавшие обратились в полицию. Сотрудники опознали по видеозаписям своего старого знакомого из дела о квартирных кражах.

…И наказание

Как рассказала нам помощник прокурора Октябрьского района Татьяна Пашкова, в свой последний набег парень вынес из магазина «Магнит» колбасы и куриной грудки на 800 рублей. Позже товаровед заметила, что на полках не хватает товара. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, охранники заметили человека, который прячет под куртку продукты. Вскоре оперативники разыскали похитителя.

Расследование дела началось с Барнаула, но позже благодаря записям с видеокамер выяснилось, что молодой человек появлялся в магазинах этих торговых сетей и в других городах.

Что интересно, Константин не сидел без дела, в отличие от многих других магазинных воров, которые годами нигде не работают и увлечены только выпивкой. Он работал грузчиком. У него есть жена и малолетний ребенок. Во время следствия и на суде утверждал, что взял колбасу для того, чтобы кормить семью. Но, похоже, со временем магазинные кражи превратились для него в своеобразное хобби.

К счастью, с появлением в Уголовном кодексе ст. 158 прим. 1 (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию) у правоохранительных органов появился серьезный рычаг воздействия на мелких магазинных воришек. Неважно, какова сумма похищенного за один раз, пусть даже 100 рублей. При повторяющихся мелких кражах преступник все равно рано или поздно отправится за решетку, справедливость восторжествует.

Сейчас Андрей находится под стражей. Несколько судов – в Заринске, Залесово, в Железнодорожном и Центральном районах Барнаула уже приговорили его к определенным срокам по ст. 158.1 УК РФ, дав по совокупности 3,5 года колонии. Со дня на день он ожидает приговора по той же статье в Октябрьском районном суде.