Амина идет вперед: в Барнауле применяют уникальные технологии восстановления детей с ДЦП

Во втором поликлиническом отделении детской городской больницы № 1 делают все, чтобы поставить на ноги мальчишек и девчонок, в медицинской карте которых непростой диагноз – детский церебральный паралич. Пациентам с тяжелыми формами болезни помогают значительно улучшить свое состояние.

В зале лечебной физкультуры второго поликлинического отделения городской детской больницы № 1 восстанавливают здоровье дети с разными недугами. Только закончилось групповое занятие у ребят, в прошлом у которых компрессионный перелом позвоночника. Былую проблему выдают лишь разноцветные корсеты поверх футболок. Дальше расписано время индивидуальных занятий с более сложными пациентами – мальчишками и девчонками с ДЦП. У каждого из таких ребятишек своя проблема, определенная тяжесть заболевания и, соответственно, методики лечения и восстановления.

Бессменный инструктор кабинета лечебной физкультуры Татьяна Латушко принимала непосредственное участие в его создании. Стаж работы Татьяны Игнатьевны – более 20 лет.

В зале яркие коврики на полу, разноцветные обручи, мячи, кружочки, цилиндрики. В черно-синей гамме вдоль двух стен просторного помещения выстроились тренажеры. Здесь есть экземпляры для детей с нарушением осанки и сколиозом — мускульный тренажер, классические беговые дорожки. А для ребятишек с более тяжелыми недугами в наличии целый комплекс специализированной медицинской техники.

Аллюром к ходьбе

У маленькой Амины – большой прогресс. Она уже может передвигаться с поддержкой за руки, а три года назад не умела даже сидеть. Бабушка девочки рассказывает:

— Амине скоро будет пять лет. Когда она родилась, все шло нормально. В полтора года обнаружили ДЦП. Тогда и врачи, и мы за внучку взялись. После трех лет занятий она многому научилась: сидит, на коленках передвигается, иногда уже даже самостоятельно стоит с опорой на диван. Самое главное для нас, чтобы Амина научилась хорошо ходить. В этой поликлинике она и на массаж с удовольствием идет, и сюда на физкультуру, и к логопеду. Когда маленькая была, пугалась, плакала, сейчас уже не боится. Старается!

Юной пациентке в соседнем кабинете только что сделали массаж. Занятия лечебной физкультурой начинаются с так называемого иппотренажера.

— Слышали про иппотерапию, когда верховая езда помогает больному восстановиться? Это то же самое, только лошадка у нас «понарошку» – искусственная, – поясняет Татьяна Латушко.

Нажатие кнопки – и чудо-конь пускается вскачь. Чтобы удержаться на искусственном скакуне, Амина цепляется за ручку-держалку, но нужно учиться не только сидеть, но и балансировать, удерживать равновесие.

— Возьми кружочек правой ручкой, – инструктор протягивает скачущей девочке красный диск. – Ой, молодец. Хорошо очень получается!

Задание постоянно усложняется, а юная наездница осваивает новые для себя навыки.

Велосипед от бед

В кабинете ЛФК есть оборудование для реабилитации детей различных возрастов.

— Этот велотренажер для деток с ДЦП ростом выше 140 сантиметров. На нем можно установить разные программы: есть активные, есть пассивные. Если даже ребенок не может самостоятельно делать никаких движений, мы сажаем его на этот тренажер, задаем определенную скорость, и ножки начинают работать. Тяжелым больным это улучшает кровообращение, направляются импульсы в мозг и формируется движение, – рассказывает о другом полезном тренажере инструктор.

После таких велозанятий дети начинают лучше опираться на ноги.

— Шведскую стенку тоже используем для реабилитации деток. Они и приседают, держась за перекладину, и карабкаются вверх. Учатся подыматься на ступеньки, – сообщает Татьяна Геннадьевна.

Еще одно хитрое устройство – вертикализатор. С помощью этого приспособления малышу, в силу недуга не умеющему стоять, помогают познакомиться с таким положением тела.

— С вертикализатора мы начинаем занятия тогда, когда у ребенка еще нет опоры на ноги. Укладываем малыша на стол, фиксируем ножки и устанавливаем оборудование с ребенком в вертикальном положении. Пока ножки стоят, для ручек тоже дела хватает – пододвигаем столик, и детки развивают мелкую моторику – собирают пазлы, конструируют.

Оборудование для реабилитации пациентов в кабинеты ЛФК детской городской больницы № 1 закуплено за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда» в Алтайском крае

Скоро побежит

Под лечебную физкультуру и развитие мелкой моторики во втором поликлиническом отделении больницы выделено два зала, от желающих здесь заниматься тоже отбоя нет.

— Еще одного инструктора нам надо. Пока я одна на два зала разрываюсь. А деткам помощь непрерывно нужна, реабилитация у них должна проходить постоянно и всю жизнь. Коллега моя не так давно уволилась, а замену ей пока не нашли, – сокрушается Татьяна Латушко.

Перед новым годом в поликлинику пришло новое оборудование, которое совмещает беговую дорожку и тренажер Гросса.

— Очень им довольна, – не скрывает эмоций инструктор. – Разрабатывали его новгородские инженеры. Рада, что у нас в России появились такие уникальные тренажеры, которые лучше многих зарубежных аналогов. Причем работают и в пассивном, и в активном режимах. Также можно менять высоту, регулировать ширину поручней. Рассчитан такой тренажер на пациентов различных возрастов и различной степени тяжести заболевания.

Амина пробует себя на новом тренажере. Примерка штанишек со стропами вызывает улыбку, а первые минуты испытания – легкий дискомфорт, но вскоре девочка с азартом начинает переставлять ножки. А Татьяна Игнатьевна, глядя на улыбающуюся бабушку, говорит:

— На этом тренажере подвесы, поэтому у ребенка нет страха упасть. В итоге замечательно отрабатывается навык ходьбы. К нам дети приходят с разной тяжестью заболевания. Успехи у них тоже разные, но они есть. Амина – большая молодец. Надеюсь, что через год будет не только ходить, но и побежит.