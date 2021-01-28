Родственники солдат, погибших на фронте и удостоенных медалей, могут получить удостоверение к награде

Во вторник, 26 января, в барнаульской семье Зайцевых случилась большая радость – наградные документы их главного героя, так и не вернувшегося с фронта, наконец были переданы им на хранение.

У Маргариты Зайцевой не осталось ни одного военного снимка отца, ни похоронки – когда-то у мамы украли ридикюль, где эти документы хранились.

— Мой отец Ефим Яковлевич Казаков был гвардии рядовым, пулеметчиком, служил на 2-м Прибалтийском фронте. Погиб где-то в лесах на территории нынешней Псковской области, всего год до Победы не дослужил, – рассказывает Маргарита Ефимовна. – Я его так долго искала среди погибших! В конце концов добилась – узнала, что к пятилетию Победы все разрозненные захоронения того района собрали в одну братскую могилу в деревне Вече. Там лежат 2500 солдат.

Снимки этого места дочь фронтовика увидела не так давно. Они ее очень огорчили – памятнику срочно требовалась реконструкция. Обратившись в разные инстанции, родственники солдата смогли добиться, чтобы его привели в должный вид.

— Жаль, что ехать очень далеко, так и не побываю на могиле отца, хотя очень хочется, – сокрушается Маргарита Ефимовна. – Но у нас и так большая радость – сегодня нам передали на хранение удостоверение к папиной медали «За отвагу». Показать, правда, уже некому – его родных давно нет, мамы тоже. У меня только сестра старшая осталась да сын, кстати, тоже военный.

Медаль «За отвагу» в военное время считалась одной из самых значимых солдатских наград.

Документы со словами благодарности за подвиг Ефима Казакова супругам Зайцевым передал военный комиссар Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов города Барнаула Александр Вопиловский.

— После того, как Маргарита Ефимовна нашла информацию о месте захоронения отца, обнаружила, что он награжден медалью – приказ подписан в начале марта 1944-го, а в апреле Ефим Казаков погиб. Вручить ее не успели, – рассказывает помощник военкома Галина Сопова. – В феврале мы написали запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ, ответ подтвердил отсутствие отметки о вручении. После этого собрали и отправили бумаги на передачу удостоверения в семью и только теперь, спустя почти год, родственники получили свидетельство о подвиге.

С аналогичными обращениями в это отделение военного комиссариата обращаются от одного до трех раз в год. Случаи участились после рассекречивания банков данных и публикации архивных документов на Интернет-ресурсах.