Памятные мероприятия в день 77-летия снятия блокады Ленинграда прошли в Барнауле

В минувшую среду в Барнауле возложили цветы к Мемориалу Славы и памятному знаку ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, участвовавшим в освобождении Ленинграда. В церемонии приняли участие первый заместитель главы администрации Барнаула Анатолий Воронков, заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев, председатель БГД Галина Буевич, ветераны, представители администраций районов, военно-политических клубов.

— У нас сегодня большой праздник – 77-я годовщина полного снятия блокады, – говорит председатель Алтайской краевой общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Светлана Ерыгина. – Конечно, он одновременно радостный и грустный – мы не можем не помнить то, что довелось пережить, не можем забыть, сколько детей и взрослых не дожили до освобождения города.

Попыток прорвать блокаду было несколько.

— 18 января 1943 года воссоединившиеся Волховский и Ленинградский фронты смогли пробить брешь в блокадном кольце, – напоминает собеседница. – Это для всех ленинградцев стало глотком свежего воздуха: значит, нас спасут, мы выживем. А через год, 27 января, вместо бомбежек и взрывов услышали на Дворцовой площади залпы праздничного салюта. Потом этот праздник президент России назвал Ленинградской Победой, потому что мы выстояли, не сдали свой город, показали такое мужество и стойкость, аналогов которым в мире не найти. И не нужно – не дай бог повторения такого.

На сегодняшний день в Барнауле проживает 102 блокадника, в крае – 187. У каждого из них своя история, своя судьба, боль и радость. Несколько лет назад их воспоминания объединили в сборнике «Они пережили блокаду…». Книгу распространили в школах и теперь знакомят с живой историей подрастающее поколение на уроках мужества.

— Мы и сами занимаемся просветительской деятельностью, – говорит Светлана Михайловна. – Проводим встречи с учащимися школ и лицеев, студентами институтов и колледжей. Главная наша задача – рассказать о подвиге и привить любовь к Родине, научить любить ее так, как это делали наши воины-защитники.

Кстати, 27 января тематические уроки прошли во всех общеобразовательных учреждениях краевой столицы. Кроме очных бесед, школьники смогли посетить онлайн-урок, который проводился Общероссийской общественной организацией ветеранов «Российский союз ветеранов» при поддержке Московского педагогического государственного университета, Общероссийского народного фронта, Бессмертного полка России, Ассоциации «Группы «Вымпел» и Россотрудничества.