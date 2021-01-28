Непонятная проба. По данным ряда СМИ, в допинг-пробе барнаульского барьериста Сергея Шубенкова обнаружен запрещенный препарат

Вечером в среду интернет-издания сообщили, что в крови чемпионата мира по легкой атлетике Сергея Шубенкова обнаружен фуросемид. Этот препарат не относиться к допингу, однако может маскировать его применение или использоваться для выведения, поэтому употребление его запрещено.

Первым новость о положительной допинг-пробе Сергея Шубенкова в 19.00 по московскому времени среды сообщил портал news.ru. «На допинге попался Шубенков. Чтобы немного погасить употребленный допинг, он принял фуросемид — препарат-прикрытие, который смазывает действие запрещенного препарата», — говориться в опубликованной новости. Позже эту информацию подтвердили «Матч-ТВ» и портал «Спорт-Экспресс».

Однако в этой истории не все однозначно. Тренер Шубенкова Сергей Клевцов подробно комментировать скандальную новость не стал – не потому что запрещено, а потому что, по его словам, информация не соответствует действительности. Как говорит Клевцов, речь идет о допинг-пробе, взятой у его воспитанника в декабре.

— Официальных комментариев от контролирующих органов не было, — говорит Сергей Клевцов. – Все, что пишут в СМИ, с действительностью не совпадает. Сейчас ждем вскрытия пробы «Б».

Когда это произойдет, пока не ясно. На вскрытии пробы должен присутствовать сам спортсмен или его законный представитель, как сейчас будет организован этот процесс с учетом пандемии, пока не ясно.

К словам Клевцова о том, что информация в федеральных СМИ не верна, стоит прислушаться. Тот же news.ru уверенно сообщил о том, что в пятницу в Барнаул отправился Министр спорта РФ Олег Матыцин как раз по этому вопросу. Однако о визите федерального чиновника в Барнаул стало известно еще на прошлой неделе, когда про пробы Шубенкова еще никто не знал. «Мы готовы встретиться с министром, если нас туда пригласят», — отметил Клевцов.

Сейчас все внимание будет направлено на пробу «Б». По данным «Спорт-Экспресс», концентрация фуросемида в первой пробе невелика, и, не исключено, во втором анализе его уже и не будет.

Спортивный юрист Артем Пацев в комментариях порталу sports.ru отметил, что даже не может вспомнить, когда легкоатлеты намеренно принимали фуросемид и чтобы именно на этот препарат проба давала положительный результат.

— Я бы сразу отмел вариант, что это сознательное применение. Мне кажется, что это был загрязненный фуросемидом препарат или еще что-то в таком роде. Это какой-то сюрреализм, — сказал Пацев.

Шансы на положительный исход всей этой истории есть. Даже при подтверждении препарата в крови можно доказать его попадание туда употреблением спортивного питания или биодобавок, в состав которых входит фуросемид (причем он может быть даже не указан в составе) или лекарств, если предоставить образцы этого самого питания или назначение врача. Во всяком случае, очень сложно представить, чтобы Шубенков, являющийся одним из самых ярых противников допинга в российском спорте, намерено употреблял запрещенные препараты. Дело даже не в его взглядах на это, а в элементарной логике – в прошлом году Шубенков выступал только на российском уровне, причем последние соревнования были в сентябре. Зимний сезон он пропускает, и ближайший старт у него в лучшем случае состоится в конце апреля. Сейчас Шубенков и Клевцов продолжают плановую подготовку к сезону в Барнауле.

Сам Шубенков прокомментировал ситуацию в своем Instagram. Он напомнил, что на протяжении всей своей карьеры никогда не использовал запрещёнку для подготовки и никого не обманывал.

— Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся.

Тем не менее, мне действительно пришло письмо от AIU. Оно вообще ни разу не про фуросемид. Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме, — написал Шубенков.

Сергей Шубенков брал медали четырех чемпионатов мира подряд – бронзовую в 2013 году, серебряные в 2017-м и 2019-м, золотую в 2015-м.