«Каморка» для творчества: новые молодежные пространства в Барнауле и Алтайском крае

В прошедшем году в Алтайском крае и его столице открылось небывалое количество новых молодежных пространств. Цель на будущее – чтобы подобные места появились в каждом населенном пункте региона.

Еще несколько лет назад в Барнауле было несколько антикафе. Постепенно коммерческие пространства закрывались, а теперь этот формат «креативного пространства» воскресает в новом качестве, некоммерческом. Занимается этим краевое управление молодежной политики и реализации программ общественного развития.

— Мы работаем с разными партнерами в части организации коворкингов, – сообщает начальник управления Екатерина Четошникова. – Сейчас создание молодежных пространств, коворкинг-центров – это тренд, который в России активно развивается, и мы, безусловно, прилагаем большое количество усилий, чтобы такие площадки в Алтайском крае открывались и действовали.

Сделай сам

Организовать собственное пространство может любой молодежный коллектив, и инициативные ребята активно пользуются такой возможностью. Конечно, это недешево. Поэтому активисты подают заявки на гранты Губернатора в области молодежной политики или Фонда президентских грантов.

— Это колоссальное подспорье – получить средства конкретно для того чтобы обустроить свою территорию так, как тебе хочется, – отмечает Четошникова. – Наше управление играет в этой части большую роль, потому что мы оказываем методическую, консультационную поддержку и сопровождение проектов. То есть мы помогаем на этапе оформления идеи. В этом плане консультации наших специалистов очень востребованы. У нас работает целая команда проектных лидеров, а из тех ребят, которые имеют опыт получения грантов, мы сформировали сообщество экспертов, и они с удовольствием консультируют молодые коллективы, которые впервые заявляются с проектами. Очень отрадно отметить, что у нас расширяется эта система наставничества в молодежной среде. С 1 февраля стартует конкурс Фонда президентских грантов, поэтому обращайтесь, мы вас проконсультируем на этапе заявочной кампании.

Этот грантовый конкурс – уже второй в 2021 году. По итогам первого конкурса Фонда президентских грантов именно проект места для творческой молодежи получил финансовую поддержку. Грант выиграла Алтайская краевая организация «Российский союз молодежи» с креативным пространством «Творческая каморка».

«Каморка» откроется на базе Краевого дворца молодежи и, несмотря на скромное название, будет занимать около 100 кв. метров. В этом году здесь планируется провести более 60 мероприятий: выставок, встреч с известными людьми, а еще – множество мастер-классов. Три мастерские станут основой творческого пространства. Для молодых барнаульцев будут работать гончарная мастерская, мастерская альтернативного творчества (рисование песком, смолой, на воде) и мастерская научно-прикладного творчества.

— Помимо предоставления территории на безвозмездной основе, управление будет продолжать консультационную, организационную и информационную поддержку, – уточняет Екатерина Четошникова. – Это яркий проект, он направлен на поддержку ребят и развитие их интересов в необычном социально-трудовом формате. Основная целевая аудитория – от 10 до 25 лет, и она будет включать в себя ребят, которые находятся в сложной жизненной ситуации, это очень важно, как мне кажется.

Креативные пространства открыты для всех желающих, но волонтерские мероприятия здесь в приоритете. Екатерина Четошникова уточняет, что ребята из волонтерских объединений могут безвозмездно использовать помещения Краевого дворца молодежи и системы коворкингов.

По всему краю

«Творческая каморка» впишется в систему молодежных коворкингов нашего региона. На сегодня креативные пространства созданы в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Славгороде, а также в Троицком, Кытмановском, Каменском, Косихинском, Залесовском районах.

В Барнауле студенческое креативное пространство появилось в Алтайском государственном аграрном университете. В отличие от площадок в районах края, это место и раньше притягивало творческую молодежь города – в студенческом центре аграрного вуза уже 12 лет проводятся яркие события не только вузовского, но и городского, краевого и всероссийского масштаба. В новом статусе пространство открылось с 25 декабря. Сейчас на этой территории работают 13 творческих студий и четыре общественных объединения.

На базе регионального штаба АРО МООО «Российские студенческие отряды» в конце 2020 года обустроили креативное пространство «Простор» – оно продумано специально для нужд студотрядов, знакомит с историей движения и приспособлено для самых различных творческих начинаний.

Одним из первых в системе коворкингов стал бийский «Календарь», появившийся еще в 2019 году. Он располагается на базе торгового центра. В «Календаре» работает театральная студия, проходят презентации литературных и музыкальных проектов молодых авторов, собираются продюсерские группы.

Локация 2020 года – «Вертушка» в Косихинском районе. Это пространство разместилось на базе музыкальной школы, а в Каменском районе молодежный коворкинг приютил кинотеатр. «Наше место» в кинотеатре начало работу 11 декабря.

В Славгороде в конце ноября открылась «Молодежная зона». Это стало возможным благодаря тому, что городской краеведческий музей в 2020 году стал победителем конкурса социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики. Как планируют организаторы, в «Молодежной зоне» будут проводиться творческие мастер-классы, кинопоказы, конференции, игротеки, концерты, выставки, встречи с депутатами Молодежной думы и волонтерами.

12 коворкингов было открыто в Алтайском крае в 2020 году.

— Это старт. Уверена, что 2021 год даст еще больше возможностей, – подчеркивает Екатерина Четошникова. – Сейчас мы работаем над созданием единой программы совместных сюжетов, которые будут объединять все коворкинги края. Такой сетевой подход очень нравится ребятам, «заходит», когда у молодежных пространств есть возможность коммуницировать.