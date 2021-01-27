Десять лет назад в Барнауле появился Совет женщин при главе города

Десять лет назад в краевой столице появился Совет женщин при главе города, привнесший новое начало в защиту материнства и детства, помощь семье. Подробнее о проектах и достижениях прошедших лет рассказывает председатель Совета женщин Валентина Косинова.

Материнство, любовь и поддержка

— Валентина Фёдоровна, Совет женщин при главе города появился на свет 10 лет назад. Почему городу было необходимо чисто женское общественное формирование, что вы хотели привнести в общественную жизнь Барнаула?

— В 2010 году по инициативе главы города был создан наш Совет. С первых дней его существования основной целью работы стала охрана материнства, детства, укрепление института семьи, улучшение демографической ситуации в регионе, патриотическое воспитание детей. Всю нашу деятельность можно охарактеризовать тремя словами: материнство, любовь и поддержка. Мы взяли своим девизом слова Матери Терезы: «Мы не можем творить великие дела, а только маленькие дела с большой любовью».

Соберем ребенка в школу

— Какие самые значимые проекты вы реализовали за эти годы?

— Наши самые яркие, масштабные, праздничные мероприятия – это «Соберем ребенка в школу» и «День матери». Ежегодно совместно с волонтерами участвуем в подготовке детских лагерей к летнему сезону, проводим работу по улучшению меню школьных столовых. Также можно отметить круглые столы по проблемам женщин в обществе. «Соберем ребенка в школу» – это наша визитная карточка. Каждый год благодаря поддержке предпринимательского сообщества Совет женщин помогает одевать в школу 20-25 детей. Первые годы просто собирали ранцы и сладкие подарки для первоклассников, а сейчас семья сама выбирает все необходимое: обувь, куртку, костюм и обязательно сладкий подарок.

Мы тесно работаем с мужским и женским кризисными центрами, в том числе по вопросам насилия в семье. Есть примеры, когда мы помогали женщинам выйти из сложной жизненной ситуации. Например, матери троих детей пришлось уйти из дома. Помогли ей устроиться на работу, устроить детей в садик и в школу.

В Год памяти и славы члены Совета женщин приняли участие в акции «Женское лицо Победы», которую посвятили героическим женщинам-участницам войны, сражавшимся на фронте, работавшим в тылу. Встречались с вдовами, живущими в городе Барнауле, и приготовили о них видеоролик, который направили по предложению председателя краевого Совета женщин, краевого отделения Союза женщин Надежды Ремневой в Москву, в Союз Женщин России. Высадили аллею имени легендарной летчицы, Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой, посвятив ее всем женщинам-участницам войны.

Общее дело

— Ваши начинания находят поддержку со стороны социальных служб, предпринимателей, других НКО?

— Не было такого, чтобы нам кто-то отказал в помощи. Мы работаем абсолютно со всеми комитетами администрации города. С комитетами по социальной поддержке населения, по образованию, по культуре, по делам молодежи. Ежегодно заслушиваем доклад по работе какого-то комитета в нашей сфере деятельности, иногда совместно с Общественной палатой города Барнаула.

Очень серьезную финансовую и материальную помощь нам оказывают предприниматели. Например, в этом году «Фактория Джинс» помогла одеть 47 детей школьного возраста. При проведении акции люди из малообеспеченных семей даже не верили, что они могут выбрать своим детям необходимое – костюмы, куртки, джинсы.

Женщины у руля

— С самого начала вы ставили своей целью усиление роли женщины в общественной жизни города. Это удалось?

— Я думаю, что удалось. Обратите внимание, как много сегодня женщин — предпринимателей, депутатов, руководителей организаций. Конечно, это не наша заслуга, но благодаря тем женщинам, которые работают в нашем Совете, мы пропагандируем, что можно не только успешно заниматься профессиональной деятельностью, своей семьей, но еще и быть успешной общественницей. Мы регулярно проводим круглые столы вместе с органами МВД, кризисными центрами, социальной службой, общественными организациями, принимая конкретные решения. Я считаю, что тем самым мы помогаем повысить роль женщины в обществе.