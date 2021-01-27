Барнаул без происшествий прошел испытание сорокаградусной стужей

Всего во вторник на улицах краевой столицы работало 115 единиц снегоуборочной техники ночью и 65 – днем. 105 дворников и 37 грузчиков вручную очищали от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.

На улице минус 28. На площади Октября дорожники МБУ «Автодорстрой» убирают сметенный к аллее снег. Ожидающий своей очереди на погрузку, водитель КамАЗа Николай Маланин находит и преимущества морозной погоды:

— Многие автолюбители или не смогли утром завести свои машины, или решили не рисковать, поэтому на улицах в эти дни просторно, легче работать. Конечно, холодно. Главное, чтобы тормоза не отказали на морозе. Чтобы их не перехватывало, подливаем антифриз. Я в гидравлику перед морозами солярку доливаю. Не в Африке живем и не первый год работаем.

По словам дорожников, в морозы приходится считаться с техническими возможностями техники и заботиться о здоровье людей. Кому приходится работать в самые лютые морозы, периодически приезжают на базу предприятия, чтобы обогреться самим и отогреть технику. Конечно, в МБУ «Автодорстрой» отслеживают прогнозы метеорологов и к аномальным морозам здесь готовились. В выходные, накануне резкого похолодания, на городских улицах работало до 160 единиц техники. Старались как можно больше вывезти снега, особенно с центральных магистралей. С дорог краевой столицы в эти дни снега вывезли почти 27 тысяч кубометров. Песчано-солевая смесь на таком морозе не работает. Обычно она превращает наледь на проезжей части или тротуарах в полужидкую кашицу, которую в течение 2-3 часов убирают, но сегодня смесь, тем не менее, используется на перекрестках и на сложных подъемах и спусках – исключительно для лучшего сцепления колес автомобилей с дорогой. В основном очистка дорожного полотна ведется автогрейдерами.

Круглосуточно в городе дежурят аварийные бригады на случай возникновения коммунальных аварий. К чести коммунальщиков и ресурсоснабжающих организаций, в эти двое морозных суток в Барнауле обошлось без аварий.

Нормально переживают морозы и снегопады и пригородные поселки. Так, глава сельской администрации села Лебяжье Петр Воронков считает, что несмотря на капризы погоды, которая устроила в этом году температурные качели, сельские улицы убирают регулярно.

— Чтобы не вывести из строя технику в сильные морозы, на прошлой неделе мы вывезли снег с улицы Центральной в Лебяжьем. Как только поступают обращения от жителей, мы посылаем телефонограммы в МБУ «Автодорстрой», из ДЭУ Центрального района оперативно приходит дорожная и снегоуборочная техника. Конечно, впереди еще буранный февраль, но пока можно уверенно сказать, что на территории нашей администрации серьезных проблем для пешеходов и автотранспорта нет, – резюмирует руководитель.