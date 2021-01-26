Золотухинские дни: юбилейные мероприятия пройдут в Алтайском крае в течение года

В этом году на Алтае пройдут юбилейные мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения Валерия Золотухина. В течение года в регионе запланированы показы спектаклей, в том числе с участием друзей Валерия Золотухина, актеров из Москвы, фестивали, выставки, концертные программы, презентации новых изданий.

В марте, в дни памяти Валерия Золотухина, на родине артиста в селе Быстрый Исток пройдет фестиваль «Здесь край моих отцов». Главным организатором фестиваля выступил Мемориальный музей В.С. Золотухина. В мае состоится премьера спектакля Алтайского государственного театра для детей и молодежи им. В.С. Золотухина «Пой, Вовка.. ».

Главные торжества в честь юбилея Валерия Золотухина пройдут в крае с 21 по 26 июня в Барнауле и Быстроистокском районе. Запланированы показы спектаклей и творческие встречи с артистами, друзьями, близкими Валерия Золотухина – Ириной Линдт, Вениамином Смеховым, Валерием Черняевым, Любовью Чирковой, Иваном Золотухиным. Состоится региональный фестиваль актерской и авторской песни «Вера. Надежда. Любовь» имени Валерия Золотухина, открытие мемориальной выставки «Валерий Золотухин и Алтай». В селе Быстрый Исток также будет организована Золотухинская ярмарка. Жители и гости села побывают на выставке-дегустации, выставке изделий ремесленников, концертной программе с участием самодеятельных коллективов.

Завершатся основные юбилейные мероприятия в сентябре. В это время в 18 по 24 сентября Алтайский край будет встречать участников IV Всероссийского молодежного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина, организатором которого вот уже который год выступает Молодежный театр Алтая (к слову, фестиваль, который проходит раз в два года, был запланирован на минувшую осень, но был перенесен на юбилейный год из-за пандемии).

Организаторы уточняют, что возможность проведения массовых уличных мероприятий будет определяться с учетом тех ограничений, которые будут действовать на период их проведения.

С планом юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения В.С. Золотухина, можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Алтайского края (в разделе «Мероприятия»).