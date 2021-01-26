С артистами ансамбля «Алтай» занимается столичный педагог – оперная дива

В Барнауле побывала солистка Большого театра и Метрополитен-опера Любовь Петрова, которая провела недельный мастер-класс для артистов вокальной группы Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая.

Максимальный тренинг

В этом году ансамбль «Алтай» отмечает свое десятилетие. Специально к этой дате коллектив планирует подготовить ряд концертных программ, а также не останавливаться на пути своего профессионального развития.

Что касается последнего пункта, то артисты и без того регулярно занимаются с приглашенными хореографами и вокалистами (достаточно вспомнить сотрудничество с легендарным балетмейстером Владимиром Васильевым, известным оперным певцом Павлом Кудрявченко). Но, как известно, пределов в творческом совершенствовании нет.

По мнению руководства коллектива, найти для артистов наставника, который стал бы для них не только педагогом, но и другом – сложная задача. Не случайно мастера по вокалу подыскивали по всей России на протяжении нескольких лет. Договоренность о серии мастер-классов с Любовью Петровой здесь считают большой удачей. Ведь опыт, который Любовь Витальевна передает своим ученикам, в будущем поможет коллективу стать еще более конкурентоспособным, достойно выглядеть не только на региональном, но и на всероссийском уровне.

— В Барнауле я не в первый раз — в детстве меня привозили сюда родители, которые гастролировали вместе со Свердловским театром оперы и балета, – делится Любовь Витальевна. – Зато я впервые работаю с вашим коллективом – ребятами талантливыми, жадными до работы, желающими петь и совершенствоваться в этом. Наши мастер-классы проходят в усиленном режиме. С артистами я ежедневно работаю по шесть-семь часов. И если учесть, что вокальная группа коллектива состоит из девяти человек, это не так много. Но для меня главное – вдохновить, поделиться своим опытом, используя максимально продуктивно каждую минуту.

Вместе с оперной дивой вокальная группа ансамбля «Алтай» работает над новой программой, в которую войдут романсы русских и зарубежных композиторов. Этот проект задумывался еще руководителем ансамбля Александром Березиковым и сегодня в коллективе приняли решение – во что бы то ни стало воплотить его мечту.

— Программа очень разнообразная, включающая в себя и русские песни, и французские дуэты, и произведения неизвестных авторов, – поясняет Любовь Петрова. – Приходится много работать над текстом, расставлять в нем смысловые акценты. В качестве материала для тренингов используем отрывки из известных арий, позволяющие расширить репертуар.

Стимул к развитию

Премьера программы, в рамках которой артисты «Алтая» выступят вместе с оркестром «Сибирь», состоится в октябре этого года. По мнению хормейстера ансамбля Ольги Кузнецовой, для столь масштабного проекта примерно год подготовки – не такой уж большой срок.

— Этого педагога мы ждали несколько лет, – говорит Ольга Анатольевна. – Оттого и с большим желанием репетируем, учимся выдавать правильный звук, постигаем новую манеру исполнения, характерную для романсов. Ведь из отечественных авторов в концерте прозвучат произведения Гаврилина, Рахманинова, Фомина, а также неизвестных сочинителей (к примеру, романс «В моей лампаде жил огонь», написанный Еленой Романовой на стихи Светланы Ковалёвой, еще Александр Березиков услышал в программе «Романтика романса» и загорелся включить его в репертуар коллектива).

По мнению хормейстера «Алтая», ценность работы с Любовью Петровой еще и в том, что оперная певица хорошо владеет несколькими языками (в совершенстве – итальянским и французским), а потому она сможет скорректировать язык произведений иностранных авторов, включенных в репертуар коллектива.

Любовь Петрова: «Артист всегда должен быть в тренинге, он должен делиться своим искусством со зрителем, несмотря на пандемию. Ведь для нас очень важно выступать на сцене, даже если зал при этом занят на 25% или 50%. Кстати, недавно у меня было несколько концертов в Москве, и я чувствовала, насколько людям было нужно приобщиться к искусству. Ведь оно помогает забыть про страх, выйти из состояния оцепенения и найти вдохновение жить дальше невзирая ни на что».

— Любовь Витальевна очень доброжелательно к нам настроена, создается ощущение, что мы чувствуем друг друга, – комментирует одна из артисток ансамбля Татьяна Кошелева. – Очень много она дает советов, касающихся физики голоса, техники звукоизвлечения, свободного владения голосовым аппаратом. И если про изменения в исполнительской манере говорить пока рано, все мы чувствуем, что задан правильный курс нашего дальнейшего роста.

Предполагается, что Любовь Петрова приедет в Барнаул еще не раз. А во время ее отсутствия закреплять полученный результат с артистами «Алтая» будет Ольга Кузнецова.

— После таких мастер-классов обычно у ребят вырастают крылья, – комментирует она. – Да и в целом коллектив получает толчок к развитию, смелость заявляться на международные конкурсы, выступать на престижных площадках.