Как в Барнауле отметили День российского студенчества — 2021

День российского студенчества в этом году немного поменял формат. Причиной тому стали и пандемия, и тридцатиградусный мороз. Тем не менее празднование получилось ярким.

Концерт на дом

Все университеты Барнаула перенесли часть праздничных активностей в онлайн-формат, а часть – на свежий воздух. Так, традиционный пряник в виде зачетки принесли не в учебный корпус Алтайского госуниверситета, а в студенческий жилой комплекс «Универ-сити» — именно здесь, во дворе между корпусами большого общежития, состоялся праздничный концерт. Ректор АлтГУ Сергей Бочаров поставил подпись на прянике, который в этом году из зачетной книжки превратился в пропуск в общежитие. А вот попробовать необычный десерт студенты заходили в столовую, чтобы не мерзнуть и не толпиться.

Таланты Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ представили красочное представление для всех желающих. Впервые молодые артисты исполнили гимн Студенческого городка – новую оригинальную композицию, посвященную студентам опорного вуза, проживающим в общежитиях.

Из-за мороза на праздник пришло не так много зрителей, как обычно. Зато немало жителей «Универ-сити» смогли посмотреть концерт не выходя из комнат: третий и четвертый этажи были признаны вип-местами, и в каждом окне расположилось по нескольку студентов с чайными чашками.

Капризы погоды помешали провести в День студента красивый флешмоб «Обними свой дом», поэтому он пройдет в пятницу. 29 января студенты вуза смогут построить огромный хоровод и «обнять» здание самого нового общежития АлтГУ.

В День российского студенчества в большом зале Алтайского краевого Законодательного Собрания состоялось торжественное открытие VII Конвента лидеров студенческого самоуправления Алтая.

Неделя праздника

Студенты педагогического университета готовились к празднику всю предыдущую неделю. В эти дни в сообществах студенческого самоуправления АлтГПУ был объявлен специальный конкурс. Студенты выполняли несложные оригинальные задания, за которые получали специальную «валюту» – педкоины. В День студенчества участники игры могут купить на свои педкоины различные сувениры с символикой вуза и его подразделений.

Из традиционных мероприятий состоялся «Студенческий переполох» – творческий концерт, на котором руководство университета награждает активистов вуза.

Угощения онлайн

На территории АлтГТУ прошел молебен в часовне Святой Татианы с традиционным окроплением зачеток. Здесь же всех участников угощали ползуновским сбитнем. А вот самое вкусное мероприятие студенческого праздника – кулинарный конкурс «Угощение от Татьяны» – в этом году проходит онлайн, поэтому попробовать кулинарные шедевры студенток не получится. Процесс приготовления любимых блюд участницы записали на видео и выслали на электронную почту профкома. Победителей определят на следующей неделе.

Опорный вуз тоже перевел студенческие соревнования в виртуальный формат. Вечером 25 января на YouTube-канале АлтГУ прошла товарищеская интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» между студентами и директорами институтов. А завершил череду праздничных мероприятий интерактивный онлайн-квест среди студенческих команд институтов АлтГУ. Здесь ребята смогли проверить свою фантазию, абстрактное мышление и умение работать в команде.

День российского студенчества связывают с открытием Московского государственного университета в 1755 году. Ведь раньше студентов как класса просто не существовало. С 2005 года День студента отмечается официально.