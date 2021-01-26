Как в Барнауле отметили День российского студенчества — 2021

Январь 26 09:57 2021

День российского студенчества в этом году немного поменял формат. Причиной тому стали и пандемия, и тридцатиградусный мороз. Тем не менее празднование получилось ярким.

Свое летоисчисление российское студенчество ведет от Указа императрицы Елизаветы об учреждении первого университета.
Фото Андрея Чурилова

Концерт на дом

Все университеты Барнаула перенесли часть праздничных активностей в онлайн-формат, а часть – на свежий воздух. Так, традиционный пряник в виде зачетки принесли не в учебный корпус Алтайского госуниверситета, а в студенческий жилой комплекс «Универ-сити» — именно здесь, во дворе между корпусами большого общежития, состоялся праздничный концерт. Ректор АлтГУ Сергей Бочаров поставил подпись на прянике, который в этом году из зачетной книжки превратился в пропуск в общежитие. А вот попробовать необычный десерт студенты заходили в столовую, чтобы не мерзнуть и не толпиться.

Таланты Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ представили красочное представление для всех желающих. Впервые молодые артисты исполнили гимн Студенческого городка – новую оригинальную композицию, посвященную студентам опорного вуза, проживающим в общежитиях.

Из-за мороза на праздник пришло не так много зрителей, как обычно. Зато немало жителей «Универ-сити» смогли посмотреть концерт не выходя из комнат: третий и четвертый этажи были признаны вип-местами, и в каждом окне расположилось по нескольку студентов с чайными чашками.

Капризы погоды помешали провести в День студента красивый флешмоб «Обними свой дом», поэтому он пройдет в пятницу. 29 января студенты вуза смогут построить огромный хоровод и «обнять» здание самого нового общежития АлтГУ.

В День российского студенчества в большом зале Алтайского краевого Законодательного Собрания состоялось торжественное открытие VII Конвента лидеров студенческого самоуправления Алтая.

Неделя праздника

Студенты педагогического университета готовились к празднику всю предыдущую неделю. В эти дни в сообществах студенческого самоуправления АлтГПУ был объявлен специальный конкурс. Студенты выполняли несложные оригинальные задания, за которые получали специальную «валюту» – педкоины. В День студенчества участники игры могут купить на свои педкоины различные сувениры с символикой вуза и его подразделений.

Из традиционных мероприятий состоялся «Студенческий переполох» – творческий концерт, на котором руководство университета награждает активистов вуза.

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров расписывается на пропуске-прянике.
Фото Андрея Чурилова

Угощения онлайн

На территории АлтГТУ прошел молебен в часовне Святой Татианы с традиционным окроплением зачеток. Здесь же всех участников угощали ползуновским сбитнем. А вот самое вкусное мероприятие студенческого праздника – кулинарный конкурс «Угощение от Татьяны» – в этом году проходит онлайн, поэтому попробовать кулинарные шедевры студенток не получится. Процесс приготовления любимых блюд участницы записали на видео и выслали на электронную почту профкома. Победителей определят на следующей неделе.

Опорный вуз тоже перевел студенческие соревнования в виртуальный формат. Вечером 25 января на YouTube-канале АлтГУ прошла товарищеская интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» между студентами и директорами институтов. А завершил череду праздничных мероприятий интерактивный онлайн-квест среди студенческих команд институтов АлтГУ. Здесь ребята смогли проверить свою фантазию, абстрактное мышление и умение работать в команде.

День российского студенчества связывают с открытием Московского государственного университета в 1755 году. Ведь раньше студентов как класса просто не существовало. С 2005 года День студента отмечается официально.