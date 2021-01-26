«Динамо-Алтай» в напряженных и зрелищных поединках взял верх над соседями из Красноярска

В последних домашних матчах регулярного первенства Высшей хоккейной лиги хоккеисты «Динамо-Алтая» одержали три победы в четырех матчах над «Красноярскими Рысями». Хотя в турнирной таблице соперников разделяет пропасть, матчи для барнаульцев легкими не получились.

Вопрос престижа

Регулярный чемпионат первенства ВХЛ близится к завершению, участники решают локальные задачи. «Динамо-Алтай», например, заочно борется с «Чебоксарами» за победу в «регулярке», хотя, по большому счету это скорее вопрос престижа, нежели выгоды. Ниже второго места оба коллектива не опустятся, оба начнут плей-офф со второго раунда, ну а предугадать заранее соперника там невозможно.

Не знаю, сказалось ли это на настрое нашей команды в матчах с «Красноярскими Рысями», но легкими они не получились. При этом к «Рысям» у среднестатистического болельщика вообще отношение несколько пренебрежительное. Команда молодая, третий год играет в первенстве ВХЛ, в этом сезоне она и так уже прыгнула выше головы, обойдя более опытных соперников. И в матчах с барнаульцами красноярцы доказали, что считаться с ними стоит, и в плей-офф они вполне могут преподнести сюрприз.

Обмен победами

В первом матче серии, которая одновременно стала для барнаульцев и первой игрой в новом году, барнаульцы одержали красивую волевую победу. Стартовые минуты прошли с преимуществом хозяев, тем неожиданнее оказались два гола, пропущенные под занавес периода. Во второй двадцатиминутке «Динамо-Алтай» не только сравнял счет, но и вышел вперед, а в заключительном периоде команды обменялись голами – сначала «Рыси» сравняли счет, затем барнаульцы второй раз в матче получили преимущество – 4:3.

На следующий день красноярцы взяли реванш – 2:3. Обе команды поочередно вели в счете, сначала преимущество получили динамовцы, затем красноярские хищники, которые в итоге и забросили победную шайбу за две минуты до конца игры.

Судьба третьей игры также была решена за две минуты до финальной сирены – на этот раз при счете 1:1 удача улыбнулась барнаульцам.

Джокер помог

В общем-то, даже одна победа в серии для «Красноярских Рысей» уже была событием, тем более, что в двух других командах с берегов Енисея показала и характер, и неплохой хоккей. А вот барнаульцы, хоть тот же характер и продемонстрировали, в игровом плане выглядели не очень убедительно. Победы – это хорошо, но накануне плей-офф хотелось бы видеть более серьезный подход. Голевые моменты – прекрасная вещь, но когда они не реализуются, после игры о них не вспоминают.

В общем, четвертая игра должна была дать ответы на оставшиеся вопросы. Но не дала, хотя и получилась под стать предыдущим матчам – непредсказуемой, напряженной, с неожиданной развязкой.

Первая десятиминутка прошла под диктовку барнаульцев. Неплохой бросок от синей линии нанес Антон Тихомиров, вратарь гостей сыграл внимательно, хороший момент был у Сергея Рябухина. В общем, игра шла под хозяйским контролем, и в какой-то момент наши хоккеисты настолько осмелели, что даже защитники пошли в обыгрыш соперников на своей половине площадки. А потом барнаульцы остались в меньшинстве. Численным преимуществом гости воспользоваться не сумели, они и момент-то за две минуты один-единственный создали, но характер игры все же изменился. Теперь уже «Рыси» атаковали активнее. «Плотнее играйте, плотнее», — призывал к подопечным тренер «Динамо-Алтая» Евгений Бакланов. Не помогло. И вскоре гости открыли счет: пас из-за ворот, бросок без помех, гол.

Во втором периоде барнаульские хоккеисты устроили настоящий хоровод у ворот соперника, правда, по-настоящему опасных моментов было немного. Самый реальный шанс упустил Андрей Локтев, но шайба после его броска чуть разминулась со строем ворот.

И снова барнаульцев подвело удаление. Евгений Пьянов заработал пятиминутное удаление и матч-штраф, что в ситуации, когда надо отыгрываться – хуже не придумаешь. За эти пять минут красноярцы опасных моментов не создали, зато стоило составам сравняться, как «Рыси» забили во второй раз. Соперники вышли вдвоем на одного защитника, пас налево, бросок – классика, в общем.

Слава богу, что с настроем у «Динамо-Алтая» оказалось все хорошо. В начале третьего периода барнаульцы сократили отставание: это Евгений Филин удачно подставил клюшку под передачу соперника, а еще через две минуты сравняли счет. Сделал это Сергей Барбашев, которого в начале января командировали в Барнаул из новокузнецкого «Металлурга» по договору о сотрудничестве. Именно Барбашеву и суждено было стать главным героем игры. Основное время матча завершилось вничью, а в начале овертайма новобранец динамовцев, красиво обыграв защитника, переиграл вратаря – 3:2.

Следующие матчи «Динамо-Алтай» проведет 27, 28, 30 и 31 января в Кургане с «Юниором».